40 ओवर का मैच 12.5 ओवर में खत्म, दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड को घर में मिली करारी हार

इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच अफ्रीकी ने जीत लिया है.

England vs South Africa 1st T20I
इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टी20 मैच (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2025 at 10:36 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच बुधवार 10 सितंबर को कार्डिफ़ में खेला गया. मैच बारिश के कारण बाधित रहा और अफ्रीकी टीम को केवल 7.5 ओवर ही बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जिसमें उसने 5 विकेट खोकर 97 रन बनाए. बारिश रुकने के बाद अंपायरों ने डकवर्थ-लुईस नियम के तहत मेजबान इंग्लैंड को 5 ओवर में 69 रनों का लक्ष्य देने का फैसला किया लेकिन इंग्लैंड की टीम 54 रन तक ही पहुंच सकी और उसे 14 रनों से हार स्वीकार करनी पड़ी.

इंग्लैंड के कई बल्लेबाज नाकाम रहे

कार्डिफ़ में बारिश से प्रभावित इस मैच में जब इंग्लैंड को डकवर्थ-लुईस नियम के तहत 5 ओवर में 69 रनों का लक्ष्य दिया गया, तो सभी को उम्मीद थी कि वे इसे हासिल कर लेंगे. लेकिन दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने ऐसा नहीं होने दिया. इंग्लैंड के लिए ओपनिंग करने उतरे फिल साल्ट अपना खाता भी नहीं खोल पाए, हालांकि जोस बटलर ने तेजी से रन बनाए, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से सहयोग नहीं मिला, जिसमें जैकब बेथेल 7 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि कप्तान हैरी ब्रूक 4 गेंदों का सामना करने के बाद बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए.

5 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए

जोस बटलर ने 11 गेंदों में 25 रन बनाकर टीम को जीत दिलाने की कोशिश की. हालांकि, उनके प्रयास नाकाफी रहे. साथ ही 10 महीने बाद इंग्लैंड की टी20 टीम में वापसी करने वाले सैम कुरेन ने 10 रनों की नाबाद पारी खेली. इसके अलावा 5 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए. दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्को जानसेन और कॉर्बिन बॉश ने 2-2 विकेट लिए जबकि कैगिसो रबाडा ने एक विकेट लिया.

मार्कराम और ब्रूइस की आक्रामक बल्लेबाजी

इस मैच में दक्षिण अफ्रीकी टीम के बल्लेबाजी प्रदर्शन की बात करें, तो इसमें कप्तान एडेन मार्कराम और ब्रूइस का जलवा रहा. मार्करम ने 28 रन बनाए जबकि ब्रूइस ने 10 गेंदों में 23 रन बनाए. इसके अलावा डोनोवन फरेरा ने भी नाबाद 25 रन बनाए. कार्डिफ़ मैदान पर अब तक खेले गए 11 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में इंग्लैंड की यह सिर्फ दूसरी हार थी, दोनों बार दक्षिण अफ्रीका उसे हराने में कामयाब रहा है. इस सीरीज का दूसरा मैच शुक्रवार, 12 सितंबर को मैनचेस्टर में खेला जाएगा.

