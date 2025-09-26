ETV Bharat / sports

भारत-पाकिस्तान विवाद के बीच सूर्यकुमार यादव की हुई पेशी, पाक प्लेयर्स से आईसीसी आज करेगी पूछताछ

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के खिलाफ पीसीबी की आईसीसी में की गई शिकायत पर सुनवाई पूरी हो गई है. जानिए उन्होंने क्या कहा है...

भारत और पाकिस्तान के कप्तान
भारत और पाकिस्तान के कप्तान (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2025 at 10:43 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद : एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान की टीमों के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. पहले भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया. फिर पीसीबी ने मैच रेफरी को हटाने की मांग की और टूर्नामेंट से हटने की धमकी दी. इसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भारत के खिलाफ मैच में विवादित इशारे किए. अब आईसीसी ने सूर्या को उनके सामने पेशी के लिए बोला है.

दरअसल, पाकिस्तान और भारत दोनों टीमों ने एक-दूसरे के खिलाफ आईसीसी से शिकायत की है. पाकिस्तान ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के बयान पर आपत्ति जताई. सूर्यकुमार ने ग्रुप स्टेज मैच में पाकिस्तान पर मिली जीत को सशस्त्र बलों के पराक्रम को समर्पित किया था. उन्होंने कहा कि टीम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ी है.

कप्तान सूर्यकुमार ने खुद को निर्दोष बताया
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव गुरुवार को आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन के सामने पेश हुए. बीसीसीआई के सीईओ हेमांग अमीन और टीम के क्रिकेट संचालन प्रबंधक सुमित मल्लापुरकर भी भारतीय कप्तान के साथ मौजूद थे. सूर्यकुमार ने साफ तौर पर खुद को निर्दोष बताया. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सूर्यकुमार ने आईसीसी सुनवाई पैनल से कहा कि वह निर्दोष हैं और उन्होंने नियमों के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है. उनके मामले पर आईसीसी का फैसला आज सुनाया जाएगा.

रऊफ और फरहान होंगे मौजूद
बीसीसीआई ने सुपर-4 मैच के दौरान पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान और तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के हाव-भाव को लेकर शिकायत दर्ज कराई है. फरहान ने अर्धशतक पूरा करने के बाद बंदूक दिखाकर जश्न मनाया, जबकि रऊफ ने चौका मारने के बाद विमान क्रैश होने इशारे किए थे. बीसीसीआई की शिकायत मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को भेज दी गई है. सुनवाई आज होगी, दोनों खिलाड़ियों को पायक्रॉफ्ट के सामने पेश होना होगा.

28 सितंबर को होगा फाइनल मैच
एशिया कप 2025 का फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. अप्रैल में पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी. उसके बाद इस टूर्नामेंट में पहली बार भारत और पाकिस्तान आमने-सामने हुए हैं. ग्रुप स्टेज मैच के दौरान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया. मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया. सुपर-4 मैच में भी यही देखने को मिला.

ये खबर भी पढ़ें : IND vs SL: आज भारत फाइनल से पहले श्रीलंका से खेलेगा मैच, जानें पिच रिपोर्ट और हेड टू हेड के साथ संभावित प्लेइंग-11

