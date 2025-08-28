नई दिल्ली: एशिया कप का 17वां संस्करण अगले महीने (9 सितंबर) से शुरू होगा. टीम इंडिया अपना पहला मैच 10 सितंबर को खेलेगी. बीसीसीआई ने हाल ही में इस टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की है. सूर्यकुमार यादव को एशिया कप टीम का कप्तान बनाया गया है. इस बीच सुनील गावस्कर ने कुछ पूर्व विदेशी क्रिकेटरों द्वारा भारतीय टीम के चयन को लेकर दिए गए बयानों पर अपनी नाराजगी जताई है.
उन्होंने कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि, टीम इंडिया के मामलों में दखल देना उचित नहीं है और उन्हें हमारी टीम की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है. गावस्कर ने सवाल किया है कि, क्या उन्होंने कभी पूर्व भारतीय खिलाड़ियों को दूसरे देशों की टीमों के संयोजन के बारे में बात करते देखा है.
सुनील गावस्कर ने एबी डिविलियर्स को लिया आढ़े हाथों
पूर्व दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने एशिया कप के लिए अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति द्वारा घोषित भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर और जायसवाल को शामिल न किए जाने पर टिप्पणी की है. डिविलियर्स का कहना था कि अय्यर को टीम में चुना जाना चाहिए था. गावस्कर ने इस पर प्रतिक्रिया दी हैं.
Sunil Gavaskar on overseas cricketers speaking on Asia Cup squad
Foreigners who have zero stake in Indian cricket, and much less knowledge about it, are wading into the debate. The selection of the Indian team is strictly none of their business.
गावस्कर ने एक निजी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'जिन विदेशी खिलाड़ियों को भारतीय क्रिकेट की कोई जानकारी नहीं है, वो हमारी टीम पर चर्चा करके आग में घी डालने का काम कर रहे हैं. चाहे वो कितने भी महान खिलाड़ी हों, चाहे वो कितनी भी बार भारत आ चुके हों, हमारी टीम के चयन पर बात करना उनका काम नहीं है. उन्हें अपने राष्ट्रीय क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए. वो हमारे क्रिकेट की चिंता क्यों कर रहे हैं? हैरानी की बात है कि जब उनकी राष्ट्रीय टीमों की घोषणा होती है, तो उनसे ऐसे बयान सुनने को नहीं मिलते'.
अपनी टीम पर ध्यान दें टीम इंडिया पर बात न करें
गावस्कर ने तंज कसते हुए कहा, 'क्या आपने कभी पूर्व भारतीय खिलाड़ियों को विदेशी टीमों के चयन पर टिप्पणी करते देखा है? ऐसा संभव नहीं है. क्योंकि हम अपने काम के बारे में सोचते हैं. हम इस बारे में गंभीरता से नहीं सोचते कि हम किसे चुनेंगे और किसे नहीं. विदेशी खिलाड़ी सोशल मीडिया पर प्रचार पाने के लिए टीम इंडिया को निशाना बना रहे हैं'.
एशिया कप में भारत के मैच
एशिया कप टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होंगे. टीम इंडिया अपना पहला मैच 10 सितंबर को दुबई में यूएई के खिलाफ खेलेगी. इसके बाद 14 सितंबर को उसका सामना चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है. अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए यह क्रिकेट मैच छोटे प्रारूप में खेला जा रहा है.
एशिया कप के लिए भारतीय टीम का 15 सदस्यीय दल
सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, रिंकू सिंह.