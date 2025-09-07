ETV Bharat / sports

दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर का गेंदबाजी एक्शन पाया गया सही, ICC ने जांच के बाद दिखाई हरी झंडी

दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर प्रेनेलन सुब्रायन ( Proteas Men X handle )

Published : September 7, 2025

हैदराबाद: दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर प्रेनेलन सुब्रायन, जिनके गेंदबाजी एक्शन की पिछले महीने अवैध गेंदबाजी के लिए रिपोर्ट की गई थी, को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने जांच में सही पाया है. जिसकी वजह से अब 31 वर्षीय गेंदबाज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी जारी रख सकता है. बता दें कि 19 अगस्त को केर्न्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के दौरान सुब्रायन के गेंदबाजी एक्शन की संदिग्ध गेंदबाजी के लिए रिपोर्ट की गई थी. जिसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम दो वनडे मैचों के लिए टीम से बाहर कर दिया गया था. जांच में पाया गया सही

इसके बाद 26 अगस्त को ब्रिस्बेन के राष्ट्रीय क्रिकेट केंद्र में उनके गेंदबाजी एक्शन का मूल्यांकन किया गया, जहां यह पता चला कि उनकी सभी गेंदों में कोहनी का विस्तार ICC के अवैध गेंदबाजी नियमों के तहत अनुमत 15 डिग्री के सहनशीलता स्तर के भीतर था.