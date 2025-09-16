ETV Bharat / sports

दादा बने बिजनेसमैन! खुदका फैशन ब्रांड किया लॉन्च, भारत-पाकिस्तान हैंडशेक विवाद पर दिया बड़ा बयान

दादा एक खास ब्रांड के कपड़ों के लॉन्च पर पजामा और पंजाबी में नजर आए. सौरव ने सोमवार शाम कोलकाता में अपने ही ब्रांड के कपड़े पहनकर रैंप वॉक किया. बंगाली कपड़ों में सौरव का नया नाम अब 'सौरग्य' है. आगामी पूजा को ध्यान में रखते हुए सौरग्य के कपड़ों के स्टोर की कीमतें आम आदमी की क्रय शक्ति के भीतर रखी गई हैं.

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली अब एक नए रोल में नजर आने वाले हैं. उन्होंने अब बिजनेस करने का प्लान बनाया है. दुर्गा पूजा आने में अब पंद्रह दिन भी नहीं बचे हैं. ये बंगाली त्योहार अपने चरम पर है. खरीदारी शुरू हो गई है और पूजा से पहले सौरव गांगुली ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है. बंगालियों के सबसे बड़े त्योहार से पहले दादा बंगाली कपड़ों का एक नया ट्रेंड लेकर आए हैं. सौरव गांगुली ने सोमवार को अपने नए कपड़ों के ब्रांड 'सौरग्य' को लॉन्च किया है.

सौरव अपने कपड़ों के स्टोर के लॉन्च इवेंट में आए और अपनी पसंद-नापसंद के बारे में बताया. सौरव का मौजूद रहना और क्रिकेट से जुड़े सवाल न उठना ऐसा तो हो ही नहीं सकता हैं. स्वाभाविक रूप से पत्रकारों ने सवाल पूछे. सवाल निश्चित रूप से एशिया कप में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट संबंधों के बारे में था. सौरव कहते हैं कि, 'आतंकवाद बंद होना चाहिए और खेल को खेल की तरह ही खेला जाना चाहिए. सिर्फ दो देशों के बीच ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आतंकवाद को रोका जाना चाहिए'.

सौरव गांगुली

एशिया कप के मंच पर टीम इंडिया के मैच जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे पाकिस्तानी क्रिकेटरों से हाथ मिलाने के बजाय सीधे ड्रेसिंग रूम में चले गए. पाकिस्तान क्रिकेट ने भारतीय क्रिकेटरों के इस व्यवहार को 'खेल भावना के विपरीत' बताते हुए शिकायत का रास्ता अपनाया है. क्रिकेट जगत में खलबली मची हुई है.

अब मैच के 24 घंटे बाद सौरव गांगुली से इस घटना पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई. पूर्व भारतीय कप्तान का कहना है कि, इस सवाल का जवाब सिर्फ सूर्यकुमार यादव ही दे सकते हैं. हालांकि, उन्होंने पहले 15 ओवर के बाद भारत-पाकिस्तान मैच नहीं देखा है. मैं टेलीविजन चैनल की बजाय एक फ़ुटबॉल मैच देख रहा था. पाकिस्तान अब कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा. पहले का मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी अब उस टीम में नहीं है. भारतीय टीम एशियाई स्तर पर काफी आगे है. विश्व क्रिकेट में भी आगे है'.

सौरव उत्तम को लेकर हर कोई यह जानने में दिलचस्पी रखता है कि उनकी पहनावे की पसंद क्या है. सौरव कहते हैं कि, उन्हें बंगाली में धोती की बजाय पजामा और पंजाबी पहनना ज्यादा पसंद है. यही उन्हें सहज बनाता है. उनके शब्दों में कहा, 'मैंने अपनी शादी में धोती पहनी थी फिर इस कपड़ों की दुकान की शूटिंग के दौरान पजामा और पंजाबी पहना. पूजा के दौरान भी मैं पंजाबी और पंजाबी पहनता हूं. अब कपड़े डोना और सना की पसंद के हिसाब से खरीदे जाते हैं'.