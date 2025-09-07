दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर का गेंदबाजी एक्शन पाया गया सही, ICC ने जांच के बाद दिखाई हरी झंडी
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के दौरान दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर प्रेनेलन सुब्रायन के संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन को रिपोर्ट किया गया था.
Published : September 7, 2025 at 8:30 PM IST
हैदराबाद: दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर प्रेनेलन सुब्रायन, जिनके गेंदबाजी एक्शन की पिछले महीने अवैध गेंदबाजी के लिए रिपोर्ट की गई थी, को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने जांच में सही पाया है. जिसकी वजह से अब 31 वर्षीय गेंदबाज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी जारी रख सकता है.
बता दें कि 19 अगस्त को केर्न्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के दौरान सुब्रायन के गेंदबाजी एक्शन की संदिग्ध गेंदबाजी के लिए रिपोर्ट की गई थी. जिसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम दो वनडे मैचों के लिए टीम से बाहर कर दिया गया था.
जांच में पाया गया सही
इसके बाद 26 अगस्त को ब्रिस्बेन के राष्ट्रीय क्रिकेट केंद्र में उनके गेंदबाजी एक्शन का मूल्यांकन किया गया, जहां यह पता चला कि उनकी सभी गेंदों में कोहनी का विस्तार ICC के अवैध गेंदबाजी नियमों के तहत अनुमत 15 डिग्री के सहनशीलता स्तर के भीतर था.
An update on Prenelan Subrayen's availability as a bowler in international cricket.https://t.co/zz5ThTTTTD— ICC (@ICC) September 7, 2025
यह पहली बार नहीं था जब सुब्रायन के गेंदबाजी एक्शन की जांच की गई हो. दिसंबर 2012 में, क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (CSA) ने दो स्वतंत्र परीक्षणों में उनके एक्शन को अवैध पाए जाने के बाद उन्हें पुनर्वास कार्यक्रम में रखा था. सुधारात्मक कार्य और पुनः परीक्षण के बाद, उन्हें जनवरी 2013 में फिर से गेंदबाजी करने की अनुमति दे दी गई.
सितंबर 2014 में भारत में चैंपियंस लीग टी20 के दौरान और नवंबर 2015 में एक घरेलू टी20 मैच के दौरान एक बार फिर उनकी गेंदबाजी एक्शन की रिपोर्ट की गई. बाद के आकलनों से पता चला कि उनकी सभी गेंदें 15 डिग्री की सहनशीलता सीमा से अधिक थीं, जिसके कारण उन्हें गेंदबाजी से निलंबित कर दिया गया.
Prenelan Subrayen’s impressive 5 for 82 in 30 overs sealed victory for the South Africa 'A' team on Day 4 of the 1st unofficial Test against West Indies 'A', securing an innings and 88-run win. 🏏🇿🇦 #WozaNawe pic.twitter.com/o232eZ7vIu— Proteas Men (@ProteasMenCSA) June 4, 2025
जनवरी 2016 में पुनः मूल्यांकन में विफल होने के बाद, अंततः मार्च 2016 में सीएसए के उच्च प्रदर्शन केंद्र में सफल परीक्षण के बाद, उन्हें गेंदबाजी करने की अनुमति मिल गई.
2 अंतरराष्ट्रीय मैच
सुब्रायण ने अब तक दक्षिण अफ्रीका के लिए दो अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, दोनों ही मैच इसी साल खेले हैं, जब उन्हें जिम्बाब्वे में एक टेस्ट मैच और ऑस्ट्रेलिया में एकदिवसीय मैच के लिए प्लेइंग-11 में चुना गया था.