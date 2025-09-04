ETV Bharat / sports

एशिया कप से पहले श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को हराकर भरी हुंकार, कामिंदु मेंडिस ने मात्र 16 गेंदों पर खेली तूफानी पारी - ZIMBABWE VS SRI LANKA 1ST T20

श्रीलंका ने पहले टी20 में जिम्बाब्वे को 4 विकेट से हरा दिया. इस मैच में श्रीलंकाई बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस ने तूफानी पारी खेली.

Sri Lanka beat Zimbabwe
कामिंदु मेंडिस (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2025 at 9:38 AM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: श्रीलंकाई बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस ने महज 16 गेंदों पर नाबाद 41 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर श्रीलंका को जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत दिला दी है. दरअसल, बुधवार को हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में 3 मैचों की सीरीज का पहला टी20 मैच दोनों टीमों के बीच खेला गया, जिसमें जिम्बाब्वे को श्रीलंका के हाथों 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ गया.

श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को हराया

इस मुकाबले में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 175 रन बनाए. इस लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने 19.1 ओवर में 6 विकेट खोकर 177 रन बनाकर मैच जीत लिया. इसके साथ ही श्रीलंका ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है, जो श्रीलंकाई टीम के लिए एशिया कप 2025 से पहले तैयारी है.

पथुम निसांका ने लगाया अर्धशतक

जिम्बाब्वे से मिले 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने पथुम निसांका के इस दौरे के तीसरे अर्धशतक (32 गेंदों पर 55 रनों की पारी) की बदौलत बिना किसी नुकसान के 96 रन बना लिए थे. इसके बाद टीम का मध्यक्रम लड़खड़ा गया. श्रीलंका ने सात ओवर में 46 रन पर 6 विकेट गंवा दिए. इसके बाद कामिंदु मेंडिस की एंट्री छठे नंबर के बल्लेबाज के रूप में हुई और उन्होंने टीम को जीत दिला दी.

कामिंदु मेंडिस ने मचाया तूफान

मेंडिस ने 16 बॉल पर 1 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 41 रनों की पारी खेली. इस मैच में तीन ओवर बचे थे और 34 रनों की जरूरत थी, कामिंडु ने एक वाइड यॉर्कर पर रिवर्स-स्कूप बाउंड्री के साथ शुरुआत की, उसके बाद एक फुल टॉस को डीप फाइन पर क्लियर किया, एक लेग-साइड वाइड, और एक और लेग-साइड फुल टॉस को डीप स्क्वायर लेग पर भेज दिया. उस 18वें ओवर में 26 रन बने, जिससे श्रीलंका ने मैच अपने नाम कर लिया.

इससे पहले ब्रायन बेनेट ने 57 गेंदों पर 81 रनों की शानदार पारी खेलकर जिम्बाब्वे को संभाला. उन्होंने और सिकंदर रजा और रयान बर्ल के साथ पचास रनों की साझेदारी की. बेनेट 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर दुष्मंथा चमीरा का शिकार बने. टीम के लिए सिकंदर रजा ने 28 और सीन विलियम्स ने 14 रनों की पारी खेली. चमीरा श्रीलंका के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे.

ये खबर भी पढ़ें : टी20 क्रिकेट में किन बल्लेबाजों के नाम दर्ज हैं 14000 रन, जानिए लिस्ट में कौन-कौन शामिल

नई दिल्ली: श्रीलंकाई बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस ने महज 16 गेंदों पर नाबाद 41 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर श्रीलंका को जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत दिला दी है. दरअसल, बुधवार को हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में 3 मैचों की सीरीज का पहला टी20 मैच दोनों टीमों के बीच खेला गया, जिसमें जिम्बाब्वे को श्रीलंका के हाथों 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ गया.

श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को हराया

इस मुकाबले में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 175 रन बनाए. इस लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने 19.1 ओवर में 6 विकेट खोकर 177 रन बनाकर मैच जीत लिया. इसके साथ ही श्रीलंका ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है, जो श्रीलंकाई टीम के लिए एशिया कप 2025 से पहले तैयारी है.

पथुम निसांका ने लगाया अर्धशतक

जिम्बाब्वे से मिले 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने पथुम निसांका के इस दौरे के तीसरे अर्धशतक (32 गेंदों पर 55 रनों की पारी) की बदौलत बिना किसी नुकसान के 96 रन बना लिए थे. इसके बाद टीम का मध्यक्रम लड़खड़ा गया. श्रीलंका ने सात ओवर में 46 रन पर 6 विकेट गंवा दिए. इसके बाद कामिंदु मेंडिस की एंट्री छठे नंबर के बल्लेबाज के रूप में हुई और उन्होंने टीम को जीत दिला दी.

कामिंदु मेंडिस ने मचाया तूफान

मेंडिस ने 16 बॉल पर 1 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 41 रनों की पारी खेली. इस मैच में तीन ओवर बचे थे और 34 रनों की जरूरत थी, कामिंडु ने एक वाइड यॉर्कर पर रिवर्स-स्कूप बाउंड्री के साथ शुरुआत की, उसके बाद एक फुल टॉस को डीप फाइन पर क्लियर किया, एक लेग-साइड वाइड, और एक और लेग-साइड फुल टॉस को डीप स्क्वायर लेग पर भेज दिया. उस 18वें ओवर में 26 रन बने, जिससे श्रीलंका ने मैच अपने नाम कर लिया.

इससे पहले ब्रायन बेनेट ने 57 गेंदों पर 81 रनों की शानदार पारी खेलकर जिम्बाब्वे को संभाला. उन्होंने और सिकंदर रजा और रयान बर्ल के साथ पचास रनों की साझेदारी की. बेनेट 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर दुष्मंथा चमीरा का शिकार बने. टीम के लिए सिकंदर रजा ने 28 और सीन विलियम्स ने 14 रनों की पारी खेली. चमीरा श्रीलंका के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे.

ये खबर भी पढ़ें : टी20 क्रिकेट में किन बल्लेबाजों के नाम दर्ज हैं 14000 रन, जानिए लिस्ट में कौन-कौन शामिल

For All Latest Updates

TAGGED:

SRI LANKA BEAT ZIMBABWEPATHUM NISSANKAKAMINDU MENDISDUSHMANTHA CHAMEERAZIMBABWE VS SRI LANKA 1ST T20

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.