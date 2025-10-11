ETV Bharat / sports

हाईकोर्ट से राहत पर महिम वर्मा ने कहा 6 साल से झेल रहे थे बेबुनियाद आरोप, अब क्रिकेट पर देंगे ध्यान

इस तरह के आधारहीन आरोपों ने न केवल संगठन की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया, बल्कि उत्तराखंड में क्रिकेट के विकास को भी प्रभावित किया. यदि ये विवाद न हुए होते, तो उत्तराखंड प्रीमियर लीग (यूपीएल) सीजन 2 को और भव्य और प्रभावी ढंग से आयोजित किया जा सकता था. इससे हमारे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच पर और अधिक अवसर मिलते. कुछ लोग छोटे स्वार्थों के लिए संगठन को विवादों में घसीटना चाहते हैं, लेकिन यह फैसला सत्य की जीत है. -महिम वर्मा, पूर्व सचिव, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड-

अब क्रिकेट पर ध्यान दे पाएगा सीएयू: महिम वर्मा ने कहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने CAU के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को जहां एक तरफ खारिज कर दिया है, तो वहीं इस फैसले से केवल सीएयू की कानूनी जीत नहीं बल्कि उत्तराखंड क्रिकेट के लिए भी एक बड़ा फैसला है. महिम ने कहा कि अब CAU बिना किसी व्यवधान के क्रिकेट पर पूरा ध्यान दे पाएंगा. उन्होंने कहा कि-

हाईकोर्ट से राहत पर महिम वर्मा का बयान: उत्तराखंड हाईकोर्ट से क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड (CAU) को मिली राहत के बाद अब CAU के पूर्व सचिव महिम वर्मा का दर्द छलका हैं. उन्होंने कहा कि बिना किसी वजह से पिछले 6 सालों से उन पर बेबुनियाद आरोप लगा कर उनकी और उत्तराखंड क्रिकेट की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही थी. लेकिन सच थोड़ा परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन हार नहीं सकता. कोर्ट में ये साबित हो गया है. उन्होंने कहा कि न्यायालयों के इसी तरह के फैसले न्याय पालिकाओं में लोगों का भरोसा बरकार रखते हैं.

देहरादून: क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद इसके पूर्व सचिव महिम वर्मा ने कहा कि वो पिछले 6 सालों से बिना वजह के आरोप झेल रहे थे. वहीं BCCI के वकील ने भी कहा कि ये प्राइवेट संस्थान का विषय था.

औचित्यहीन थे आरोप-वकील: वहीं इस मामले पर बीसीसीआई के वकील आर्यन उनियाल ने बताया कि उच्च न्यायालय में चल रहे क्रिकेट एसोसिएशन आफ उत्तराखंड संबंधित मामले में न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों की गहन सुनवाई के बाद याचिकाओं को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इनमें कोई ठोस आधार नहीं है और जांच का कोई औचित्य नहीं बनता. उनियाल ने कहा कि-

याचिकाकर्ताओं ने सीएयू पर वित्तीय अनियमितताओं और बजट के दुरुपयोग का आरोप लगाया था. अदालत ने इन आरोपों को निराधार पाया. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड और बीसीसीआई स्वायत्त संस्था हैं. इनमें किसी भी विवाद के लिए अलग से एक व्यवस्था की गई है. इसके लिए इस व्यवस्था के तहत अपनी बात रखी जा सकती है.

-आर्यन उनियाल, अधिवक्ता, बीसीसीआई-

सीएयू सचिव ने बताया न्याय की जीत: सीएयू की सचिव किरण रौतेला वर्मा ने इस फैसले को सत्य और न्याय की जीत करार देते हुए कहा-

यह निर्णय हमारी पारदर्शी कार्यशैली और खेल के प्रति समर्पण का प्रमाण है. हम हमेशा से उत्तराखंड में क्रिकेट के विकास और खिलाड़ियों के कल्याण के लिए काम करते रहे हैं. यह जीत हमारे समर्थकों, खिलाड़ियों और हितधारकों के विश्वास का परिणाम है.

-किरण वर्मा, सचिव, सीएयू-

खिलाड़ियों और समर्थकों का आभार: सीएयू ने इस कानूनी जीत के लिए अपने सभी समर्थकों, खिलाड़ियों और हितधारकों का आभार व्यक्त किया है. संगठन ने कहा कि यह जीत न केवल कानूनी, बल्कि दृढ़ता, एकता और न्याय में विश्वास का भी प्रमाण है. सीएयू ने अपने बयान में जोर देकर कहा, हम उत्तराखंड में क्रिकेट के विकास और खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए और अधिक मेहनत करने के लिए कटिबद्ध हैं. यह फैसला क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के लिए एक नई शुरुआत है, जो पारदर्शिता, निष्पक्षता और खेल भावना के साथ अपने मिशन को और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है.

यूपीएल सीजन 2 में विवाद से हुआ नुकसान: सीएयू के अध्यक्ष दीपक मेहरा ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा-

यह निर्णय हमारे संगठन के मान-सम्मान को और मजबूत करता है. हालांकि, यूपीएल सीजन 2 के दौरान इन विवादों के कारण कुछ नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई आसान नहीं है. फिर भी, हम भविष्य में और अधिक पारदर्शिता और उत्साह के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

-दीपक मेहरा, अध्यक्ष, सीएयू-

