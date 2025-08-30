ETV Bharat / sports

शेम ऑन यू! श्रीसंत की पत्नी का फूटा गुस्सा, पूर्व IPL चेयरमैन को बताया निर्दयी और अमानवीय - HARBHAJAN SREESANTH SLAP VIDEO

harbhajan sreesanth slap Video: थप्पड़ कांड की वीडियो को सार्वजनिक करने पर एस श्रीसंत की पत्नी का बड़ा रिएक्शन सामने आया है.

एस श्रीसंत अपनी पत्नी भुवनेश्वरी कुमारी और बेटी संविका के साथ
एस श्रीसंत अपनी पत्नी भुवनेश्वरी कुमारी और बेटी संविका के साथ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2025 at 10:18 AM IST

हैदराबाद: पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह और एस श्रीसंत के बीच 2008 में हुए थप्पड़ कांड की घटना एक बार फिर सुर्खियों में है. जब दोनों खिलाड़ी इस घटना को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं तो एक बार फिर इस घटना ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है.

दरअसल पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क के पॉडकास्ट बियॉन्ड23 में इस विवाद को याद किया और खुलासा किया कि उन्होंने 2008 की इस घटना का अनसीन फुटेज अपने पास रखा है. जिसमें हरभजन को श्रीसंत पर उल्टे हाथ से थप्पड़ जड़ते हुए देखा जा सकता है. ये मैच मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के बीच था.

श्रीसंत की पत्नी का फूटा गुस्सा
इस वीडियो को कभी भी रिलीज नहीं किया गया था. लेकिन अब ललित मोदी ने इसको क्लार्क के पॉडकास्ट में रिलीज करके सार्वजनिक कर दिया. जिसके बाद ललित मोदी की हर तरफ से आलोचना की जा रही है. खुद श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी श्रीसंत ने ललित मोदी और माइकल क्लार्क की आलोचना की है और दोनों को बेहद घिनौना, निर्दयी और अमानवीय बताया.

एस श्रीसंत की पत्नी का रिएक्शन
एस श्रीसंत की पत्नी का रिएक्शन (Image Courtesy: Screengrab bhuvneshwari Insta)

भुवनेश्वरी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'ललित मोदी और माइकल क्लार्क, आप को शर्म आनी चाहिए. आप लोग इंसान भी नहीं हैं कि सिर्फ अपनी सस्ती लोकप्रियता और विचारों के लिए 2008 की किसी घटना को घसीट रहे हैं. जबकि श्रीसंत और हरभजन, दोनों बहुत पहले ही आगे बढ़ चुके हैं, वे अब स्कूल जाने वाले बच्चों के पिता हैं, और फिर भी आप उन्हें पुराने जख्मों में फिर से घसीटने की कोशिश कर रहे हैं. जो बेहद घिनौना, निर्दयी और अमानवीय है.'

IPL में थप्पड़ कांड
बता दें कि आईपीएल के पहले ही सीजन में क्रिकेट के मैदान पर इतनी बड़ी घटना ने सबको हिलाकर रख दिया था. घटना के तुरंत बाद, श्रीसंत मैदान पर फूट-फूट कर रोने लगे थे, साथी और विपक्षी खिलाड़ी उन्हें शांत करने दौड़े. जिसके बाद हरभजन पर 8 मैच का बैन भी लगा. लेकिन इस घाव का जखम आज भी हरा है. इस घटना को क्रिकेट जगत में इसे "थप्पड़ कांड" करार दिया गया.

इस विवाद और घटना को याद करके हरभजन आज भी पछताते है. जब भी वो किसी टॉक शो में जाते हैं तो उनसे इसके बारे में जरूर पूछा जाता है. उन्होंने कई बार खुद स्वीकार किया है कि यह घटना उनके सबसे बड़े पछतावे में से एक है. जबकि श्रीसंत का कहना है कि वो अब इस घटना को पीछे छोड़ दिया है. बता दें कि दोनों खिलाड़ी 2007 टी20 विश्व कप का हिस्सा थे.

