ETV Bharat / sports

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रिटायर्ड जज को बिहार क्रिकेट संघ का लोकपाल नियुक्त किया - BIHAR CRICKET ASSOCIATION

Bihar Cricket Association: सुप्रीम कोर्ट ने अपने सेवानिवृत्त न्यायाधीश एल नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट संघ का लोकपाल नियुक्त किया है.

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (ANI PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 13, 2025 at 4:41 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने सेवानिवृत्त न्यायाधीश जज एल नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट संघ (Bihar Cricket Association) का लोकपाल नियुक्त किया है. ताकि वे कुछ पदाधिकारियों की कथित अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें. इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने की.

यह पीठ पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश शैलेश कुमार सिंह को लोकपाल नियुक्त करने के एकल पीठ के निर्देश को रद्द कर दिया गया था. पीठ ने कहा कि पूरा मामला लोकपाल की नियुक्ति से संबंधित है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह यह आदेश किसी बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप या सदस्यों के आपसी विवादों के बिना संघ के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पारित कर रही है.

पीठ ने कहा, 'हम सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट संघ का लोकपाल नियुक्त करते हैं. बिहार क्रिकेट संघ के कामकाज पर चर्चा के लिए दोनों पक्षों की न्यायमूर्ति राव के साथ औपचारिक बैठक होनी चाहिए.'

शीर्ष अदालत ने ये भी कहा कि एकल पीठ ने न्यायमूर्ति सिन्हा की नियुक्ति की थी, लेकिन उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस नियुक्ति को रद्द कर दिया और बीसीसीआई को एक नया लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश दिया. हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि बीसीसीआई इस मामले में क्यों शामिल था, और जहां तक बिहार क्रिकेट संघ का सवाल है, बीसीसीआई का लोकपाल की नियुक्ति से क्या लेना-देना है.

बिहार क्रिकेट संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने बिहार क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव आदित्य वर्मा के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के अधिकार पर सवाल उठाया. वर्मा के वकील ने अनुरोध किया कि पीठ एक लोकपाल नियुक्त करे. जिस पर पीठ ने मौखिक रूप से कहा, 'इन सभी प्रकार के संघों में गंदी राजनीति चल रही है और आप सभी देश की सर्वोच्च अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं.'

ये भी पढ़ें

ED ने पूर्व दिग्गज क्रिकेटर को भेजा समन, सट्टेबाजी ऐप मामले में पूछताछ के लिए किया तलब

सागर धनखड़ हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत की रद्द, एक हफ्ते में सरेंडर करने का दिया आदेश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने सेवानिवृत्त न्यायाधीश जज एल नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट संघ (Bihar Cricket Association) का लोकपाल नियुक्त किया है. ताकि वे कुछ पदाधिकारियों की कथित अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें. इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने की.

यह पीठ पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश शैलेश कुमार सिंह को लोकपाल नियुक्त करने के एकल पीठ के निर्देश को रद्द कर दिया गया था. पीठ ने कहा कि पूरा मामला लोकपाल की नियुक्ति से संबंधित है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह यह आदेश किसी बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप या सदस्यों के आपसी विवादों के बिना संघ के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पारित कर रही है.

पीठ ने कहा, 'हम सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट संघ का लोकपाल नियुक्त करते हैं. बिहार क्रिकेट संघ के कामकाज पर चर्चा के लिए दोनों पक्षों की न्यायमूर्ति राव के साथ औपचारिक बैठक होनी चाहिए.'

शीर्ष अदालत ने ये भी कहा कि एकल पीठ ने न्यायमूर्ति सिन्हा की नियुक्ति की थी, लेकिन उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस नियुक्ति को रद्द कर दिया और बीसीसीआई को एक नया लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश दिया. हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि बीसीसीआई इस मामले में क्यों शामिल था, और जहां तक बिहार क्रिकेट संघ का सवाल है, बीसीसीआई का लोकपाल की नियुक्ति से क्या लेना-देना है.

बिहार क्रिकेट संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने बिहार क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव आदित्य वर्मा के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के अधिकार पर सवाल उठाया. वर्मा के वकील ने अनुरोध किया कि पीठ एक लोकपाल नियुक्त करे. जिस पर पीठ ने मौखिक रूप से कहा, 'इन सभी प्रकार के संघों में गंदी राजनीति चल रही है और आप सभी देश की सर्वोच्च अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं.'

ये भी पढ़ें

ED ने पूर्व दिग्गज क्रिकेटर को भेजा समन, सट्टेबाजी ऐप मामले में पूछताछ के लिए किया तलब

सागर धनखड़ हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत की रद्द, एक हफ्ते में सरेंडर करने का दिया आदेश

For All Latest Updates

TAGGED:

OMBUDSMAN OF BCASUPREME COURT ON BCAबिहार क्रिकेट संघ का लोकपालसुप्रीम कोर्ट न्यूजBIHAR CRICKET ASSOCIATION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Independence Day 2025: लाल-किला पर पीएम मोदी का भाषण सुनने के लिए ऐसे बुक करें टिकट

बुधवार को बाजार में छाई हरियाली, सेंसेक्स 256 अंक चढ़ा, निफ्टी 24550 के ऊपर खुला

ट्रंप के पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने का अमेरिकी प्रवक्ता ने किया बचाव, कहा- भारत के साथ संबंध 'अच्छे' हैं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.