सूर्यकुमार यादव का रोहित-विराट पर बड़ा बयान, धोनी की कप्तानी में न खेल पाने पर जताया अफसोस

Suryakumar Yadav Regret: भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने क्रिकेट करियर में सबसे बड़े रिग्रेट का खुलासा किया है.

सूर्यकुमार यादव
सूर्यकुमार यादव (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 5, 2025 at 12:11 PM IST

Updated : October 5, 2025 at 1:08 PM IST

हैदराबाद: हाल ही में एशिया कप 2025 में भारतीय टीम को 9वीं बार चैंपियन बनाकर घर लौटे कप्तान सूर्यकुमार यादव काफी चर्चे में है. कभी वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हाथ न मिलाकर चर्चे रहे तो कभी भारतीय टीम की जीत और अपनी टूर्नामेंट की मैच फीस को पहलगाम हमले की पीड़ितों और भारतीय फौज को समर्पित करके चर्चे में आए. उनके इस फैसले की हर किसी ने सराहना भी की.

सूर्या का सबसे बड़ा रिग्रेट
एक बार फिर भारतीय टी20 कप्तान सुर्खियों में हैं इस बार उनके चर्चे में आने का कारण उनका सबसे बड़ा रिग्रेट है. दरअसल सूर्यकुमार यादव JITO कनेक्ट 2025 में बात करते हुए कहा कि वो एमएस धोनी की कप्तानी में खेलना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिल सका जो मेरे क्रिकेट करियर का सबसे बड़ा रिग्रेट बन गया.

सूर्या ने कहा, 'सबसे पहले, मैं हमेशा से चाहता था कि जब वह (धोनी) भारत के कप्तान थे, तब मुझे मौका मिले. लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला. जब भी मैं उनके खिलाफ खेला, मैंने उन्हें स्टंप के पीछे देखा. वह बहुत शांत स्वभाव के रहे हैं. उनके खिलाफ खेलते हुए मैंने उनसे एक बात सीखी है कि हर दबाव की स्थिति में शांत रहना चाहिए. वह खेल के चारों ओर देखते हैं कि क्या हो रहा है और फिर कोई फैसला लेते हैं.'

सूर्यकुमार यादव (PTI)

'विराट सबसे सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं'
बता दें कि सूर्यकुमार ने 2021 में अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ विराट कोहली की कप्तानी में पदार्पण किया. उन्हें अपने पहले मैच में बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी क्षमता से दुनिया के सामने अपनी पहचान बना ली. 35 वर्षीय सूर्यकुमार ने 2010 में मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट में पदार्पण किया था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकने के लिए उन्हें एक दशक से भी ज्यादा इंतजार करना पड़ा.

कोहली के नेतृत्व में अपने अनुभव पर विचार करते हुए, सूर्यकुमार ने कहा, 'मुझे लगता है कि मैंने कप्तान के रूप में विराट भाई के नेतृत्व में अपनी शुरुआत की. मुझे लगता है कि विराट भाई बहुत ही सख्त इंसान हैं. वह आपकी सीमाओं को तोड़ते हैं और आपसे सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं. मेरा मतलब है, सभी कप्तान सभी खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं, लेकिन वह मैदान पर और मैदान के बाहर भी ऊर्जा से भरपूर रहते थे. वह थोड़े अलग थे.'

'रोहित ने सबको सहज महसूस कराते हैं'
सूर्यकुमार यादव को पिछले साल टी20 का कप्तान बनाया गया, जब रोहित शर्मा ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी. उन्होंने कई यादगार पल बिताए, जिनमें बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में एक मैच जिताऊ कैच भी शामिल है.

रोहित के नेतृत्व के बारे में बात करते हुए सुर्या ने कहा, 'रोहित भाई, जिनके नेतृत्व में मैंने आईपीएल फ्रैंचाइजी और भारत के लिए काफी क्रिकेट खेला है. वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो सभी को अपने आस-पास सहज महसूस कराते हैं, सभी युवाओं के लिए प्रेरणा हैं. उनका दरवाजा सभी के लिए चौबीसों घंटे खुला रहता था. यह एक अलग गुण है जो मैंने उनसे और अन्य कप्तानों से भी सीखा है.'

सूर्यकुमार का टी20आई करियर
सूर्या ने भारत के लिए अब तक 90 टी20 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 37 की औसत और 164 का स्ट्राइक रेट से कुल 2670 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 21 अर्धशतक भी लगाए. सूर्या ने 37 वनडे और एक टेस्ट में भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है.

