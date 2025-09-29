ETV Bharat / sports

सूर्यकुमार यादव ने जीता दिल! भारतीय सशस्त्र बलों और पहलगाम पीड़ित परिवारों को दी एशिया कप की पूरी मैच फीस

एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी मैच फ्री डोनेट कर दी है.

Suryakumar Yadav Donate Asia Cup Match Fees To Indian Armed Forces And Pahalgam Victims
सूर्यकुमार यादव अपनी पत्नी देविशा के साथ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2025 at 11:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने घोषणा की है कि वह एशिया कप 2025 टूर्नामेंट की अपनी पूरी मैच फीस देश के सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को दान करेंगे. भारत ने रविवार रात रोमांचक फाइनल में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर 9वीं बार एशिया कप चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया.

सूर्यकुमार यादव ने जीता दिल
इस रोमांचक जीत के बाद 35 वर्षीय सूर्यकुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, 'मैंने इस टूर्नामेंट की अपनी मैच फीस हमारे सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के समर्थन में दान करने का फैसला किया है. आप हमेशा मेरे विचारों में रहेंगे. जय हिंद'.

पाकिस्तान को लगातार 3 संडे हराया
टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में भारतीय खिलाड़ियों को प्रति मैच चार लाख रुपये मिलते हैं, जिसका मतलब है कि सूर्यकुमार इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में खेले गए सात मैचों के लिए कुल 28 लाख रुपये दान करेंगे. भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तानी टीम के साथ किसी भी तरह का कोई भी व्यवहार करने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके दौरान उसने सलमान अली आगा की टीम को लगातार तीन रविवारों में हराया था.

भारतीय टीम पर बीसीसीआई ने की पैसों की बरसात
आपको बता दें कि, भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 की विनिंग प्राइज मनी लेने से इनकार कर दिया. यहां तक भारतीय टीम ने पाकिस्तान के मोहसिन नक़वी से ट्रॉफी लेने से भी मना कर दिया. इसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने घोषणा की है कि वह भारतीय खिलाड़ियों और अपने सहयोगी स्टाफ को 21 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि देगा.

इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 विकेट गंवाकर 146 रन बनाए. कुलदीप ने 4 विकेट हासिल किए. इसके बाद भारत ने 5 विकेट खोकर 19.4 ओवर में 150 रन बनाकर मैच जीत लिया. तिलक वर्मा ने भारत के लिए 69 रनों की नाबाद पारी खेली.

ये खबर भी पढ़ें : शर्मनाक! गुस्से से तिलमिलाए पाकिस्तानी कप्तान ने लांघी सारी सीमा, मैच प्रेजेंटेशन में फेंका प्राइस मनी चेक, देखें वीडियो

For All Latest Updates

TAGGED:

SURYAKUMAR YADAV MATCH FEESSURYAKUMAR YADAVINDIAN ARMED FORCESASIA CUP 2025SURYAKUMAR YADAV DONATES MATCH FEES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत ने पाकिस्तान से फाइनल जीतने के बावजूद एशिया कप ट्रॉफी क्यों नहीं ली? BCCI ने बताई वजह

मिडिल ईस्ट पर ट्रंप का बड़ा बयान, दिया कुछ विशेष होने का संकेत, गाजा डील होने की उम्मीद

नेतन्याहू ने अमेरिकी इंफ्लूएंसर से मुलाकात कर नए युग की चुनौतियों और सोशल मीडिया के प्रभावों पर चर्चा की

29 सितंबर 2025 का पंचांग: नवरात्रि के आठवें दिन करें मां की आराधना, मनोकामना होगी पूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.