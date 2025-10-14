ETV Bharat / sports

सुल्तान जोहोर हॉकी कप: आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से, क्या नो हैंडशेक की पॉलिसी हॉकी में भी रहेगी जारी

India vs Pakistan: सुल्तान जोहोर हॉकी कप में छह शीर्ष अंतरराष्ट्रीय टीमें, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, मलेशिया और न्यूजीलैंड हिस्सा ले रही हैं.

भारतीय जूनियर मेंस हॉकी टीम
भारतीय जूनियर मेंस हॉकी टीम (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 14, 2025 at 9:55 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: क्रिकेट के बाद अब भारत और पाकिस्तान हॉकी के मैदान में आमने सामने होने वाले हैं. दोनों देशों की टीमें आज यानी 14 अक्टूबर को को सुल्तान जोहोर कप में भिड़ेंगी. जूनियर टीमों का ये महामुकाबला मलेशिया के जोहर बाहरू के तमन दया हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा.

इस मैच को लेकर भी फैंस के मन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या भारतीय टीम क्रिकेट में जारी अपनी नो हैंडशेक पॉलिसी को हॉकी में भी जारी रखेगा. इसपर भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है लेकिन पाकिस्तान हॉकी महासंघ (पीएचएफ) ने भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाने और किसी भी तरह की बेवजह झड़प से बचने का निर्देश दिया है.

हॉकी में भी जारी रहेगा नो हैंडशेक
मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पीएचएफ के एक अधिकारी ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट को बताया है कि पाकिस्तानी टीम के मुख्य कोच कामरान अशरफ के माध्यम से पाकिस्तान की जूनियर टीम और स्टाफ को मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों के साथ किसी भी तरह के टकराव से बचने और मंगलवार को सुल्तान ऑफ जोहोर कप मैच के दौरान अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है, और ये भी कहा है कि वो भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाने की उम्मीद न करें और न ही खुद हाथ मिलाने की पेशकश करें.

खेल में नो हैंडशेक की पॉलिसी
बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 से पाकिस्तान के साथ मैचों में नो-हैंडशेक नीति का पालन कर रही हैं. उसके बाद ये पॉलिसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में भी जारी रही, जब कोलंबो में भारतीय महिला ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था. अब ये नीति हॉकी के मैदान में भी जारी रहने की पूरी उम्मीद है.

सुल्तान जोहोर हॉकी कप 2025
सुल्तान जोहोर हॉकी कप 11 से 18 अक्टूबर तक मलेशिया में जारी रहेगा. इस टूर्नामेंट में छह शीर्ष अंतरराष्ट्रीय टीमें - पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, मलेशिया और न्यूजीलैंड - हिस्सा ले रही हैं.

टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन
भारतीय जूनियर मेंस हॉकी टीम अब तक अपने दो मैच खेल चुकी है. जिसमें उन्होंने अपने पहले मैच में ब्रिटेन को 3-2 से हराया था. जबकि दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 4-2 से मात दी थी. अंक तालिका में भारतीय टीम 2 मैच में 6 अंको के साथ शीर्ष स्थान पर है. जबकि पाकिस्तान 2 मैच में एक जीत और एक हार के साथ चौथे नंबर पर है.

