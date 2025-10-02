ETV Bharat / sports

धोनी से लेकर तिलक की सफलता में अभिषेक की अहम भूमिका! जानिए करियर बनाने में कैसे दिया योगदान ?

अभिषेक जैन की ईटीवी भारत से बातचीत साइड आर्म स्पेशलिस्ट अभिषेक जैन ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि साइड आर्म गेंदबाजी टीम इंडिया के बल्लेबाजों के लिए ऑस्ट्रेलिया जैसे तेज गेंदबाजों का सामना करने में मददगार साबित होती है. अभिषेक जैन ने बताया कि कई देश अपने बल्लेबाजों को बेहतर बनाने के लिए अपनी टीमों में साइड आर्म विशेषज्ञों की नियुक्ति कर रहे हैं. इसलिए, साइड आर्म विशेषज्ञों की मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 सालों में, कई प्रमुख खिलाड़ी साइड आर्म विशेषज्ञों की नियुक्ति कर रहे हैं.

साइड-आर्म प्रैक्टिस क्या है? साइड-आर्म एक ऐसा बॉलिंग उपकरण है जो पंजे जैसा दिखता है. इसकी मदद से गेंद को तेज गति से फेंका जा सकता है. इसके अलावा, गेंदबाज अपनी ऊंचाई से एक फुट ऊपर से भी इस उपकरण से गेंद फेंक सकता है. इस उपकरण का उपयोग बल्लेबाज के कौशल को निखारने के लिए किया जाता है. इससे अभ्यास करने से बल्लेबाज तेज गेंदों को खेलने का आदी हो जाता है.

मुंबई: क्रिकेट मैच जीतने के लिए किसी भी टीम को तीनों विभाग- बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी होता है. जिसमें सुधार के लिए सभी खिलाड़ियों के पीछे एक बड़ा सिस्टम काम करता है. टीम इंडिया के खिलाड़ी भी किसी भी मैच से पहले कड़ी मेहनत करते हैं और नेट्स पर बल्लेबाज हर तरह की गेंद खेलने का अभ्यास करते हैं. इसी अभ्यास का एक हिस्सा साइड-आर्म गेंद खेलना भी है. मुंबई के अभिषेक जैन नाम के एक युवा ने साइड-आर्म में अपनी पहचान बनाई है. फिलहाल, वह भारतीय टीम के खिलाड़ियों को उनकी बल्लेबाजी सुधारने में मदद कर रहे हैं.

अभिषेक ने कहा, 'दूसरों की तरह, मैं भी शुरू में क्रिकेट को करियर के रूप में चुनना चाहता था और एक खिलाड़ी के रूप में मैच खेलना चाहता था. लेकिन सब कुछ हमारी सोच के अनुसार नहीं होता. फिर भी, मैंने क्रिकेट के प्रति अपने जुनून को नहीं छोड़ा. मुझे लगा कि साइड आर्म बॉलिंग एक अवसर है. मैं 8 साल से लगातार साइड आर्म बॉलिंग का अभ्यास कर रहा हूं, और अब कई बल्लेबाज मुझे साइड आर्म बॉलिंग के लिए बुलाते हैं.

अभिषेक जैन पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान के साथ (Etv Bharat)

एक युवा, मेहनती गेंदबाज

अभिषेक जैन ने 2017 में साइड-आर्म बॉलिंग का अभ्यास शुरू किया. उस समय, गेंदबाजी की यह शैली ज्यादा लोकप्रिय नहीं थी. पिछले आठ सालों से अभिषेक साइड-आर्म बॉलिंग में अपने कौशल, गति और सटीकता को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर, अभिषेक ने मुंबई की कई टीमों के लिए क्रिकेट खेला है. उन्होंने क्लब स्तर पर भी बल्लेबाजी की है. वर्तमान में, वह बीसीसीआई के पूर्व चयन समिति सदस्य जतिन परांजपे के स्वामित्व वाले वासु परांजपे क्रिकेट सेंटर में साइड-आर्म विशेषज्ञ के रूप में काम करते हैं.

सचिन-धोनी को भी कराया प्रैक्टिस

अभिषेक जैन अपनी यॉर्कर और आउट-स्विंगर गेंदबाजी करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं. वह 130-135 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से भी गेंदबाजी कर सकते हैं. पिछले कुछ सालों में, अभिषेक ने सचिन, धोनी, युवराज, यूसुफ पठान, केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव, रवींद्र जडेजा, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, दिनेश कार्तिक, यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ियों के लिए साइड-आर्म के रूप में काम किया है.

अभिषेक जैन पूर्व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर एबी डिविलियर्स के साथ (Etv Bharat)

अभिषेक जैन का सपना

अभिषेक जैन ने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, 'मैं खुद एक क्रिकेटर हूं. इसलिए मेरे लिए यह समझना आसान होता है कि अभ्यास के दौरान सामने वाला खिलाड़ी क्या चाहता है. क्रिकेट खेलने का यह एक फायदा है. मैं जिन खिलाड़ियों को साइड आर्म से प्रैक्टिस कराता हूं, उनमें से कई भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं. विराट कोहली को छोड़कर, मैंने अब तक भारतीय टीम के अधिकांश खिलाड़ियों को साइड आर्म का अभ्यास कराया है. हालांकि मैं एक साइड आर्म के रूप में बड़े खिलाड़ियों की मदद करता हूं, लेकिन मैं भविष्य में बीसीसीआई और आईसीसी जैसी संस्थाओं के लिए भी साइड आर्म के रूप में काम करना चाहूंगा.'