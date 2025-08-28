हैदराबाद: एशिया कप 2025 के लिए श्रीलंका की 16 सदस्यीय टीम का भी ऐलाना कर दिया गया है. जिसमें चोटिल लेग-स्पिन ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा को भी शामिल किया गया है. लांकि हाल ही में उन्हें हैमस्ट्रिंग की चोट लगी थी जिसके कारण वह जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हो गए थे.

हसरंगा को बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू मैदान पर खेली गई पिछली टी20 सीरीज के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी और तब से वह रिकवरी के कारण टीम से बाहर हैं. लेकिन श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) द्वारा उन्हें एशिया कप टीम में शामिल करने का मतलब है कि उन्हें हसरंगा के समय पर ठीक होने और 9 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले टूर्नामेंट में खेलने की पूरी उम्मीद है.

हसरंगा के अलावा श्रीलंका में दो और स्पिनर महेश थीक्षाना और बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर दुनीथ वेल्लालेज को भी एशिया कप स्क्वाड में शामिल किया गया है. श्रीलंका अपने एशिया कप अभियान की शुरुआत 13 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ करेगा. टीम की कमान युवा बल्लेबाज चैरिथ असलांका को दी गई है.

श्रीलंका को बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग के साथ ग्रुप बी में रखा गया है. श्रीलंका इससे पहले 2023 में हुए पिछले एशिया कप के फाइनल में पहुंचा था जहां उसे भारत के हाथो हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन 2022 में यूएई में टी20 प्रारूप में आयोजित प्रतियोगिता जीती थी.

एशिया कप के लिए श्रीलंका का स्क्वाड

चैरिथ असलांका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानीदु फर्नांडो, कामिंडु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिन्दु हसरंगा, डुनिथ वेलालेज, चमिका करुणारत्ने, महीश थीक्षाना, दुशमंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, मथीशा पथिराना

श्रीलंका के स्क्वाड सामने आते ही एशिया कप 2025 में भाग लेने वाली सभी 8 टीमों के स्क्वाड सामने आ चुके हैं. यहां उनकी पूरी लिस्ट देख सकते हैं.

भारत का स्क्वाड

सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह

पाकिस्तान का स्क्वाड

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मोकीम.

बांग्लादेश का स्क्वाड

लिट्टन दास (कप्तान), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदयोय, जेकर अली अनिक, शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, शक महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम और शैफ उद्दीन

अफगानिस्तान का स्क्वाड

राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, फरीद मलिक, नवीन-उल-हक, फजलहक फारूकी.

हांगकांग का स्क्वाड

यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात (उप-कप्तान), जीशान अली (विकेटकीपर), नियाजाकत खान मोहम्मद, नसरुल्ला राणा, मार्टिन कोएट्जी, अंशुमान रथ, एहसान खान, कल्हान मार्क चल्लू, आयुष आशीष शुक्ला, मोहम्मद ऐजाज खान, अतीक उल रहमान इकबाल, किंचित शाह, आदिल महमूद, अनस खान, हारून मोहम्मद अरशद, अली-हसन, शाहिद वासिफ (विकेटकीपर), गजनफर मोहम्मद, और मोहम्मद वहीद

युएई का स्क्वाड

इस टीम का अभी ऐलान नहीं हूआ है.

ओमान का स्क्वाड

जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला, सुफियान यूसुफ, आशीष ओडेडेरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, आर्यन बिष्ट, करण सोनावले, जिक्रिया इस्लाम, हसनैन अली शाह, फैसल शाह, मोहम्मद इमरान, नदीम खान, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव