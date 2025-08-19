नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच आज केर्न्स के कैजली स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज के 5 विकेट लेकर मेजबानी टीम को घुटनों पर ला दिया और कंगारुओं को हार का स्वाद चखाया.

इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 296 रन बनाए. इस लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 40.5 ओवर में कुल 198 रनों पर ऑल आउट हो गई और 98 रनों के बड़े अंतर से मैच हार गई. इस जीत के लिए केशव महाराज को प्लेयर ऑफ द मैच मिला. दक्षिण अफ्रीका ने इस जीत के साथ सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.

मार्करम और बावुमा ने खेली शानदार पारी

दक्षिण अफ्रीका के लिए एडेन मार्करम, टेम्बा बावुमा और मैथ्यू ब्रीट्जके ने अर्धशतक जड़े. मार्करम ने 82, बावुमा ने 65 और ब्रीट्जके ने 57 रनों की पारी खेली और टीम को 296 तक पहुंचने में अहम योगदान दिया. ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड ने सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए. उन्होंने 9 ओवर में 57 रन देकर ये प्रदर्शन किया जो उनके वनडे करियर का सबसे उम्दा बॉलिंग परफॉर्मेंस है.

केशव महाराज के सामने ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स ने टेके घुटने

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी 297 के लक्ष्य का पीछा करते हुए ढह गई और मिशेल मार्श के अलावा अन्य कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक पूरा नहीं कर पाया. मार्श ने सबसे ज्यादा 88 रनों की पारी खेली. इस पारी के दौरान उन्होंने 10 चौके लगाए. उनके अलावा ट्रेविस हेड ने 27 और बेन ड्वार्शुइस ने 33 रनों की पारी खेली लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए.

अफ्रीका की ओर से केशव महाराज ने कमाल का खेल दिखाया और 10 ओवर में 33 रन देकर 5 विकेट लिए इस दौरान उन्होंने 1 मेडन ओवर भी डाला. ये उनके वनडे क्रिकेट का अब तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन है. इससे पहले उन्होंने वनडे क्रिकेट में कभी भी फाइव विकेट हॉल हासिल नहीं किया था. ये उनके करियर का पहला फाइव विकेट हॉल है.

इस मैच में बने कुछ खास रिकॉर्ड्स

ये पिछले 34 वर्षों में घरेलू वनडे में रनों (98) के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी हार है.

98 रनों की ये जीत ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है. इससे पहले सबसे बड़ी जीत 1994 में पर्थ में 82 रन से आई थी.

ऑस्ट्रेलिया में एक वनडे मैच में स्पिनरों द्वारा सर्वाधिक विकेट

12 ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान एडिलेड 1996

11 ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान सिडनी 1997

11 ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका केर्न्स 2025

दक्षिण अफ्रीका के स्पिनरों द्वारा पांच विकेट वनडे में

7/45 इमरान ताहिर बनाम वेस्टइंडीज़, बैसेटेरे 2016

6/24 इमरान ताहिर बनाम ज़िम्बाब्वे, ब्लोमफ़ोन्टेन 2018

5/21 निकी बोजे बनाम ऑस्ट्रेलिया, केप टाउन 2002

5/33 केशव महाराज बनाम ऑस्ट्रेलिया, केर्न्स 2025

5/45 इमरान ताहिर बनाम वेस्टइंडीज़, सिडनी 2015

5/49 तबरेज़ शम्सी बनाम श्रीलंका, कोलंबो, रॉयल्स 2021

2025 में पूरे हुए वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलिया बनाम स्पिन