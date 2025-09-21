स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, तोड़ा विराट कोहली का महारिकॉर्ड, जो सचिन और धोनी नहीं कर पाए वो कर मचाया धमाल
भारतीय महिला टीम की बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे में शतक के साथ कई नए रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं.
Published : September 21, 2025 at 10:13 AM IST
हैदराबाद: इंडियन महिला क्रिकेट टीम की बाएं हाथ की स्टार बल्लेबाज और उपकप्तान स्मृति मंधाना आए दिन नए-नए रिकॉर्ड्स अपने नाम करती जा रही हैं. उन्होंने 30 सितंबर से शुरू होने वाले आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 से पहले अपने नाम का डंका बजा दिया है. मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज के अंतिम मुकाबले में इतिहास रच दिया. वो दुनिया की सबसे तेज वनडे शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर बन गईं हैं.
ये स्मृति मंधाना का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में दूसरा शतक था. उन्होंने दूसरे वनडे और तीसरे वनडे में लगातार दो शतक लगाए हैं. इस मैच में स्मृति मंधाना ने मात्र 50 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. जिससे वह भारत के लिए वनडे (पुरुष और महिला) क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने वाली खिलाड़ी बन गईं हैं.
मंधाना ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
आपको बता दें कि, आगामी विश्व कप से पहले मंधाना शानदार फॉर्म में हैं. 413 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने अपने वनडे करियर का 13वां शतक जड़ा है. मंधाना महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं. इस बीच मंधाना ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. कोहली ने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों में शतक जड़ा था. यह रिकॉर्ड अब मंधाना ने तोड़ दिया है. इस मैच में वह 63 गेंदों में 125 रन बनाकर आउट हुईं. उन्होंने अपनी पारी के दौरान 17 चौके और 5 छक्के लगाए.
मंधाना ने 50 गेंदों में बनाए 100 रन
स्मृति मंधाना ने 50 गेंदों में 14 चौकों और 4 छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा किया. मंधाना महिला वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं. सूजी ने अपने वनडे करियर में 13 शतक लगाए हैं. ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग 15 शतकों के साथ इस सूची में शीर्ष पर हैं. मंधाना ने महिला वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का भारतीय रिकॉर्ड बनाया है. यह दुनिया में महिला वनडे में दूसरा सबसे तेज शतक है.
भारत के लिए सबसे तेज वनडे शतक (पुरुष या महिला)
- 50 गेंदें - स्मृति मंधाना बनाम ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली, 2025
- 52 गेंदें - विराट कोहली बनाम ऑस्ट्रेलिया, जयपुर, 2013
- 60 गेंदें - वीरेंद्र सहवाग बनाम न्यूजीलैंड, हैमिल्टन, 2009
- 61 गेंदें - विराट कोहली बनाम ऑस्ट्रेलिया, नागपुर, 2013
- 62 गेंदें - मोहम्मद अजहरुद्दीन बनाम न्यूजीलैंड, बड़ौदा, 1988
- 62 गेंदें - केएल राहुल बनाम नीदरलैंड, बेंगलुरु, 2023
महिला वनडे में सर्वाधिक शतक
- 15 - मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया)
- 13 - सूजी बेट्स (न्यूजीलैंड)
- 13 - स्मृति मंधाना (भारत)
- 12 - टैमी ब्यूमोंट (इंग्लैंड)
महिला वनडे में सबसे तेज शतक
- 45 - मेग लैनिंग बनाम न्यूजीलैंड - विजेता, नॉर्थ सिडनी ओवल, 2012
- 50 - स्मृति मंधाना बनाम ऑस्ट्रेलिया - विजेता, दिल्ली 2025
- 57 - करेन रोल्टन बनाम दक्षिण अफ्रीका - विजेता, लिंकन, 2000
- 57 - बेथ मूनी बनाम भारत, दिल्ली, 2025
- 59 - सोफी डिवाइन बनाम आयरलैंड, डबलिन, 2018
- 60 - चमारी अथापथु बनाम न्यूजीलैंड, गॉल, 2023