रांचीः राजधानी रांची के खेलगांव में चल रही राष्ट्रीय अंडर-23 सीनियर पुरुष फ्रीस्टाइल, ग्रीको-रोमन शैली और महिला कुश्ती प्रतियोगिता 2025 का माहौल उस समय और खास बन गया, जब देश की पहली महिला अंतरराष्ट्रीय स्तर की नामचीन पहलवान और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित अलका तोमर इसमें विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुईं. मेरठ की यह बेटी न केवल अपने खेल से देश का नाम रोशन कर चुकी हैं, बल्कि अब हजारों बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं.

कुश्ती की दुनिया में अलका तोमर का सफर

मेरठ जिले के सिसौली गांव के किसान परिवार में जन्मी अलका ने उस दौर में कुश्ती की दुनिया में कदम रखा, जब गांव की बेटियों को खेलों में आने की अनुमति तक मुश्किल से मिलती थी. साल 1998 में उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में कोच जबर सिंह सोम के साथ अभ्यास शुरू किया. शुरूआती दिनों में रिश्तेदारों और गांव वालों ने जमकर विरोध किया, लेकिन अलका ने इन सबकी परवाह किए बिना अपना लक्ष्य तय कर लिया.

महिला पहलवान अलका तोमर से खास बातचीत (ईटीवी भारत)

उनका कहना है कि उनके पिता और पूरे परिवार ने हमेशा हर कदम पर उनका साथ दिया, यही वजह रही कि वह अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच सकीं. ईटीवी भारत के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे टाइम में इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी लेकिन अब सुविधाएं बढ़ी हैं. केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक का सहयोग मिल रहा है. ऐसे में लड़कियों को आगे आना चाहिए और अपने सपने को पूरा करना चाहिए.

अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय तिरंगा लहराया

अलका ने जिला और राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में लगातार मेडल जीते और फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश का नाम रोशन किया. वर्ष 2006 में चीन में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में उन्होंने भारत के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय मेडल जीता. इस उपलब्धि ने उन्हें देश की पहली महिला पहलवान बना दिया, जिसने इस स्तर पर सफलता पाई. इसके बाद उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैंपियनशिप और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन किया.



ओलंपिक छोड़ हर बड़ा मेडल अलका के नाम

अलका तोमर का कहना है कि ओलंपिक छोड़कर दुनिया के लगभग सभी बड़े टूर्नामेंटों में उन्होंने मेडल हासिल किए. राष्ट्रीय खेल, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप और विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं में उनके नाम कई स्वर्ण और रजत पदक दर्ज हैं. उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि को देखते हुए वर्ष 2010 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उन्हें देश के सर्वोच्च खेल सम्मान अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया.



महिलाओं को खेल के मैदान में आने की अपील

रांची में ईटीवी भारत से खास बातचीत में अलका तोमर ने बेटियों से आह्वान किया. उन्होंने कहा लड़कियां घर की दहलीज से बाहर निकलें और खेल के मैदान में अपनी पहचान बनाएं. अगर बेटियां पढ़-लिख सकती हैं तो खेलों में भी आगे बढ़ सकती हैं. सिर्फ परिस्थितियों से हार मान लेना सही नहीं है, लक्ष्य तय करें और जी-जान से मेहनत करें, कामयाबी जरूर मिलेगी.

उन्होंने हरियाणा और पंजाब के बाद अब यूपी और झारखंड में भी महिला पहलवानों के तेजी से आगे बढ़ने पर खुशी जाहिर की. अलका ने झारखंड के मौसम, इंफ्रास्ट्रक्चर और यहां की महिला खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य से निकलकर अब खिलाड़ी विश्व स्तर तक पहुंच रहे हैं, यह बहुत ही सुखद संकेत हैं.



बेटियों के सपनों को पूरा करेंगी अलका

भले ही अलका को ओलंपिक में खेलने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन अब उनका सपना है कि अगली पीढ़ी की बेटियां यह कमी पूरी करें. इसके लिए वह जल्द ही अपनी कुश्ती अकादमी खोलने जा रही हैं. इस अकादमी में वह लड़कियों को कुश्ती के दांव-पेंच सिखाकर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करेंगी. अलका कहती है मैं चाहती हूं कि मेरी बेटियां ओलंपिक में मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाएं. मेरा सपना अब उनकी मेहनत और संघर्ष से पूरा होगा. अलका तोमर का यह संकल्प और उनकी प्रेरक यात्रा देश की हर उस बेटी के लिए मिसाल है, जो खेलों में करियर बनाने का सपना देखती है.

