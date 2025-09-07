ETV Bharat / sports

भारत या कोरिया.. एशिया कप फाइनल में किसका पलड़ा भारी? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने बताया

हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने कहा कि भारत-कोरिया के बीच फाइनल मुकाबला दिलचस्प हो सकता है. उन्होंने तैयारियों पर संतोष जताया. पढ़ें खबर..

हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 7, 2025 at 2:49 PM IST

राजगीर: आज एशिया कप हॉकी 2025 का फाइनल मुकाबला होना है. पुरुषों के मुकाबले में भारत और कोरिया टीम के बीच भिड़ंत होगी. मैच से पहले हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने कहा कि फाइनल मैच फाइनल मैच होता है. हम सुपर लीग में साउथ कोरिया के साथ दो-दो की बराबरी पर रहे हैं. लास्ट मैच हमने चाइना के साथ 7-0 से शानदार जीता है तो हम दोनों टीमों का मनोबल काफी स्ट्रांग है.

फाइनल में किसका पलड़ा भारी?: वे कहते हैं कि साउथ कोरिया लास्ट एसेट कप का विनर टीम है, तो उस हिसाब से हमें प्रिपेयर होने की जरूरत है. यह मैच काफी दिनों के बाद चाइना के साथ मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग मैच टीम इंडिया ने खेली. मुझे विश्वास है कि राजगीरी में आज जो फाइनल कोरिया के साथ है, अच्छा मैच देखने को मिलेगा.

'गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट किया': दिलीप तिर्की ने कहा कि सबसे पहले तो बिहार सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा. गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट किया है. बिहार में लास्ट ईयर भी हमने महिलाओं का एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी किया. उसके लिए भी बिहार सरकार ने काफी सपोर्ट किए और शानदार टूर्नामेंट रहा है. इस बार भी हम लोग देख रहे हैं कि बिहार सरकार काफी पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहे हैं. और ट्रॉफी टूर से लेकर ओपनिंग और आज तो फाइनल होने जा रहा है.

"लीग मैचों में सभी ओर से बहुत शानदार ऑर्गेनाइज हुआ है. यहां पर मैं हॉकी इंडिया की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा. साथ ही साथ दर्शक को भी मैं धन्यवाद कहूंगा. लास्ट ईयर भी हमने देखा महिलाओं का एशियन चैंपियनशिप में काफी भीड़ और इस बार भी हम लोग एशियन कप में भी काफी भीड़ देखने को मिला."- दिलीप तिर्की, अध्यक्ष, हॉकी इंडिया

हॉकी में काफी बदलाव आए: दिलीप तिर्की कहते हैं कि 15-20 साल पहले की हॉकी और आज के हॉकी में काफी चेंजेज आ गया है. पहले 35-35 मिनट खेलते थे. टू हाफ होता था. फोर क्वार्टर हो गया है. फोर क्वार्टर से आप 15 मिनट का एक क्वार्टर 15 मिनट के बाद आपको कुछ टाइम मिल रहा है. रेस्ट करने के लिए टू एंड हाफ मिनट्स. फिर 15 मिनट फिर 10 मिनट का तो इससे खिलाड़ियों को कुछ समय के लिए प्लानिंग और रेस्ट मिल जा रहा है ताकि अगले क्वार्टर में और बेटर कर सकें. सेल्फ स्टार्ट से गेम फर्स्ट हो जा रहा है. अब बॉल ऊपर कहीं भी रोक सकते हैं.

इंटरनेशनल हॉकी खेलना मुश्किल था: वे कहते हैं कि पहले मेरे ख्याल से एक लिमिट था आज कहीं भी ऊपर भी आप बॉल रोक सकते हैं. तो काफी कुछ चेंजेज हुआ है. गेम को अट्रैक्टिव और फास्ट बनाने के लिए आज के तारीख उस टाइम भी पहले भी फिट आप नहीं रहेंगे तो इंटरनेशनल हॉकी खेलना मुश्किल था और आज के दौर में भी आप 100 प्रतिशत फिट नहीं है तो आप खेल नहीं पाएंगे. फिटनेस पावर गेम हो गया है.

भारत-कोरिया में फाइनल: रविवार को शाम 7:30 बजे से भारत और कोरिया के बीच फाइनल मुकाबला शुरू होगा. जो टीम खिताब जीतेगी, वह वर्ल्ड कप हॉकी के लिए सीधे क्वालीफाई कर जाएगी. शनिवार को भारत ने चीन को 7-0 से क्लीनस्वीप कर फाइनल में जगह बनाई थी.

