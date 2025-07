ETV Bharat / sports

IND vs ENG तीसरे टेस्ट से पहले लंदन में एक साथ दिखे शुभमन गिल-सारा तेंदुलकर! सोशल मीडिया पर फोटो वायरल - SHUBMAN GILL WITH SARA

Published : July 10, 2025 at 10:03 AM IST

By ETV Bharat Sports Team

दरअसल 8 जुलाई 2025 को लंदन में ही पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने अपनी यूवीकैन फाउंडेशन (You We Can Foundation) के लिए एक चैरिटी डिनर का आयोजन किया था, जिसमें विराट कोहली, क्रिस गेल, केविन पीटरसन और सचिन तेंदुलकर समेत क्रिकेट जगत की कई दिग्गज खिलाड़ियों ने शिरकत की. इसी कार्यक्रम में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल भी पूरी टीम के साथ पहुंचे थे और सारा तेंदुलकर भी पहुंची थीं. जिसकी एक फोटो ने एक बार फिर दोनों के बीच कथित नजदीकियों की अफवाह को गरम कर दिया. सारा तेंदुलकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस इवेंट की फोटो शेयर की है, जिसमें वह अपनी दोस्तों के साथ नजर आ रही हैं.

यूवीकैन फाउंडेशन का मकसद क्या है ?

बता दें कि यूवीकैन फाउंडेशन का आयोजन कैंसर जागरूकता और उपचार के लिए फंड जुटाने के लिए किया गया था. इस फाउंडेशन को पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने 2011 में कैंसर से अपनी जंग जीतने के बाद स्थापित किया था. जिसका मकसद कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना और मरीजों को आर्थिक सहायता देना है. लेकिन लंदन में चैरिटी डिनर का मकसद फाउंडेशन के लिए फंड जमा करना था.

सारा और गिल के अफेयर की अफवाहों ने खूब सुर्खियां बटोरी

ये कोई पहली बार नहीं है जब दोनों के बीच नजदीकियां और एक साथ स्पॉट करने की खबर ने सुर्खियां बटोरी हों. इससे पहले भी शुभमन गिल का नाम कई बार सारा तेंदुलकर के साथ जोड़ा जा चुका है. ये दोनों पहले सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को फॉलो भी करते थे. हालांकि, शुभमन गिल ने कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू में खुलासा करके उन अफवाहों को विराम दे दिया था कि वो तीन साल से सिंगल हैं.