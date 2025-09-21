ETV Bharat / sports

स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, तोड़ा विराट कोहली का महारिकॉर्ड, जो सचिन और धोनी नहीं कर पाए वो कर मचाया धमाल

हैदराबाद: इंडियन महिला क्रिकेट टीम की बाएं हाथ की स्टार बल्लेबाज और उपकप्तान स्मृति मंधाना आए दिन नए-नए रिकॉर्ड्स अपने नाम करती जा रही हैं. उन्होंने 30 सितंबर से शुरू होने वाले आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 से पहले अपने नाम का डंका बजा दिया है. मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज के अंतिम मुकाबले में इतिहास रच दिया. वो दुनिया की सबसे तेज वनडे शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर बन गईं हैं.

स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास

ये स्मृति मंधाना का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में दूसरा शतक था. उन्होंने दूसरे वनडे और तीसरे वनडे में लगातार दो शतक लगाए हैं. इस मैच में स्मृति मंधाना ने मात्र 50 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. जिससे वह भारत के लिए वनडे (पुरुष और महिला) क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने वाली खिलाड़ी बन गईं हैं.

मंधाना ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड

आपको बता दें कि, आगामी विश्व कप से पहले मंधाना शानदार फॉर्म में हैं. 413 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने अपने वनडे करियर का 13वां शतक जड़ा है. मंधाना महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं. इस बीच मंधाना ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. कोहली ने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों में शतक जड़ा था. यह रिकॉर्ड अब मंधाना ने तोड़ दिया है. इस मैच में वह 63 गेंदों में 125 रन बनाकर आउट हुईं. उन्होंने अपनी पारी के दौरान 17 चौके और 5 छक्के लगाए.