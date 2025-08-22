ETV Bharat / sports

गांव-गांव में खोजी जाएगी खेल प्रतिभा, 29 अगस्त से झारखंड में टैलेंट हंट कार्यक्रम - TALENT HUNT PROGRAM

रांची में टैलेंट हंट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इसके जरिए ग्रामीण और छोटे इलाकों के खिलाड़ियों को निखारने का काम किया जाएगा.

Talent hunt program
कॉन्सेप्ट इमेज (ईटीवी भारत)
Published : August 22, 2025 at 12:47 PM IST

रांची: झारखंड में खेल विभाग ने गांव-गांव से खेल प्रतिभा को पहचानने की बड़ी पहल शुरू की है. आगामी 29 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस से पूरे राज्य में टैलेंट हंट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण और छोटे इलाकों से छुपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाकर उन्हें प्रशिक्षण और अवसर उपलब्ध कराया जाए.

पंचायत से राज्य स्तर तक पहचान

खेल विभाग ने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEP) के साथ मिलकर योजना तैयार की है. विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में खिलाड़ियों की क्षमता की पहचान की जाएगी. इसके लिए जिला स्तर पर चयन टीम गठित की जाएगी, जो खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन करेगी. इसके बाद सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं की मेधा सूची तैयार कर उन्हें राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं तक लाने की योजना है.

खेल निदेशक शेखर जमुआर ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत प्रखंड स्तर से होगी और आगे जिला व राज्य स्तर तक इसका विस्तार किया जाएगा. इस प्रक्रिया से राज्य भर के खिलाड़ियों को समान अवसर मिलेगा.

तीन दिनों तक प्रतियोगिताएं

टैलेंट हंट कार्यक्रम के अंतर्गत 29, 30 और 31 अगस्त को प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी. इसमें हॉकी, एथलेटिक्स, स्विमिंग, आर्चरी, बैडमिंटन और फुटबॉल जैसी प्रतियोगिताएं शामिल की गई हैं. 29 अगस्त को विशेष रूप से डे-बोर्डिंग खिलाड़ियों की प्रतियोगिताएं होंगी.

बताया गया कि आर्चरी और फुटबॉल प्रतियोगिताओं में झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी (JSSPS), रेजिडेंशियल और सेंटर फॉर एक्सीलेंस के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे.

खिलाड़ियों को मिलेगा कैश प्राइज

खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नकद पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है. हालांकि किस खेल और किस स्तर पर खिलाड़ियों को इनाम दिया जाएगा, इसका अंतिम आकलन अभी चल रहा है. खेल निदेशालय ने सभी खिलाड़ियों की सूची प्राप्त कर ली है और स्क्रूटनी की प्रक्रिया जारी है. अधिकारियों का कहना है कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सम्मान और पुरस्कार देकर उन्हें और बेहतर करने के लिए प्रेरित किया जाएगा.

सभी खेल केंद्रों की होगी मैपिंग

खेल निदेशक ने यह भी जानकारी दी कि राज्य के सभी डे-बोर्डिंग, रेजिडेंशियल और सेंटर फॉर एक्सीलेंस केंद्रों की मैपिंग की जाएगी. इसका उद्देश्य यह है कि खिलाड़ियों को किस स्तर का प्रशिक्षण मिल रहा है और उनकी प्रगति कैसी हो रही है, उसका सही आकलन किया जा सके. इससे भविष्य में प्रशिक्षण की गुणवत्ता और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.

रांची में कहां होंगी प्रतियोगिताएं

राजधानी रांची में विभिन्न खेलों के लिए अलग-अलग मैदान और स्टेडियम चिन्हित किए गए हैं

  • फुटबॉल : मंदिर मैदान
  • हॉकी : बरियातू व मरांग गोमके इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम
  • स्विमिंग : खेलगांव
  • आर्चरी : ऑक्सीजन पार्क
  • बैडमिंटन : मंदिर मैदान स्थित इनडोर कोर्ट
  • एथलेटिक्स : मोरहाबादी स्टेडियम

खिलाड़ियों और राज्य के लिए बड़ा अवसर

खेल विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इस पहल से न सिर्फ ग्रामीण इलाकों की प्रतिभाएं सामने आएंगी बल्कि राज्य के खेल ढांचे को भी मजबूती मिलेगी. लंबे समय से गांव स्तर पर खेल प्रतिभाओं को उचित मंच नहीं मिल पा रहा था. यह कार्यक्रम उन्हें पहचान देने के साथ-साथ उनके सपनों को उड़ान देने का अवसर बनेगा.

