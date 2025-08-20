हैदराबाद: एशिया कप 2025 अगले महीने 9 सितंबर से युएई में शुरू होने वाला है. इस बार ये टूर्नामेंट 2026 में टी20 वर्ल्ड कप की वजह से टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. इस बार एशिया कप में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिनको दो ग्रुप में बांटा गया है. भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान को ग्रुप 'ए' में रखा गया है जबकि श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और हांगकांग को ग्रुप 'बी' में रखा गया है.

टूर्नामेंट के लिए भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है. भारतीय टीम की अगुवाई सूर्यकुमार यादव करेंगे जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कमान सलमान अली आगा के हाथ में है. खास बात ये है कि इस बार एशिया कप विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बिना खेला जाएगा. चूंकि रोहित-कोहली ने टी20 को अलविदा कह दिया है, लेकिन बाबर और रिजवान को टीम में शामिल नहीं किया गया है.

भारतीय टीम टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ मैच से करेगी. उसके बाद उनाक दूसार ग्रुप मैच पाकिस्तान से 14 सितंबर को है. जबिक 19 सितंबर को अपना आखिरी ग्रुप मैच ओमान के खिलाफ खेलेगी. उसके बाद सुपर फोर में हर टीम एक दूसरे से खेलेगी और फिर टॉप की दो टीमों के बीच 28 सितंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा.

एशिया कप में IND vs PAK मैच होगा या नहीं? (IND vs PAK in Asia Cup 2025)

इस बीच ये सवाल अभी भी अपनी जगह खड़ा है कि क्या एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं. क्योंकि हाल ही में खत्म हुई WCL 2025 में इंडिया चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस से खेलने से मना कर दिया था. जिसके बाद भारत में बड़े पैमाने पर एशिया कप में IND vs PAK मैच के बॉयकॉट करने मांग की जाने लगी. सोशल मीडिया पर यूजर्स बीसीसीआई गुस्सा निकाल रहे हैं और सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ न खेलने की अनुमति देने पर आलोचना भी कर रहे है.

सुनील गावस्कर (IANS PHOTO)

'खिलाड़ियों की आलोचना नहीं की जानी चाहिए'

पूर्व दिग्गज क्रिकेट सुनील गावस्कर का मानना है कि एशिया कप में खिलाड़ियों की भागीदारी की आलोचना नहीं की जानी चाहिए. क्योंकि वे केवल बीसीसीआई के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, जिन्हें भारत सरकार ने एशिया कप खेलने की हरी झंडी दी है. इंडिया टुडे से बात करते हुए गावस्कर ने कहा, 'अगर सरकार ने कोई फैसला ले लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि खिलाड़ियों की आलोचना या उन पर टिप्पणी कैसे की जा सकती है, क्योंकि खिलाड़ी आखिरकार बीसीसीआई के साथ अनुबंधित हैं और वे भारत सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे.'

गावस्कर ने आगे कहा, 'खिलाड़ी इसमें असहाय हैं. उन्हें एशिया कप में खेलने के लिए चुना गया है, और अगर सरकार कहती है कि आपको खेलना ही होगा, तो वे मैदान में जाकर खेलेंगे. अगर सरकार कहती है कि आपको नहीं खेलना है, तो बीसीसीआई उसके अनुसार काम करेगा.'

एशिया कप के लिए भारतीय स्क्वाड

सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

एशिया कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मोकीम.