गोड्डा: जिले में नेटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया. जिसमें कुल 90 टीमों के 1500 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. इस प्रतियोगिता में लगभग सौ खिलाड़ी ऐसे थे जो राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड टीम की ओर से विभिन्न वर्गों में खेल चुके हैं और राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता भी रहे हैं.

गोड्डा में आयोजित नेटबॉल प्रतियोगिता में सब-जूनियर बालक वर्ग में बेथेल स्कूल की टीम विजेता बनी, जबकि सब-जूनियर बालिका वर्ग में सीएम स्कूल गोड्डा की टीम विजेता रही.

गोड्डा में नेटबॉल चैंपियनशिप (ईटीवी भारत)

इस प्रतियोगिता के आधार पर पहले जिला स्तरीय और फिर राज्य स्तरीय टीम का चयन किया जाएगा. प्रतियोगिता का संचालन कर रही राष्ट्रीय खिलाड़ी मोनालिसा ने जानकारी देते हुए बताया कि गोड्डा ने पिछले साल सब-जूनियर वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया था और अब नेटबॉल राष्ट्रीय संगठन ने गोड्डा में एक सीनियर स्तर की प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसका आयोजन 2026 की शुरुआत में किया जाएगा.

इस अवसर पर, गोड्डा के अनुमंडल पदाधिकारी वैद्यनाथ उरांव ने खिलाड़ियों से कड़ी मेहनत करने और न केवल राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड के लिए स्वर्ण पदक लाने का आह्वान किया, बल्कि मेघालय में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने और पदक लेकर लौटने का अवसर भी प्रदान किया.

गोड्डा को नेटबॉल की नर्सरी कहा जाता है. क्योंकि पूरी झारखंड टीम में अधिकांश खिलाड़ी गोड्डा से ही हैं. प्रतियोगिता में जूनियर, सब-जूनियर वर्ग के बालक-बालिका वर्ग में शीर्ष चार स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया गया.

