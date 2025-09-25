ETV Bharat / sports

एक ही ड्रेसिंग रूम में होंगे भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी! जानें क्यों और कब ?

कितने साल का हुआ अनुबंध? रिपोर्ट्स के अनुसार अश्विन को सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर समेत अन्य टीमें अपनी टीम में शामिल करना चाहती थीं. लेकिन सिडनी थंडर उनको साइन करने में सफल रही. इसके साथ ही, अश्विन बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे.

अश्विन बिग बैश लीग में शामिल दरअसल पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ऑस्ट्रेलिया की टी20 लीग बिग बैश में नजर आने वाले हैं, क्योंकि उनको सिडनी थंडर ने अगल सीजन यानी बीबीएल 15 के लिए साइन किया है. खास बात ये है कि पाकिस्तान के लेग ब्रेक स्पिनर शादाब खान भी उसी टीम का हिस्सा हैं, जिसके अश्विन हिस्सा बने हैं, जिसकी वजह से ये दोनों खिलाड़ी एक साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हुए नजर आने वाले है.

हैदराबाद: भारत पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव क्रिकेट के मैदान तक पहुंच गया है. जिसकी वजह से खिलाड़ी अब एक दूसरे से हाथ तक मिलाने को तैयार नहीं हैं. हाल ही में एशिया कप 2025 में खेले गए दो मैचों में भारतीय टीम ने न तो टॉस के समय पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ मिलाया और न ही मैच खत्म होने के बाद हाथ मिलाने की परंपरा को जारी रखा. जिसकी वजह से काफी विवाद भी हुआ. लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है कि भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी एक साथ खेलेंगे और ड्रेसिंग रूम भी शेयर करेंगे.

हालांकि, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि टीम ने उन्हें कितने में साइन किया है और कितने साल के लिए अनुबंध किया गया है? वहीं अश्विन का कहना है कि सिडनी थंडर का हिस्सा होने के नाते, मुझे पता है कि टीम मेरा कैसे इस्तेमाल करेगी, मैं डेविड वार्नर और थंडर के लिए काम करने को लेकर उत्सुक हू.'

बीबीएल 15 सीजन के लिए सिडनी थंडर टीम

डेविड वार्नर, सैम कोंस्टास, टॉम एंड्रयूज, ब्लेक निकितारस, वेस एगर, कैमरन बैनक्रॉफ्ट, सैम बिलिंग्स (इंग्लैंड), ओली डेविस, मैथ्यू गिलक्स, क्रिस ग्रीन, नाथन मैकएंड्रू, शादाब खान (पाकिस्तान), लॉकी फर्ग्यूसन (न्यूज़ीलैंड), डैनियल सैम्स, तनवीर संघा, रयान हैडली, रविचंद्रन अश्विन (भारत)

अश्विन का रिटायरमेंट

बता दें कि भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में से एक, रविचंद्रन अश्विन ने पिछले साल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बीच में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करके प्रशंसकों को चौंका दिया था. उसके बाद उन्होंने आईपीएल से भी संन्यास लेकर सबको चौंका दिया. उन्होंने आईपीएल से संन्यास की घोषणा के दौरान कहा था कि वह दूसरे देशों में लीग टूर्नामेंट खेलेंगे. इसलिए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग और संयुक्त अरब अमीरात में आईएलटी 20 में खेलने का फैसला किया. इसके अलावा वो हांगकांग सिक्सेस में भी खेलने वाले हैं.

अश्विन का करियर

2010 में भारतीय टीम के लिए पदार्पण करने वाले अश्विन ने तीनों प्रारूपों में 287 मैच खेले हैं और 765 विकेट लिए हैं. उन्होंने बल्ले से 4,500 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें 6 शतक और 15 अर्धशतक शामिल हैं. गौरतलब है कि आईपीएल में 16 सीजन खेल चुके अश्विन ने चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, पुणे सुपरजायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए कुल 221 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने बल्ले से 833 रन और गेंदबाजी से 187 विकेट लिए हैं.