नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को दूसरे वनडे मुकाबले में 5 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज जीत ली है. इंग्लैंड ने पहले मैच को 7 विकेट से गंवाया था. अब इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने इतिहास रच दिया है.
दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास
इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने 27 साल बाद इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में वनडे सीरीज जीत है. ये कारनामा टेम्बा बावुमा की कप्तानी में हुआ है. ये 1998 के बाद से इंग्लैंड में दक्षिण अफ्रीका की पहली एकदिवसीय सीरीज जीत है. आखिरी बार इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ द्विपक्षीय एकदिवसीय श्रृंखला 2017 में जीती थी.
🚨 SOUTH AFRICA CREATED HISTORY 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) September 4, 2025
- South Africa won the first ODI series against England in England after 27 Years. 😱 pic.twitter.com/zX07lIh1rE
इंग्लैंड के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतिम चार वनडे मैच
- 229 रनों से हार (मुंबई 2023) - विजेता: दक्षिण अफ्रीका
- 125 गेंदें शेष रहते हार (कराची 2025) - विजेता: दक्षिण अफ्रीका
- 175 गेंदें शेष रहते हार (लीडर्स 2025) - विजेता: दक्षिण अफ्रीका
- 5 रनों से हार (लॉर्ड्स 2025) - विजेता: दक्षिण अफ्रीका
कैसा रहा मैच का हाल
इस मैच की बात करते तो, दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पर 330 रन बनाए. मैथ्यू ब्रीट्जके (85) और ट्रिस्टन स्टब्स (58) ने अर्धशतकीय पारी खेली. इस लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर 325 रन बना पाई और 5 रनों से मैच हार गई. इंग्लैंड के लिए जो रूट और जोस बटलर दोनों ने 61-61 रनों की पारी खेली. इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर ने 4 और दक्षिण अफ्रीका के लिए नांद्रे बर्गर ने 3 विकेट चटकाए.
🚨 MATCH RESULT 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 4, 2025
The Proteas held their nerve at Lord’s with brilliant death bowling to claim victory by 5 runs! 🔥
A 2-0 lead means the Proteas have sealed the ODI series with a game to spare. 🇿🇦🏆#WozaNawe pic.twitter.com/0kj1hZTVpL
दक्षिण अफ्रीका ने भारत को पीछे छोड़ रचा इतिहास
इस मैच में 330 के स्कोर के साथ दक्षिण अफ्रीका के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया. दरअसल, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर वनडे मैच में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम है. 1995 में भारत के खिलाफ इंग्लैंड ने 334 रन बनाए थे. इसके साथ ही लॉर्ड्स पर किसी विदेशी टीम द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर अब तक भारतीय क्रिकेट टीम के नाम दर्ज था. भारत ने 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ 326 रन बनाए थे लेकिन अब इस दक्षिण अफ्रीका ने भारत को पीछे छोड़ लॉर्ड्स में किसी विदेशी टीम द्वारा सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ 330 रन बना डाले हैं.
Matthew Breetzke’s phenomenal ODI start continues! 🌟— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 4, 2025
A world record: his 5th consecutive score of 50+ in his first 5 international One Day matches, capped by a match-winning 85 off 77 balls, earns him the Player of the Match award. 🔥🇿🇦 #WozaNawe pic.twitter.com/kLwsfhFo6h
लॉर्ड्स में वनडे में विदेशी टीम द्वारा सबसे बड़ा स्कोर
- 330 रन - दक्षिण अफ्रीका - 2025
- 326 रन - भारत - 2002
- 309 रन - ऑस्ट्रेलिया - 2015
- 308 रन - पाकिस्तान - 2019