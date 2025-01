ETV Bharat / sports

रोहित शर्मा के बाद कौन होगा टीम इंडिया का कप्तान, मिल गया जवाब, जानें भविष्य के कैप्टन का नाम - WHO WILL BE FUTURE CAPTAIN OF INDIA

भारतीय क्रिकेट टीम ( IANS Photo )

By ETV Bharat Sports Team Published : Jan 18, 2025, 9:34 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा अपने करियर के अंतिम दौर में हैं. रोहित आने वाले समय में जब संन्यास लेंगे तब टीम इंडिया का कप्तान कौन होगा. ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है. इस सवाल का जवाब टीम इंडिया का हर क्रिकेट फैन जानना चाहता है. अब इसका जवाब लगभग मिल चुका है. रोहित शर्मा के बाद कौन होगा भविष्य का कप्तान

आज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम के 15 सदस्यीय दल का ऐलान किया गया. इस टीम का कप्तान रोहित शर्मा को बनाया गया है. इसके साथ ही टीम की उपकप्तानी शुभमन गिल को सौंपी गई है. इससे लगभग साफ हो चुका है कि गिल भविष्य में टीम इंडिया के कप्तान बन सकते हैं. रोहित शर्मा (ANI Photo) इससे पहले भी शुभमन गिल टीम इंडिया की कप्तानी और उपकप्तानी कर चुके हैं. गिल को श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी उपकप्तान बनाया गया था. रोहित शर्मा अगर चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाए तो शुभमन गिल जल्द ही भारत की कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं.

शुभमन गिल (ANI Photo) दिग्गज ने शुभमन गिल को बताया भविष्य का कप्तान

बीसीसीआई और चयनकर्ता शुभमन गिल को टीम इंडिया के भविष्य के कप्तान को तौर पर देख रहे हैं. भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने गिल को उपकप्तान बनाने का समर्थन किया है. योगराज ने टीम के ऐलान पर खुशी जाहिर की है और चयनकर्ताओं को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि, रोहित शर्मा टीम के कप्तान रहेंगे और शुभमन गिल उप-कप्तान होंगे. भविष्य में गिल को टीम की अगुवाई करने का मौका मिलेगा'. उन्होंने आगे कहा कि, 'हमें उन खिलाड़ियों का समर्थन करना चाहिए जो कठिन दौर से गुजर रहे हैं. अभिषेक शर्मा को टीम में होना चाहिए था क्योंकि वह भविष्य में बड़ा खिलाड़ी बन सकते हैं'. भारतीय क्रिकेट टीम (IANS Photo) बीसीसीआई के फैसलों की दिग्गज ने की तारीफ

इसके साथ ही उन्होंने कहा, 'जब आप टीम के साथ यात्रा कर रहे होते हैं, तो परिवार को साथ ले जाने से आपका ध्यान भटकता है. क्रिकेट खेलने के दौरान टीम ही आपका परिवार होती है'. आपको बता दें कि बीसीसीआई ने हाल ही में बड़ा कदम उठाते हुए खिलाड़ियों के साथ उनकी पत्नी, गर्लफ्रेंड और परिवार वालों को साथ यात्रा करने पर नए नियम बनाए हैं, जिसके तहत खिलाड़ी अब बादिंशों में बंद गए हैं. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का टीम इंडिया का स्क्वाड

रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह.