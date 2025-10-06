ETV Bharat / sports

एएफसी अंडर-17 महिला एशियन क्वालीफायर के लिए भारतीय टीम में झारखंड की 6 बेटियां शामिल, टीम किर्गिजस्तान में खेलेगी क्वालीफायर मुकाबला

रांची: ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) ने आगामी वर्ष 2026 में चीन में होने वाले एशिया कप अंडर-17 महिला फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी को लेकर भारतीय अंडर-17 महिला टीम की घोषणा की है. इस 23 सदस्यीय टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ी शामिल की गई हैं, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से राज्य का नाम रोशन किया है.

इन खिलाड़ियों में एलिजाबेथ लकड़ा, सूरजमुनी कुमारी, विनीता हीरो, अनीता डुंगडुंग (सभी गुमला के इनडोर स्टेडियम स्थित आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र से), अनुष्का कुमारी (आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र, हजारीबाग) और दिव्यानी लिंडा (स्टार वॉरियर्स अकादमी, रांची) शामिल हैं.

यह सभी खिलाड़ी लंबे समय से राज्य के खेल विभाग द्वारा संचालित केंद्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थीं. खेल कूद एवं युवा कार्य निदेशालय, झारखंड, रांची के निरंतर प्रयासों और प्रशिक्षकों की मेहनत से राज्य की बेटियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. इन खिलाड़ियों ने विभिन्न राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम में जगह बनाई है.

एएफसी अंडर-17 महिला एशियन कप क्वालीफायर मैच के तहत भारतीय टीम 13 अक्टूबर से किर्गिज़स्तान में अपने अभियान की शुरुआत करेगी. पहला मुकाबला मेजबान किर्गिज़स्तान से जबकि दूसरा मैच 17 अक्टूबर को उज्बेकिस्तान के साथ खेला जाएगा. इन मैचों के नतीजों के आधार पर भारतीय टीम की एशियन कप के मुख्य चरण में भागीदारी तय होगी.

भारतीय अंडर-17 टीम के लिए झारखंड की 6 खिलाड़ियों का चयन राज्य के लिए गौरव की बात है. इस अवसर पर राज्य के खेल सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक शेखर जमुआर, उपनिदेशक खेल राजेश कुमार, झारखंड फुटबॉल संघ के सचिव गुलाम रब्बानी, राज्य खेल परामर्शी देवेंद्र सिंह, गुमला, हजारीबाग और रांची के जिला खेल पदाधिकारी सहित फुटबॉल कोच बिना केरकेट्टा ने खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं.