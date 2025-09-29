सूर्यकुमार यादव ने जीता दिल! भारतीय सशस्त्र बलों और पहलगाम पीड़ित परिवारों को दी एशिया कप की पूरी मैच फीस
एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी मैच फ्री डोनेट कर दी है.
Published : September 29, 2025 at 11:06 AM IST
हैदराबाद : भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने घोषणा की है कि वह एशिया कप 2025 टूर्नामेंट की अपनी पूरी मैच फीस देश के सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को दान करेंगे. भारत ने रविवार रात रोमांचक फाइनल में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर 9वीं बार एशिया कप चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया.
सूर्यकुमार यादव ने जीता दिल
इस रोमांचक जीत के बाद 35 वर्षीय सूर्यकुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, 'मैंने इस टूर्नामेंट की अपनी मैच फीस हमारे सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के समर्थन में दान करने का फैसला किया है. आप हमेशा मेरे विचारों में रहेंगे. जय हिंद'.
I have decided to donate my match fees from this tournament to support our Armed Forces and the families of the victims who suffered from the Pahalgam terror attack. You always remain in my thoughts 🙏🏽— Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) September 28, 2025
Jai Hind 🇮🇳
पाकिस्तान को लगातार 3 संडे हराया
टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में भारतीय खिलाड़ियों को प्रति मैच चार लाख रुपये मिलते हैं, जिसका मतलब है कि सूर्यकुमार इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में खेले गए सात मैचों के लिए कुल 28 लाख रुपये दान करेंगे. भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तानी टीम के साथ किसी भी तरह का कोई भी व्यवहार करने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके दौरान उसने सलमान अली आगा की टीम को लगातार तीन रविवारों में हराया था.
भारतीय टीम पर बीसीसीआई ने की पैसों की बरसात
आपको बता दें कि, भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 की विनिंग प्राइज मनी लेने से इनकार कर दिया. यहां तक भारतीय टीम ने पाकिस्तान के मोहसिन नक़वी से ट्रॉफी लेने से भी मना कर दिया. इसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने घोषणा की है कि वह भारतीय खिलाड़ियों और अपने सहयोगी स्टाफ को 21 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि देगा.
India record a stunning chase & register a historic win! ✌️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 28, 2025
🇮🇳 follow up a professional effort with the ball with an equally well-timed chase to get home! 🥳#INDvPAK #DPWorldAsiaCup2025 #Final #ACC pic.twitter.com/nZBzdkyB9x
इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 विकेट गंवाकर 146 रन बनाए. कुलदीप ने 4 विकेट हासिल किए. इसके बाद भारत ने 5 विकेट खोकर 19.4 ओवर में 150 रन बनाकर मैच जीत लिया. तिलक वर्मा ने भारत के लिए 69 रनों की नाबाद पारी खेली.