IND VS PAK: पटना में भारत की जीत के लिए विशेष पूजा, दुबई में पाक को धूल चटाने की तैयारी

पटना: एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला आज दुबई के मैदान पर खेला जा रहा है. इस हाई-वोल्टेज मुकाबले को लेकर पूरे देश में रोमांच का माहौल है. इसी कड़ी में पटना के पशुपति वेद विद्यालय में भारतीय टीम की जीत की कामना के लिए विशेष पूजा-पाठ का आयोजन किया गया. भारत की जीत के लिए वेद पाठ: इस अनुष्ठान की अध्यक्षता बिहार बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य कृष्ण सिंह कल्लू ने की. कार्यक्रम में 31 बाल ब्राह्मणों द्वारा वेद पाठ और पूजा-अर्चना की गई. पूरे वातावरण में भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे गूंजते रहे. एशिया कप में भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला (ETV Bharat) भारत पाक मैच भावनाओं का मामला: आयोजकों का कहना था कि यह केवल खेल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है, क्योंकि भारत- पाकिस्तान का मैच हमेशा भावनाओं से जुड़ा होता है. कृष्ण सिंह कल्लू ने इस मौके पर कहा कि जिस तरह भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का बदला लेते हुए दुश्मनों को करारी शिकस्त दी थी, उसी तरह आज भारतीय क्रिकेट टीम भी खेल के मैदान में पाकिस्तान को धूल चटाएगी. “पहलगाम में शूरवीरों ने जंग का मैदान जीता था और अब दुबई में भारतीय खिलाड़ी खेल का मैदान जीतकर पाकिस्तान को करारी शिकस्त देंगे.”-कृष्ण सिंह कल्लू, सदस्य, बिहार बीजेपी कार्यकारिणी