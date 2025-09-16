ETV Bharat / sports

स्मृति मंधाना ने वनडे रैंकिंग में मचाया धमाल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन से नंबर 1 पर किया कब्जा

स्मृति मंधाना का शीर्ष पर कब्जा बरकरार हालांकि, भारतीय सलामी बल्लेबाज मंधाना (735) ने अपना दबदबा फिर से हासिल कर लिया है और वह साइवर-ब्रंट (731) से चार रेटिंग अंक आगे हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के पहले वनडे में सलामी बल्लेबाज ने 63 गेंदों पर छह चौकों और दो छक्कों की मदद से 58 रनों की शानदार पारी खेली. मंधाना ने पहली बार जनवरी 2019 में शीर्ष स्थान हासिल किया था और यह उनका चौथा शीर्ष स्थान है.

हैदराबाद : भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना रविवार को मुलनपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतक जड़ने के बाद आईसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर लौट आई हैं. मंधाना ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में खराब प्रदर्शन के कारण रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट से गंवा दिया था. इस सीरीज के आखिरी मैच में 319 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए नैट ने 98 रनों की पारी खेली और इसी के साथ वह रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गईं.

आईसीसी महिला रैंकिग में भारतीय प्लेयर्स का जलवा

मंधना ने प्रतीक रावल के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 114 रन जोड़े और भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई. रावल चार पायदान चढ़कर 42वें स्थान पर पहुंच गए, जबकि तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली हरलीन देओल पांच पायदान चढ़कर 43वें स्थान पर पहुंच गई हैं. ऋचा घोष की रैंकिंग में कुछ सुधार हुआ है और मैच में 25 रनों की पारी के बाद वह 36वें स्थान पर पहुंच गई हैं. स्नेह राणा भी पांच पायदान चढ़कर 16वें स्थान पर पहुंच गई हैं.

ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों का भी रैंकिग में धमाल

ऑस्ट्रेलिया ने मैच आठ विकेट से जीत लिया और इसका फायदा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को भी हुआ. बेथ मोनी की 74 रनों की पारी ने उन्हें तीन पायदान का सुधार दिखाते हुए पांचवें स्थान पर पहुंचा दिया. एनाबेल सदरलैंड चार पायदान चढ़कर 25वें स्थान पर पहुंच गई हैं और वह फोबे लिचफील्ड के साथ सर्वश्रेष्ठ स्थान पर हैं, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. लिचफील्ड ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 572 रेटिंग हासिल की और रैंकिंग में 13 पायदान का सुधार करते हुए संयुक्त 25वें स्थान पर पहुंच गईं.

ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को भी अपने प्रदर्शन से फायदा हुआ. किम गार्थ और अलाना किंग क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर पहुंच कर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर पहुंच गईं.