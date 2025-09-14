ETV Bharat / sports

IND VS PAK: पटना में भारत की जीत के लिए विशेष पूजा, दुबई में पाक को धूल चटाने की तैयारी

पटना में भारत-पाक एशिया कप मैच के लिए विशेष पूजा-पाठ आयोजित किया गया. 31 बाल ब्राह्मणों ने वेद पाठ किया. पढ़ें खबर.

ASIA CUP 2025
एशिया कप 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 14, 2025 at 2:56 PM IST

3 Min Read
पटना: एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला आज दुबई के मैदान पर खेला जा रहा है. इस हाई-वोल्टेज मुकाबले को लेकर पूरे देश में रोमांच का माहौल है. इसी कड़ी में पटना के पशुपति वेद विद्यालय में भारतीय टीम की जीत की कामना के लिए विशेष पूजा-पाठ का आयोजन किया गया.

भारत की जीत के लिए वेद पाठ: इस अनुष्ठान की अध्यक्षता बिहार बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य कृष्ण सिंह कल्लू ने की. कार्यक्रम में 31 बाल ब्राह्मणों द्वारा वेद पाठ और पूजा-अर्चना की गई. पूरे वातावरण में भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे गूंजते रहे.

एशिया कप में भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला (ETV Bharat)

भारत पाक मैच भावनाओं का मामला: आयोजकों का कहना था कि यह केवल खेल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है, क्योंकि भारत- पाकिस्तान का मैच हमेशा भावनाओं से जुड़ा होता है. कृष्ण सिंह कल्लू ने इस मौके पर कहा कि जिस तरह भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का बदला लेते हुए दुश्मनों को करारी शिकस्त दी थी, उसी तरह आज भारतीय क्रिकेट टीम भी खेल के मैदान में पाकिस्तान को धूल चटाएगी.

“पहलगाम में शूरवीरों ने जंग का मैदान जीता था और अब दुबई में भारतीय खिलाड़ी खेल का मैदान जीतकर पाकिस्तान को करारी शिकस्त देंगे.”-कृष्ण सिंह कल्लू, सदस्य, बिहार बीजेपी कार्यकारिणी

IND VS PAK
पटना में भारत की जीत के लिए विशेष पूजा (ETV Bharat)

भारतीय खिलाड़ियों पर है भरोसा: पूजा में शामिल लोगों ने विश्वास जताया कि भारतीय टीम इस बार बेहद मजबूत और आत्मविश्वास से भरी हुई है. खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं और किसी भी परिस्थिति में पाकिस्तान को चुनौती देने के लिए तैयार हैं. वेद पाठ के दौरान लगातार यही प्रार्थना की गई कि आज का मैच भारत के नाम हो और देशवासियों को जीत की खुशी मिले. दुबई के मैदान में जब भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे, तो पटना समेत पूरे देश की नजरें टीम इंडिया पर टिकी रहेंगी.

पाकिस्तान को मिले करारी शिकस्त: पूरे आयोजन में देशभक्ति और क्रिकेट का अनोखा संगम देखने को मिला. युवा और बुजुर्ग सभी ने भारतीय खिलाड़ियों के लिए शुभकामनाएं दीं. कृष्ण सिंह कल्लू ने कहा कि भारत-पाकिस्तान मैच केवल क्रिकेट मैच नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है.

IND VS PAK
31 बाल ब्राह्मणों ने किया वेद पाठ (ETV Bharat)

पाकिस्तानी टीम को मिले करारी शिकस्त: यहां पूजा-पाठ कर सभी ने यही संकल्प लिया कि टीम इंडिया आज पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर एशिया कप की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाएगी. कृष्ण सिंह कल्लू ने कहा कि जिस भी परिस्थिति में मैच हो रहा है, वह यही चाहते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान को करारी शिकस्त दे.

