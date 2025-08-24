हैदराबाद: मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) ने शनिवार को प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में एमसीए शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय का उद्घाटन किया. यह संग्रहालय खेल में शहर के योगदान का जश्न मनाने का एक माध्यम है. 8,000 वर्ग फुट में फैला यह विश्वस्तरीय संग्रहालय भारतीय और वैश्विक क्रिकेट में मुंबई के अद्वितीय योगदान के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है.

संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन एक बड़े समारोह के साथ हुआ, जिसमें क्रिकेट के दिग्गज, प्रशासक और मुंबई क्रिकेट जगत के सदस्य शामिल हुए. 22 सितंबर, 2025 से, संग्रहालय अनिवार्य ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से जनता के लिए खुला रहेगा. टिकट की कीमतें और समय की घोषणा जल्द ही की जाएगी.

सुनील गावस्कर और शरद पवार का स्टेच्यू (IANS PHOTO)

इस अवसर पर महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष शरद पवार की प्रतिमाओं का भी अनावरण किया गया. गावस्कर की प्रतिमा पाकिस्तान के खिलाफ उनके 10,000वें टेस्ट रन के सेलिब्रेशन पर आधारित है.

सुनील गावस्कर ने क्या कहा?

पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने इस अवसर पर अपने निजी गौरव को दरकिनार करते हुए अपने कप्तान और पूर्व खिलाड़ी दिवंगत अजीत वाडेकर को याद किया. उन्होंने कहा कि वाडेकर ने उन्हें संवारा और उनके करियर को आकार देने में मदद की.

उन्होंने आगे कहा, 'सबसे पहले, मैं एमसीए को मेरी प्रतिमा स्थापित करने के लिए धन्यवाद देता हूं, यह सम्मान मेरा नहीं, बल्कि उन सभी का है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर मेरे साथ खेला है. यह सब उनकी वजह से है, और इसलिए मेरा मानना ​​है कि यह सभी के लिए सम्मान की बात है.

शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय का उद्घाटन (Etv Bharat)

उन्होंने कहा, 'मुंबई क्रिकेट संघ ने हमेशा मेरा समर्थन किया है. अजीत वाडेकर मेरे कप्तान थे, और उन्होंने मुझे निखारा, ढाई साल बाद मुंबई में वापसी करने पर उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया.' गावस्कर ने आगे कहा, 'जब मैं भारतीय टीम में था, तब अजीत वाडेकर मेरे कप्तान थे. अगर अजीत, मिलिंद रेगे और हेमंत वैनगंकर यहां होते, तो बहुत अच्छा होता.'

संग्रहालय का मुख्य आकर्षण मुंबई के दिग्गज क्रिकेटरों द्वारा भेंट की गई दुर्लभ और प्रतिष्ठित यादगार वस्तुओं का एक अमूल्य संग्रह है, जो मुंबई क्रिकेट की समृद्ध विरासत और भारतीय तथा विश्व क्रिकेट पर इसके स्थायी प्रभाव को प्रदर्शित करता है.

शरद पवार ने क्या कहा?

राज्यसभा सदस्य शरद पवार ने इस अवसर पर कहा, 'मुझे इस संग्रहालय का नाम मेरे नाम पर रखने पर सचमुच गर्व है. मुंबई का क्रिकेट का सफर - मैदान से लेकर वैश्विक मंच तक - प्रतिभा, समर्पण और जुनून की कहानी है. यह संग्रहालय उस समृद्ध विरासत और उन कई गुमनाम नायकों का सम्मान करता है जिन्होंने इस खेल को आगे बढ़ाने और उसका समर्थन करने के लिए पर्दे के पीछे काम किया है. मुझे उम्मीद है कि यह आने वाली पीढ़ियों को मुंबई क्रिकेट की गौरवशाली भावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता रहेगा.'

वानखेड़े स्टेडियम में शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय (Etv Bharat)

इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व आईसीसी, बीसीसीआई और एमसीए अध्यक्ष पवार, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार और एमसीए के पदाधिकारी उपस्थित थे.

एमसीए अध्यक्ष अजिंक्य नाइक ने कहा कि पवार के मन में यह सवाल था कि संग्रहालय कब बनेगा. नाइक ने कहा, 'मध्य प्रदेश (क्रिकेट संघ) ने भी एक संग्रहालय खोला था, लेकिन उसे खोलने में चार साल लग गए, हमारी समिति को संग्रहालय पूरा करने में केवल छह महीने लगे. पवार साहब (शरद पवार) ने सुझाव दिया कि संग्रहालय को मुंबई पर्यटन यात्रा का हिस्सा बनाया जाना चाहिए. यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय है. यह 22 सितंबर को जनता के लिए खुलेगा.'