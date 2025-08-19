मुंबई: भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने आज (19 अगस्त) को एशिया कप 2025 के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. गिल, जो भारत की टेस्ट टीम के भी कप्तान हैं, को टी20 टीम का उप-कप्तान बनाया गया है और यह लगभग एक साल के अंतराल के बाद उनकी टी 20 में वापसी है.
सूर्यकुमार यादव ने क्या कहा?
भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शुभमन गिल की टी20 में वापसी का स्वागत किया है. उन्होंने टीम की घोषणा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मेरे विचार से, शुभमन गिल ने भारत के लिए आखिरी बार टी20 मैच श्रीलंका दौरे पर खेला था. जब मैं कप्तान था, तब वह उप-कप्तान थे. यहीं से हमने टी20 विश्व कप के लिए नए दौर की शुरुआत की. इसके बाद, वह सभी टेस्ट सीरीज में व्यस्त हो गए. टेस्ट क्रिकेट और चैंपियंस ट्रॉफी में व्यस्त होने के कारण उन्हें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का मौका नहीं मिला. वह टीम में हैं और हमें उनकी वापसी पर खुशी है.'
गिल की टी20 में वापसी
गिल की वापसी आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटन्स के लिए उनके शानदार प्रदर्शन के बाद हुई है, जहां उन्होंने टीम को प्लेऑफ में पहुंचाया और 15 पारियों में 50 की औसत और 155.87 के स्ट्राइक रेट से 650 रन बनाए. उनका टी20 अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड भी प्रभावशाली है, उन्होंने 21 मैचों में 30.42 की औसत और 139.27 के स्ट्राइक रेट से 578 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं. गौरतलब है कि गिल उन गिने-चुने भारतीय बल्लेबाजों में शामिल हैं जिन्होंने तीनों अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों में शतक बनाए हैं.
ये टूर्नामेंट वर्ल्ड कप की तैयारी है
सूर्यकुमार ने आगे कहा कि टी20 विश्व कप के बाद यह हमारा पहला बड़ा टूर्नामेंट है. हमने कुछ द्विपक्षीय मैच खेले हैं, लेकिन यह खुद को परखने के लिए एक अच्छा टूर्नामेंट है. टी20 विश्व कप का पहला मैच खेलने से पहले हमें कई टी20 मैच खेलने हैं. यहीं से इस टूर्नामेंट का सफर शुरू होता है.
Reserves: Prasidh Krishna, Washington Sundar, Riyan Parag, Dhruv Jurel & Yashasvi Jaiswal
चीफ सिलेक्टर ने क्या कहा?
चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने स्वीकार किया कि गिल का हाल के टी20 मैचों से अनुपस्थित रहना मुख्य रूप से शेड्यूल और अन्य प्रारूपों में व्यस्तताओं के कारण था, जिससे संजू सैमसन जैसे अन्य बल्लेबाजों के लिए रास्ता खुल गया.
अगरकर ने कहा, 'संजू इसलिए खेल रहे थे क्योंकि शुभमन और यशस्वी उस समय उपलब्ध नहीं थे. अभिषेक भी उपलब्ध नहीं थे. अभिषेक के प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें बाहर रखना मुश्किल है. साथ ही, उनकी गेंदबाजी भी उपयोगी है. लेकिन, जैसा कि मैंने कहा, शुभमन पिछली बार जब टी20 क्रिकेट खेले थे, तब वे उप-कप्तान थे. वह पिछले विश्व कप के बाद की बात है.'
श्रेयस अय्यर क्यों बाहर हैं?
पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद, श्रेयस अय्यर को भी स्क्वाड से बाहर कर दिया गया. अगरकर ने इस पर कहा कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है. मुझे बताना होगा कि वह किसकी जगह ले सकते हैं? फिलहाल, उन्हें अपने मौके का इंतजार करना होगा.'
जायसवाल दुर्भाग्यपूर्ण है
जायसवाल के बाहर होने पर चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है. अभिषेक और जायसवाल में से किसी एक को बाहर रहना था. तो दुर्भाग्यपूर्ण से जायसवाल बाहर गए. क्योंकि अभिषेक ने पिछले एक साल में जो किया है, और जरूरत पड़ने पर वह हमें एक गेंदबाजी विकल्प देते हैं.
एशिया कप 2025 के लिए भारतीय स्क्वाड (Team India Squad)
सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह