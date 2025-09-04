नई दिल्ली: श्रीलंकाई बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस ने महज 16 गेंदों पर नाबाद 41 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर श्रीलंका को जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत दिला दी है. दरअसल, बुधवार को हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में 3 मैचों की सीरीज का पहला टी20 मैच दोनों टीमों के बीच खेला गया, जिसमें जिम्बाब्वे को श्रीलंका के हाथों 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ गया.

श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को हराया

इस मुकाबले में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 175 रन बनाए. इस लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने 19.1 ओवर में 6 विकेट खोकर 177 रन बनाकर मैच जीत लिया. इसके साथ ही श्रीलंका ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है, जो श्रीलंकाई टीम के लिए एशिया कप 2025 से पहले तैयारी है.

पथुम निसांका ने लगाया अर्धशतक

जिम्बाब्वे से मिले 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने पथुम निसांका के इस दौरे के तीसरे अर्धशतक (32 गेंदों पर 55 रनों की पारी) की बदौलत बिना किसी नुकसान के 96 रन बना लिए थे. इसके बाद टीम का मध्यक्रम लड़खड़ा गया. श्रीलंका ने सात ओवर में 46 रन पर 6 विकेट गंवा दिए. इसके बाद कामिंदु मेंडिस की एंट्री छठे नंबर के बल्लेबाज के रूप में हुई और उन्होंने टीम को जीत दिला दी.

कामिंदु मेंडिस ने मचाया तूफान

मेंडिस ने 16 बॉल पर 1 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 41 रनों की पारी खेली. इस मैच में तीन ओवर बचे थे और 34 रनों की जरूरत थी, कामिंडु ने एक वाइड यॉर्कर पर रिवर्स-स्कूप बाउंड्री के साथ शुरुआत की, उसके बाद एक फुल टॉस को डीप फाइन पर क्लियर किया, एक लेग-साइड वाइड, और एक और लेग-साइड फुल टॉस को डीप स्क्वायर लेग पर भेज दिया. उस 18वें ओवर में 26 रन बने, जिससे श्रीलंका ने मैच अपने नाम कर लिया.

इससे पहले ब्रायन बेनेट ने 57 गेंदों पर 81 रनों की शानदार पारी खेलकर जिम्बाब्वे को संभाला. उन्होंने और सिकंदर रजा और रयान बर्ल के साथ पचास रनों की साझेदारी की. बेनेट 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर दुष्मंथा चमीरा का शिकार बने. टीम के लिए सिकंदर रजा ने 28 और सीन विलियम्स ने 14 रनों की पारी खेली. चमीरा श्रीलंका के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे.