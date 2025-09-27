ETV Bharat / sports

आज पूरे देश में चमक रहा शिवहर का 'सितारा', सुमित फुटबॉल मैच में बना रहे अलग पहचान

शिवहर के सुमित फुटबॉल खेल में अपनी अलग छाप छोड़ रहे हैं. उन्होंने नेशनल फुटबॉल मैच में बिहार को जीत दिलाई है.

FOOTBALL PLAYER SUMIT KUMAR
फुटबॉल खिलाड़ी सुमित कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 27, 2025 at 4:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिवहर: बिहार के छोटे से गांव ताजपुर निवासी सुमित कुमार आज फुटबॉल के मैदान में अपनी मेहनत का जलवा बिखेर रहे हैं. उन्होंने नेशनल फुटबॉल मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य और शिवहर का नाम रोशन किया है.

पंजाब को दी करारी शिकस्त: सुमित ने तीन साल से फुटबॉल खेलना शुरू किया था. बिहार बनाम पंजाब के बीच खेले गए फुटबॉल मैच में बिहार ने पंजाब को 2 गोल से करारी शिकस्त दी है. इस मैच में बिहार की टीम को जीत दिलाने के लिए सुमित कुमार की अहम भूमिका रही है.

FOOTBALL PLAYER SUMIT KUMAR
बिहार ने पंजाब को 2 गोल से करारी शिकस्त दी (ETV Bharat)

मुंबई में रहते हैं माता-पिता: फुटबॉल खिलाड़ी सुमित कुमार अखिलेश कुमार के बेटे हैं. सुमित के पिता और मां मुंबई में रहते हैं, जबकि सुमित यहीं रहकर फुटबॉल में अपना भविष्य संवार रहे हैं. इसके अलावा सुमित के एक भाई हैं, जो उनसे बड़े हैं. सुमित की पढ़ाई मुजफ्फरपुर के विद्यांचल स्कूल में हुई है.

फिल्म भाग मिल्खा से मिली प्रेरणा: सुमित रोजाना लगभग तीन घंटे फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हैं. शुरुआत में वे सिर्फ मैदान पर घूमने और खिलाड़ियों को देखने जाते थे, लेकिन एक दिन वो फिल्म भाग मिल्खा देख रहे थे, तभी उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने उन्होंने तय किया कि वो फुटबॉल को ही अपना करियर बनाएंगे.

FOOTBALL PLAYER SUMIT KUMAR
बिहार फुटबॉल टीम (ETV Bharat)

जिला प्रशासन ने खेलने के लिए दी थी फुटबॉल: फुटबॉल खिलाड़ी सुमित कुमार ने बताया कि मुझे जिला प्रशासन की ओर से 17 से 18 फुटबॉल मिली थी. जिसमें से मैंने 15–16 फुटबॉल खेलते-खेलते फोड़ दी हैं, जबकि अब केवल एक-दो फुटबॉल शेष बची हैं. उन्होंने बताया कि मेरी प्रैक्टिस का मुख्य स्थान ‘नया भाई स्कूल’ है. वहां के स्पोर्ट्स टीचर कृष्णचंद्र ने हमेशा मुझे खेलने के लिए प्रेरित किया. आज वो ही खेल भवन के इंचार्ज और मेरे फिजिकल टीचर हैं.

''मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन बड़े भैया ने हमेशा वित्तीय सहयोग दिया. माता-पिता और भाई के सहयोग के कारण ही मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं. हर खिलाड़ी को लगातार संघर्ष करना चाहिए. हार्डवर्क से ही सफलता मिलती है. मेहनत करने वाले कभी असफल नहीं होते हैं''. -सुमित कुमार, फुटबॉल खिलाड़ी

इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किया कमाल: पंजाब में इंटरनेशनल टूर्नामेंट सुब्रतो कप 2 सितंबर से शुरू हुआ था, जिसका समापन 11 सितंबर को हुआ था. इस टूर्नामेंट में सुमित ने बेहतर प्रदर्शन किया था. पहले वे बेंगलुरु सहित कई जगह खेल चुके हैं.

''बेटा भले ही दूर है, लेकिन गर्व होता है कि उसने गांव और समाज का नाम इतने ऊंचे स्तर तक पहुंचा दिया है. इतना छोटा है, लेकिन सब कुछ कर लेता है. एक बेटी की तरह घर संभालता है. आज हमारे परिवार के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या होगी''. -अखिलेश कुमार, सुमित के पिता

क्या कहते हैं परिजन?: चचेरे बड़े भाई निर्मल साह ने कहा कि हमारे घर का लड़का फुटबॉल में आगे निकला है. अब हमारी बहुत चाहत है कि वह विदेश जाकर भी खेले और देश का नाम रोशन करे. वहीं, सुमित के ट्रेनर कृष्णा चंद्रा ने कहा कि सुमित बेहद ऊर्जावान, शांत स्वभाव और सबसे अलग है. उसकी सफलता हम सबके लिए गर्व और खुशी की बात है.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

SHEOHAR NEWSBIHAR NEWSफुटबॉल खिलाड़ी सुमित कुमारFOOTBALL PLAYER SUMIT KUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

40% हिंदू और 20% मुसलमान, बिहार चुनाव के लिए कितना असरदार होगा प्रशांत किशोर का प्लान?

2020 में भोजपुर में बजा महागठबंधन का डंका, 7 में 5 सीटों पर जीत, BJP के खाते में 2 लेकिन JDU का नहीं खुला खाता

'लालू राज में ईमान को.. नीतीश में बेईमान को संकट', 20 साल से ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव 'अजय'

2 या 3 चरणों में मतदान? CEC के दौरे के बाद किसी भी वक्त बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.