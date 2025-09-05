ETV Bharat / sports

शिक्षक दिवस 2025: जानिए उन टीचर्स की कहानी, जिन्होंने खेल के क्षेत्र में भी कमाया नाम

आज शिक्षक दिवस के मौके पर हम आपको उन टीचर्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने खेल के क्षेत्र में भी नाम किया.

Teachers Day 2025
शिक्षक दिवस 2025 (ETV Bharat)
नई दिल्ली: आज शिक्षक दिवस है. आज हम उन ऐसे शिक्षक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो न केवल एक शिक्षक हैं, बल्कि एक खिलाड़ी के रूप में भी उनका करियर उज्ज्वल है. जूनागढ़ के चार शिक्षक, इरफान घराना, अल्ताफ सिदा, हिनाबेन वाजा और मितुल कुमार जिल्दिया हैं. आज ये चारों शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ खेल प्रशिक्षण भी दे रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि ये सभी शिक्षक शिक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हैं. आज हम इन पर खेल रिपोर्ट देने वाले हैं.

शिक्षा के साथ-साथ खेलों में भी खिलाड़ी के रूप में नजर आ रहे हैं. चाणक्य के शब्दों में एक शिक्षक कभी साधारण नहीं होता. ऐसी असाधारण प्रतिभा वाले जूनागढ़ के चार शिक्षक जो शिक्षा के साथ-साथ खेलों को भी प्राथमिकता देते हैं और स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को खेल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं. उन्हें स्कूल से उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार करने का प्रशिक्षण दे रहे हैं.

शिक्षक दिवस 2025
शिक्षक दिवस 2025 (ETV Bharat)

अल्ताफ सिदा, हिनाबेन वाजा, मितुल जिल्दिया और इरफान घराना ने शॉटपुट, हैंडबॉल, कैरम, टेबल टेनिस, लंबी कूद और बैडमिंटन जैसे खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. चारों शिक्षकों ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर विभिन्न पदक भी जीते हैं. असाधारण प्रतिभा वाले शिक्षक जूनागढ़ जिले के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत हिनाबेन वाजा को छोड़कर सभी अन्य खिलाड़ी लंबी कूद और दौड़ में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने में सफल रहे हैं.

शिक्षक दिवस 2025
शिक्षक दिवस 2025 (ETV Bharat)

हिनाबेन वाजा अभी भी अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को उनकी पसंद के खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने और छात्रों को शिक्षा के साथ-साथ विभिन्न खेलों में पारंगत बनाने का प्रयास कर रही हैं. जूनागढ़ के शिक्षक इरफान घराना भी गोला फेंक में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. वे राष्ट्रीय स्तर के चैंपियन भी हैं. उन्होंने सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में रजत पदक भी जीता है.

शिक्षक दिवस 2025
शिक्षक दिवस 2025 (ETV Bharat)

वहीं दूसरी ओर बास्केटबॉल, दौड़ और क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले मितुलभाई जिलदिया ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त की है. मितुल जिलदिया वर्तमान में अपने स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को हॉकी कोच के रूप में प्रशिक्षित कर रहे हैं. एक अन्य शिक्षक अल्ताफ भाई सीडा जो बास्केटबॉल और कैरम के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वो भी अपने स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्रों को हॉकी खिलाड़ी बनने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं.

शिक्षक दिवस 2025
शिक्षक दिवस 2025 (ETV Bharat)

वह अपने स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्रों को उनकी पसंद का खेल चुनने में मदद करने की जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं. वह यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं कि बच्चा उस खेल में आगे बढ़े और उसे स्कूल से ही खेलों का प्रशिक्षण मिले. छात्रों को पढ़ाने के साथ-साथ, चारों शिक्षक खेल के मैदान पर भी प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि छात्र खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकें.

