वनडे कप्तान बनने के बाद शुभमन गिल का आया पहला रिएक्शन, बताया भारतीय टीम का अगला लक्ष्य

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि विश्व कप से पहले हमारे पास लगभग 20 वनडे मैच हैं, और जाहिर है, सबसे बड़ा लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका में होने वाला विश्व कप है. हम जो भी खेलेंगे और टीम का हर खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा. हम विश्व कप से पहले एक शानदार सीजन बिताने की पूरी कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि हम इसे जीतेंगे.'

शुभमन गिल का पहला रिएक्शन गिल ने बीसीसीआई.टीवी से बात करते हुए कहा, 'एकदिवसीय मैचों में अपने देश का नेतृत्व करना, एक ऐसी टीम की कप्तानी करना जिसने इतना कुछ हासिल किया है, सबसे बड़ा सम्मान है. इससे मुझे बहुत गर्व होता है, और मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छा प्रदर्शन कर पाऊंगा.'

जिस दिन गिल ने अहमदाबाद में पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत को पारी और 140 रनों से शानदार जीत दिलाई, उसी दिन गिल को वनडे का कप्तान बनाया गया. इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद गिल ने कहा कि इतना बड़ा सम्मान मिलना गर्व की बात है. लेकिन भारत को वर्ल्ड कप जीताना एक मात्र लक्ष्य है.

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की चयन समिति ने भारत के आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले एक बड़ा बदलाव किया है और रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को नया वनडे कप्तान नियुक्त किया है. वहीं, श्रेयस अय्यर को उप-कप्तान बनाया गया है. वनडे टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली की भी रखा गया है.

26 वर्षीय शुभमन गिल अब टेस्ट और वनडे दोनों में भारत की कप्तानी करेंगे, क्योंकि उन्होंने दोनों ही भूमिकाओं में रोहित शर्मा की जगह ली है. चयनकर्ताओं के इस फैसले की जहां कई लोग भविष्य को देखते हुए सराहना कर रहे हैं वहीं सोशल मीडिया पर कुछ प्रशंसकों का कहना है कि रोहित शर्मा एक बेहतर विदाई के हकदार थे. रोहित शर्मा, जिन्होंने हाल ही में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में जीत दिलाई है, अक्टूबर-नवंबर में होने वाले 2027 विश्व कप तक 40 वर्ष के हो जाएंगे, जबकि विराट कोहली 38 वर्ष के होंगे.

राजीव शुक्ला ने कप्तान को बधाई दी

बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कप्तान और उपकप्तान नियुक्त किए जाने पर शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को भारतीय वनडे टीम का कप्तान और उप-कप्तान नियुक्त किए जाने पर बधाई. यह एक गौरवशाली क्षण है जो उनकी कड़ी मेहनत और निरंतरता को दर्शाता है. दोनों को अपनी नई भूमिकाओं में निरंतर सफलता की कामना करता हूं.'

रोहित को कप्तानी से हटाना चौंकाने वाला है

वहीं दूसरी ओर इस कदम से हरभजन सिंह जैसे कुछ अन्य पूर्व भारतीय खिलाड़ी भी हैरान हैं, जो रोहित को कप्तान की भूमिका में न देखकर हैरान हैं. हरभजन सिंह ने कहा कि रोहित शर्मा को कप्तान के रूप में नहीं, बल्कि केवल एक खिलाड़ी के रूप में वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते देखना थोड़ा चौंकाने वाला है.

उन्होंने कहा, 'सच कहूं तो, रोहित को कप्तान न देखना मेरे लिए थोड़ा चौंकाने वाला है. अगर आप रोहित शर्मा को चुन रहे हैं, तो उन्हें कप्तान बनाएं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है. रोहित सीमित ओवरों के प्रारूपों में भारतीय क्रिकेट के स्तंभों में से एक रहे हैं. मुझे लगता है कि उन्हें कम से कम इस दौरे पर तो मौका मिलना चाहिए था. अगर चयनकर्ता 2027 के वनडे विश्व कप के बारे में सोच रहे हैं, तो वह अभी बहुत दूर है.'

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल