सुल्तान जोहोर हॉकी कप: आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से, क्या नो हैंडशेक की पॉलिसी हॉकी में भी रहेगी जारी
India vs Pakistan: सुल्तान जोहोर हॉकी कप में छह शीर्ष अंतरराष्ट्रीय टीमें, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, मलेशिया और न्यूजीलैंड हिस्सा ले रही हैं.
Published : October 14, 2025 at 9:55 AM IST
हैदराबाद: क्रिकेट के बाद अब भारत और पाकिस्तान हॉकी के मैदान में आमने सामने होने वाले हैं. दोनों देशों की टीमें आज यानी 14 अक्टूबर को को सुल्तान जोहोर कप में भिड़ेंगी. जूनियर टीमों का ये महामुकाबला मलेशिया के जोहर बाहरू के तमन दया हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा.
इस मैच को लेकर भी फैंस के मन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या भारतीय टीम क्रिकेट में जारी अपनी नो हैंडशेक पॉलिसी को हॉकी में भी जारी रखेगा. इसपर भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है लेकिन पाकिस्तान हॉकी महासंघ (पीएचएफ) ने भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाने और किसी भी तरह की बेवजह झड़प से बचने का निर्देश दिया है.
𝐔𝐧𝐛𝐞𝐚𝐭𝐞𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐮𝐧𝐬𝐭𝐨𝐩𝐩𝐚𝐛𝐥𝐞! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 14, 2025
After two commanding victories, Team India gear up for a high-voltage clash against Pakistan in their third Sultan of Johor Cup encounter. 🏑💥#HockeyIndia #IndiaKaGame pic.twitter.com/kLOQbIFDIz
हॉकी में भी जारी रहेगा नो हैंडशेक
मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पीएचएफ के एक अधिकारी ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट को बताया है कि पाकिस्तानी टीम के मुख्य कोच कामरान अशरफ के माध्यम से पाकिस्तान की जूनियर टीम और स्टाफ को मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों के साथ किसी भी तरह के टकराव से बचने और मंगलवार को सुल्तान ऑफ जोहोर कप मैच के दौरान अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है, और ये भी कहा है कि वो भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाने की उम्मीद न करें और न ही खुद हाथ मिलाने की पेशकश करें.
खेल में नो हैंडशेक की पॉलिसी
बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 से पाकिस्तान के साथ मैचों में नो-हैंडशेक नीति का पालन कर रही हैं. उसके बाद ये पॉलिसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में भी जारी रही, जब कोलंबो में भारतीय महिला ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था. अब ये नीति हॉकी के मैदान में भी जारी रहने की पूरी उम्मीद है.
October 13, 2025
सुल्तान जोहोर हॉकी कप 2025
सुल्तान जोहोर हॉकी कप 11 से 18 अक्टूबर तक मलेशिया में जारी रहेगा. इस टूर्नामेंट में छह शीर्ष अंतरराष्ट्रीय टीमें - पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, मलेशिया और न्यूजीलैंड - हिस्सा ले रही हैं.
टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन
भारतीय जूनियर मेंस हॉकी टीम अब तक अपने दो मैच खेल चुकी है. जिसमें उन्होंने अपने पहले मैच में ब्रिटेन को 3-2 से हराया था. जबकि दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 4-2 से मात दी थी. अंक तालिका में भारतीय टीम 2 मैच में 6 अंको के साथ शीर्ष स्थान पर है. जबकि पाकिस्तान 2 मैच में एक जीत और एक हार के साथ चौथे नंबर पर है.