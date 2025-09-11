ETV Bharat / sports

40 ओवर का मैच 12.5 ओवर में खत्म, दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड को घर में मिली करारी हार

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टी20 मैच ( AP )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 11, 2025 at 10:36 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच बुधवार 10 सितंबर को कार्डिफ़ में खेला गया. मैच बारिश के कारण बाधित रहा और अफ्रीकी टीम को केवल 7.5 ओवर ही बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जिसमें उसने 5 विकेट खोकर 97 रन बनाए. बारिश रुकने के बाद अंपायरों ने डकवर्थ-लुईस नियम के तहत मेजबान इंग्लैंड को 5 ओवर में 69 रनों का लक्ष्य देने का फैसला किया लेकिन इंग्लैंड की टीम 54 रन तक ही पहुंच सकी और उसे 14 रनों से हार स्वीकार करनी पड़ी. इंग्लैंड के कई बल्लेबाज नाकाम रहे कार्डिफ़ में बारिश से प्रभावित इस मैच में जब इंग्लैंड को डकवर्थ-लुईस नियम के तहत 5 ओवर में 69 रनों का लक्ष्य दिया गया, तो सभी को उम्मीद थी कि वे इसे हासिल कर लेंगे. लेकिन दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने ऐसा नहीं होने दिया. इंग्लैंड के लिए ओपनिंग करने उतरे फिल साल्ट अपना खाता भी नहीं खोल पाए, हालांकि जोस बटलर ने तेजी से रन बनाए, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से सहयोग नहीं मिला, जिसमें जैकब बेथेल 7 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि कप्तान हैरी ब्रूक 4 गेंदों का सामना करने के बाद बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए.