एशिया कप से पहले दादा बने हेड कोच! पहली बार सौरव गांगुली संभालेंगे कोचिंग की जिम्मेदारी

बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली को मुख्य कोच नियुक्त किया गया है. वो पहली बार कोचिंग करेंगे.

Sourav Ganguly
सौरव गांगुली (AFP)
Published : August 24, 2025 at 5:05 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है. ये खबर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर और और कप्तान सौरव गांगुली से जुड़ी हुई है. पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष और दादा के नाम से मशूहर बांगाल के दाएं हाथ के बल्लेबाज को कोच नियुक्त किया गया है. उन्हें पहली बार कोचिंग करने की जिम्मा मिला है. ऐसे में उनके कोच बनने से उनका सभी फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हैं.

सौरव गांगुली हेड कोच बने

दरअसल, सौरव गांगुली ने SA20 2026 सीजन के लिए प्रिटोरिया कैपिटल्स के मुख्य कोच नियुक्त होने के बाद अपनी पहली कोचिंग भूमिका संभाली है. इस बात की जानकारी फ्रैंचाइजी ने रविवार को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर जानकारी दी है.

इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा, 'प्रिंस कैपिटल्स कैंप में शाही अंदाज लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. हमें सौरव गांगुली को अपना नया मुख्य कोच घोषित करते हुए बेहद खुशी हो रही है'.

Sourav Ganguly
सौरव गांगुली (IANS)

इन पदों पर किया अब तक कार्य

सौरव गांगुली ने 2008 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. इसके बाद उन्होंने प्रशासनिक भूमिकाओं में काम किया लेकिन कोच की भूमिका कभी नहीं निभाई. वो बीसीसीआई अध्यक्ष और आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं. इसके साथ ही उन्होंने बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है. वो फ्रैंचाइजी क्रिकेट में आईपीएल और डब्ल्यूपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेट निदेशक के रूप में भी नजर आ चुके हैं.

गांगुली कब से आएंगे एक्शन में नजर

2026 में होने वाले SA20 टूर्नामेंट 26 दिसंबर से 25 जनवरी तक चलेगा. प्रिटोरिया कैपिटल्स के मुख्य कोच के रूप में गांगुली का पहला ध्यान 9 सितंबर को होने वाली खिलाड़ियों की नीलामी में टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन करना होगा.

