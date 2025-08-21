हैदराबाद: दक्षिण अफ्रीका इस समय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है. टी20 सीरीज 2-1 से हारने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 19 अगस्त को मेजबान से तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला वनडे मैच खेला. जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया पर 98 रनों से जीत दर्ज करके सीरीज में 1- 0 की बढ़त बना ली है. इस जीत में अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज ने 33 रन देकर 5 विकेट लिए थे, जिससे वह आईसीसी पुरुष गेंदबाजी रैंकिंग में भी शीर्ष पर पहुंच गए हैं.
दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका
वहीं दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका भी लगा है, क्योंकि उनके ऑफ स्पिनर प्रेनेलन सुब्रायन, जो अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे, का गेंदबाजी एक्शन संदिग्ध पाया गया है. जिसकी अंपायरों से रिपोर्ट भी की गई है. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने एक बयान में कहा कि केर्न्स में मैच अधिकारियों की रिपोर्ट में सुब्रायन के गेंदबाजी एक्शन की वैधता पर चिंता व्यक्त की गई है. इसलिए सुब्रायन के गेंदबाजी एक्शन की वैधता का पता लगाने के लिए आईसीसी द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्र में उनके गेंदबाजी एक्शन का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाएगा.
South Africa off-spinner Prenelan Subrayen has been reported for a suspect bowling action.— ICC (@ICC) August 21, 2025
Details 👇https://t.co/UA3JDSggCW
प्रेनेलन सुब्रायन का डेब्यू मैच
बता दें कि 31 वर्षीय सुब्रायन ने पहले वनडे मैच में 10 ओवर में 46 रन देकर एक विकेट लिया था. उन्होंने ट्रेविस हेड को स्टंप आउट कराया था. इससे पहले सुब्रायन ने इसी साल बुलावायो में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था. जहां उन्होंने पहली पारी में 4 विकेट लिए थे. उस मैच को दक्षिण अफ्रीका ने पारी और 236 रनों से जीता था.
Prenelan Subrayen is spinning his web around the @paarlroyals batters.— Betway SA20 (@SA20_League) January 15, 2023
#Betway #SA20 #DSGvPR | @betway_india pic.twitter.com/sdx5CcgXzP
एडम जम्पा को लगी फटकार
दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे 22 अगस्त को मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में खेला जाएगा, जबकि अंतिम मैच 24 अगस्त को इसी मैदान पर खेला जाएगा. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम जम्पा को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे के दौरान आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन के लिए फटकार लगाई गई है. आईसीसी ने कहा कि जम्पा को आचार संहिता के अनुच्छेद 2.3 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान अश्लील भाषा के प्रयोग से संबंधित है. जम्पा के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा गया है.
A proud moment for Prenelan Subrayen as he receives his ODI cap for the Proteas. 🇿🇦🧢— Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 19, 2025
A truly phenomenal milestone! 🏏🔥 #WozaNawe pic.twitter.com/OETLPgdxNQ