उत्तराखंड में जुटी 28 राज्यों की 54 बास्केटबॉल टीमें, शुरू हुई बड़ी चैंपियनशिप, सीएम ने किया शुभारंभ

देहरादून: उत्तराखंड को देवभूमि के साथ ही खेल भूमि बनाए जाने पर जोर दिया जा रहा है. यही वजह है कि राष्ट्रीय खेलों के बाद अब उत्तराखंड में पहली बार सब-जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है. जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया. 10 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश के 28 राज्यों से 54 टीमों के करीब एक हजार से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं.

प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर सीएम धामी ने कहा कि पहली बार देवभूमि उत्तराखंड में सब-जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, जो राज्य के लिए गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है. खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, धैर्य, अनुशासन एवं टीम भावना भी सिखाता है. मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चलाए गए खेलो इंडिया एवं फिट इंडिया मूवमेंट पहल से देश में खेलों के प्रति नई जागरुकता आयी है. भारत खेल के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है.

राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप (ETV Bharat)

सीएम धामी ने कहा प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद उत्तराखंड तेजी से खेलभूमि के रूप में आगे बढ़ रहा है. राज्य में 517 करोड़ रुपये की लागत से विश्वस्तरीय खेल अवसंरचना विकसित की जा रही है. जल्द ही आठ प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों के साथ स्पोर्ट्स लिगेसी प्लान लागू किया जाएगा. हल्द्वानी में प्रथम खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की जा रही है. नई खेल नीति के तहत राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी, खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, खेल किट, राज्य स्तरीय पुरस्कार और 4 प्रतिशत खेल कोटा की बहाली जैसे अनेक कदम खिलाड़ियों के हित में उठाए गए हैं. हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपये की सम्मान राशि भी दी गई है.