ETV Bharat / sports

लोगों के 'तानों की तीर' के जवाब में रवि बने तीरंदाज, व्हील चेयर पर बैठकर लगाते हैं निशाना

माता पिता के इकलौते संतान हैं रवि: रवि कहते हैं कि मैं अपने मां-बाप की इकलौती संतान हूं. उनके जन्म से ही उनकी इस हालत को देखकर माता पिता चिंतित थे. मां को चिंता थी कि मैं कैसे खुद अपना ख्याल रख पाऊंगा. यही कारण है कि मुझे खुद से अलग नहीं होने दिया.

जन्मजात बीमारी से ग्रसित हैं रवि कुमार: रवि कुमार मानपुर के रहने वाले हैं. उनकी पूरी शिक्षा गया में ही हुई है. वो दुर्लभ फेकोमेलिया जन्मजात बीमारी से ग्रस्त हैं. उनके दोनों हाथ और पैर ना सिर्फ आकार में छोटे हैं, बल्कि वो टेढ़े भी हैं. आर्चरी खेलने से पहले उनके हाथ इतने कमजोर थे कि वो हल्का वजन भी नहीं उठा पाते थे, लेकिन अब वो 1 से 2 किलोग्राम तक के वजन के धनुष को उठा रहे हैं.

नेशनल गेम्स की तैयारी शुरू: पिछले महीने ही खेल विभाग की ओर से आयोजित जिला आर्चरी प्रतियोगिता में अच्छी प्रस्तुति के कारण उन्हें मेडल देकर सम्मानित किया गया था. अभी वो नेशनल गेम की तैयारी में हैं, लेकिन उनका लक्ष्य पैरालंपिक में खेलना है.

जय प्रकाश बने 'सारथी': रवि की इस मेहनत के सफर में आर्चरी के कोच जयप्रकाश साथी बने हैं, जिनकी बदौलत रवि अब तक जिला और राज्य स्तरीय गेम में शामिल हो चुके हैं. कोच जयप्रकाश धनुष उठाकर उनके हाथों में देते हैं और फिर रवि निशाना साधते हैं.

सटीक निशाना लगाने में हासिल है महारथ: लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए जोर से रस्सी अपनी ओर खींचते हैं और फिर पलक झपकते ही सीधे प्वाइंट टेबल के '10 प्वाइंट' के अंदर अचूक निशाना साधते हैं. वहां मौजूद कोच समेत दूसरे खिलाड़ी तालियां बजाकर उनका हौसला भी बढ़ाते हैं. पिछले कई महीनों से उनका यही रूटीन जारी है.

गया: ''मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है.'' . ये पंक्ति बिहार के गया निवासी रवि कुमार पर बिल्कुल सटीक बैठती है. रवि कुमार ट्राई साइकिल से हर दिन 6 से 7 किलोमीटर की दूरी तय करके मानपुर से गया कॉलेज खेल परिसर पहुंचते हैं. जिस ट्राई साइकिल से वो ग्राउंड पहुंचते हैं, उसी पर बैठे-बैठे वो धनुष उठाकर तीरंदाजी करते हैं.

दिल्ली से लेकर उड़ीसा तक कराया गया इलाज: रवि के पिता विनय कुमार साधारण किसान हैं. उन्होंने इलाज के लिए अपनी जमीन तक बेच दी थी. रवि का इलाज दिल्ली से लेकर उड़ीसा के कटक तक कराया गया. उन्हें कटक में एक साल तक रखा गया, ताकि इलाज से उनकी दिव्यांगता प्रतिशत में कमी आए, लेकिन इलाज से कुछ फायदा नहीं हुआ.

''मेरी हाइट 3 फिट के करीब है. मैं जन्मजात दिव्यांग हूं. बचपन से ही मेरे हाथ, पैर की हड्डी टेढ़ी थी. पैर टेढ़े और छोटे होने के कारण मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं, इसलिए मुझे सहारे से ट्राई साइकिल पर बैठाया जाता है''. - रवि कुमार, तीरदांज खिलाड़ी

रवि क्यों हैं खास : रवि कुमार बीएड किए हुए हैं. वो माता-पिता पर बोझ नहीं बनना चाहते, इसीलिए अपने घर में होम ट्यूशन क्लास भी चलाते हैं, जहां 20 से 25 बच्चे पढ़ने आते हैं. उसी की फीस से वो अपना खर्च चलाते हैं.

दिव्यांगता कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है: रवि कुमार कहते हैं कि मैं दिव्यांगता के कारण एक बौने की तरह हो गया हूं. मेरे जैसे व्यक्ति के प्रति समाज के कुछ लोगों की सोच आज भी वही सालों पुरानी है. मेरे जैसे लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, लेकिन दुख दूसरों को होता है. दिव्यांगता मेरी कमजोरी नहीं ताकत है.

रवि कुमार के बचपन की फोटो (ETV Bharat)

लोगों ने दिव्यांगता का उड़ाया मजाक: रवि कुमार एक घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मैं एक दिन खेल ग्राउंड में था, तभी कुछ लोगों ने दिव्यांगता के प्रति अपनी मानसिकता से मुझे ठेस पहुंचाया. जिससे मैं निराश था कि मैं क्या करूं?. तब मेरे पिता ने मेरी मायूसी को समझा और मुझे शीतल देवी का वीडियो दिखाया और कहा कि जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, उन्होंने आर्चरी में पैरालंपिक में खेलकर पदक जीता है.

शीतल देवी से प्रेरित हैं रवि: शीतल देवी का वीडियो देखकर मुझे भी खेल को लेकर जागरूकता पैदा हुई. पहले तो मुझे खेलने में समस्या होती थी, क्योंकि मेरे हाथों में बहुत दर्द होता था, लेकिन जय प्रकाश सर ने मेरी मदद की और अब मैं इंडियन राउंड, कंपाउंड से निशानेबाजी करता हूं. उन्होंने कहा कि किसी की कोई सीमाएं नहीं होती हैं. बात सिर्फ किसी चीज को पाने की चाहत रखने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है. अगर आप ऐसा करेंगे तो एक दिन जरूर सफल होंगे.

''रवि खुद मेहनत करता है. वो पढ़ने में बहुत तेज है. मेरा आशीर्वाद है कि वो अपने खेल में बुलंदी तक पहुंचे और वो एक दिन ऐसा जरूर करेगा, तब मैं उन लोगों को बताऊंगा जो उसे दया के भाव से देखते हैं कि मेरे बेटा भी सक्षम है, उसने पदक जीता है''. - विनय कुमार, रवि कुमार के पिता

रवि कुमार के माता-पिता (ETV Bharat)

क्या कहते हैं डॉक्टर? : गया के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ चिकित्सक सह मगध आर्चरी फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. रतन कुमार ने बताया कि रवि कुमार की बीमारी जेनेटिक बीमारी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि रवि के अनुसार उनके खानदान में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, जो जन्मजात रूप से ऐसे अंग में जन्म लिया हो. इसे फेकोमेलिया भी कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी यह स्पष्ट रूप से तभी कहा जा सकता है, जब हायर इंस्टिट्यूट में जांच हो.

''अगर फेकोमेलिया बीमारी है तो यह अक्सर गर्भावस्था में शुरुआती स्टेज में ही किसी गड़बड़ी से जुड़ा हो सकता है. भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया जब बाधित होती है तो ऐसे में कोशिकाएं विभाजित नहीं होती और उनका विकास नहीं हो पाता है. इसके कई कारण हो सकते हैं. जिसमें दावा का साइड इफेक्ट भी हो सकता है. हालांकि अब इस तरह के मामले कम ही होते हैं. -रतन कुमार, हड्डी विशेषज्ञ चिकित्सक

सफलता में दिव्यांगता बाधा नहीं: डॉ. रतन कुमार आगे बताते हैं कि दिव्यांगता सफलता में बाधा नहीं है. इसके कई उदाहरण हैं. आर्चरी में ही शीतल देवी इसकी बेहतरीन मिसाल हैं. रवि को मैं देखता हूं तो अच्छा लगता है कि उसके अंदर खुद कुछ करने की ललक है. एक दिन वह सफल जरूर होगा और देश के लिए पैरालंपिक में गोल्ड पदक जीतेगा.

ब्हील चेयर पर बैठकर रवि करते हैं तीरदांजी (ETV Bharat)

जो कुछ नहीं करता वो इतिहास रचता है: रवि के कोच जयप्रकाश कहते हैं कि एक कहावत है कि जो कुछ नहीं कर सकता वो कभी-कभी इतिहास रचता है. रवि व्हीलचेयर पर बैठकर ही निशानेबाजी करेंगे. अभी इसी साल वो राज्य स्तर के आर्चरी पैरागेम में खेलेंगे, जबकि अगले साल वह नेशनल भी खेलेंगे. अगर रवि कुमार पैरालंपिक खेलते हैं तो बिहार के ये पहले खिलाड़ी होंगे जो आर्चरी में पैरालंपिक खेलेंगे.

निशुल्क प्रशिक्षण देते हैं जयप्रकाश: कोच जय प्रकाश बताते हैं कि उनके पास लगभग 70 खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं. जिसमें हर उम्र के खिलाड़ी हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल गेम में खेल चुके हैं, लेकिन पहली बार मैं दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रहा हूं. मैं इन्हें निशुल्क प्रशिक्षण देता हूं और उन्हें हर तरह से सुविधा देता हूं. वहीं, अगर जो कंपाउंड खरीदने के लिए सक्षम नहीं है, तो मैं अपनी ओर से व्यवस्था करके उन्हें कंपाउंड दिलाता हूं, ताकि उनकी प्रैक्टिस और खेल में कोई बाधा नहीं आए.