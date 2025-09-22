ETV Bharat / sports

दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर का यू टर्न, संन्यास से नाम लिया वापस, पाकिस्तान दौरे के लिए टीम में हुआ चयन

South Africa tour of Pakistan 2025: दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ तीनों फॉर्मेट के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है.

दक्षिण अफ्रीकी टीम
दक्षिण अफ्रीकी टीम (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2025 at 3:34 PM IST

हैदराबाद: दक्षिण अफ्रीका अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरे करने वाला है, जहां वो 2 टेस्ट, 3 टी20 और 3 वनडे मैच खेलेंगे. इस टूर के लिए क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने तीनों फॉर्मेट के लिए अपने स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है. खास बात ये है कि हर फॉर्मेट में कप्तान का नाम अलग है. टेस्ट में एडम मार्क्रम को कप्तानी सौंपी गई है और वनडे में मैथ्यू ब्रीट्जके को टीम की कमान सौंपी गई है जबकि टी20 में डेविड मिलर टीम की अगुवाई करेंगे.

डी कॉक ने रिटायरमेंट लिया वापस
इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर ये है कि क्विंटन डी कॉक ने वनडे से संन्यास वापस ले लिया है और उन्हें आगामी पाकिस्तान दौरे के लिए वनडे टीम में भी चुना गया है. डी कॉक ने विश्व कप 2023 के बाद वनडे से संन्यास ले लिया था. दक्षिण अफ्रीका के कोच ने कहा 'क्विंटन की सीमित ओवरों की टीम में वापसी हमारे लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है. जब हमने पिछले महीने उनके भविष्य के बारे में बात की थी, तो यह स्पष्ट था कि उनमें अभी भी अपने देश का प्रतिनिधित्व करने की प्रबल महत्वाकांक्षा है. हर कोई जानता है कि वह टीम में क्या गुण लाते हैं, और उनकी वापसी से टीम को ही फायदा होगा.'

दक्षिण अफ्रीका का पाकिस्तान टूर
दक्षिण अफ्रीका का ये पाकिस्तानी टूर 12 अक्टूबर से टेस्ट मैच के साथ शुरू होगा. उसके बाद 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगा और उसके बाद 4 से 8 नवंबर तक तीन एकदिवसीय मैच खेलेगा. दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा इस दौरे पर नहीं होंगे क्योंकि वो चोट से उबर रहे हैं. इसके अलावा एडेन मार्करम भी सीमित ओवरों की टीम में नहीं हैं, जिसका मतलब है कि डेविड मिलर टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम की कमान संभालेंगे और मैथ्यू ब्रीट्जके वनडे टीम के कप्तान होंगे.

पाकिस्तान दौरे के लिए दक्षिण अफ्रीका की टेस्ट टीम
एडेन मार्कराम (कप्तान), डेविड बेडिंघम, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, जुबैर हम्जा, साइमन हार्मर, मार्को जेनसन, केशव महाराज (दूसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध), वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुस्वामी, कागिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, प्रेनेलन सुब्रायन, काइल वेरेन.

दक्षिण अफ्रीकी टीम
दक्षिण अफ्रीकी टीम (AP PHOTO)

पाकिस्तान दौरे के लिए दक्षिण अफ्रीका टी20 टीम
डेविड मिलर (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, जीराल्ड कोएट्जी, क्विंटन डी कॉक, डोनोवन फरेरा, रीजी हेंड्रिक्स, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-डॉ प्रिटोरियस, एंडिले सिमलेन, लिजाद विलियम्स.

पाकिस्तान दौरे के लिए दक्षिण अफ्रीका वनडे टीम
मैथ्यू ब्रीट्जके (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, जीराल्ड कोएट्जी, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोरजी, डोनोवन फरेरा, ब्योर्न फोर्टुइन, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-डॉ प्रिटोरियस, सिनेथेम्बा केशिले.

