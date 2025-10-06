ETV Bharat / sports

एएफसी अंडर-17 महिला एशियन क्वालीफायर के लिए भारतीय टीम में झारखंड की 6 बेटियां शामिल, टीम किर्गिजस्तान में खेलेगी क्वालीफायर मुकाबला

एएफसी अंडर-17 महिला एशियन क्वालीफायर के लिए भारतीय टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है.

AFC U 17 Womens Asian Qualifiers
झारखंड की बेटियां (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 6, 2025 at 8:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) ने आगामी वर्ष 2026 में चीन में होने वाले एशिया कप अंडर-17 महिला फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी को लेकर भारतीय अंडर-17 महिला टीम की घोषणा की है. इस 23 सदस्यीय टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ी शामिल की गई हैं, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से राज्य का नाम रोशन किया है.

इन खिलाड़ियों में एलिजाबेथ लकड़ा, सूरजमुनी कुमारी, विनीता हीरो, अनीता डुंगडुंग (सभी गुमला के इनडोर स्टेडियम स्थित आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र से), अनुष्का कुमारी (आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र, हजारीबाग) और दिव्यानी लिंडा (स्टार वॉरियर्स अकादमी, रांची) शामिल हैं.

यह सभी खिलाड़ी लंबे समय से राज्य के खेल विभाग द्वारा संचालित केंद्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थीं. खेल कूद एवं युवा कार्य निदेशालय, झारखंड, रांची के निरंतर प्रयासों और प्रशिक्षकों की मेहनत से राज्य की बेटियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. इन खिलाड़ियों ने विभिन्न राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम में जगह बनाई है.

एएफसी अंडर-17 महिला एशियन कप क्वालीफायर मैच के तहत भारतीय टीम 13 अक्टूबर से किर्गिज़स्तान में अपने अभियान की शुरुआत करेगी. पहला मुकाबला मेजबान किर्गिज़स्तान से जबकि दूसरा मैच 17 अक्टूबर को उज्बेकिस्तान के साथ खेला जाएगा. इन मैचों के नतीजों के आधार पर भारतीय टीम की एशियन कप के मुख्य चरण में भागीदारी तय होगी.

भारतीय अंडर-17 टीम के लिए झारखंड की 6 खिलाड़ियों का चयन राज्य के लिए गौरव की बात है. इस अवसर पर राज्य के खेल सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक शेखर जमुआर, उपनिदेशक खेल राजेश कुमार, झारखंड फुटबॉल संघ के सचिव गुलाम रब्बानी, राज्य खेल परामर्शी देवेंद्र सिंह, गुमला, हजारीबाग और रांची के जिला खेल पदाधिकारी सहित फुटबॉल कोच बिना केरकेट्टा ने खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं.

राज्य के खेल प्रेमियों ने उम्मीद जताई है कि ये बेटियां न केवल क्वालीफायर में देश के लिए जीत दर्ज करेंगी, बल्कि आने वाले समय में एशियन कप में भारत को पदक दिलाने में भी अहम भूमिका निभाएंगी.

यह भी पढ़ें:

भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कमाल, 20 साल बाद एशियाई कप के लिए किया क्वालीफाई, AIFF ने किया इनाम का ऐलान

रांची में 36वीं जूनियर ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज, 650 एथलीट दिखा रहे हैं दम

रांची प्रेस क्लब के मीडिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट में बेतला ने जीता खिताब, राजमहल को 2–0 से हराया

For All Latest Updates

TAGGED:

JHARKHAND WOMENS FOOTBALL PLAYERSJHARKHAND PLAYERS IN INDIAN TEAMAFC U17 WOMENS ASIAN INDIAN SQUADएएफसी अंडर 17 महिला एशियनAFC U 17 WOMENS ASIAN QUALIFIERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.