शुभमन गिल ने इंग्लैंड में हासिल की अनोखी उपलब्धि, ऐसा कारनामा करने वाले बने इकलौते बल्लेबाज - SHUBMAN GILL IN ENGLAND

By ETV Bharat Sports Team Published : August 5, 2025 at 10:29 AM IST | Updated : August 5, 2025 at 10:50 AM IST 4 Min Read

Shubman Gill in England: भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा और धैर्य से दुनिया को चौंका दिया है. इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खेली गई पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में उन्होंने 75.40 की औसत और चार शतकों के साथ 754 रन बनाए. सीरीज में गिल का सबसे अच्छा प्रदर्शन एजबेस्टन में खेले गए दूसरे टेस्ट में आया. जहां उन्होंने पहली पारी में 269 और दूसरी पारी में 161 रन बनाए, और एक ही मैच में 430 रन बनाकर भारत को शानदार जीत दिलाई. गिल इंग्लैंड में एक टेस्ट सीरीज में 700 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज भी बने. जो उनकी के कौशल का प्रमाण है. इसके अलावा सबसे अहम बात ये है कि गिल ने इंग्लैंड में जब भी 50 का आंकड़ा पार किया, तो उसे शतक में बदलकर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इंग्लैंड में हर अर्धशतक को शतक में बदलने का अनोखा रिकॉर्ड

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कि किसी बल्लेबाज ने इंग्लैंड में खेलते हुए अपने सभी अर्धशतकों को शतक में बदला हो. शुभमन गिल ने यह दुर्लभ उपलब्धि हासिल कर यह दिखा दिया कि वे केवल एक प्रतिभाशाली बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि एक परिपक्व और धैर्यवान खिलाड़ी भी हैं. गिल ने अब तक इंग्लैंड में कुल 8 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 52 की औसत से 4 शतकों के साथ कुल 842 रन बनाए हैं. खास बात ये है कि उनके नाम एक भी अर्धशतक नहीं है. उन्होंने चार बार 50 रन बनाए लेकिन चारों बार उसे 100 में बदलने में कामयाब रहे.

