शुभमन गिल ने किसे बताया अपना सबसे अच्छा दोस्त और पसंदीदा क्रिकेटर? नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

बता दें कि गिल का जन्म 8 सितंबर 1999 को पंजाब के फाजिल्का जिले के चक जयमल सिंह वाला गांव में हुआ था. उनके पिता लखविंदर सिंह एक किसान थे, जो क्रिकेटर बनना चाहते थे. लेकिन वो तो क्रिकेटर नहीं बन सके लेकिन उनके पुत्र शुभमन गिल अब वो सब कुछ हासिल कर रहे हैं जो वो करना चाहते थे. वर्तमान में गिल भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान है और टी20 टीम के उपकप्तान है, जबकि वनडे में रोहित शर्मा के बाद कप्तान बनने की रेस में सबसे आगे हैं.

हैदराबाद: क्रिकेट के हर फॉर्मेट में खेलने की अपनी शैली, चुनौतियों से पार पाने का साहस और मनोरंजक शॉट्स के साथ युवा पंजाबी क्रिकेटर शुभमन गिल इस सवाल का जवाब दे रहे हैं, 'विराट के बाद कौन?' इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी के साथ-साथ एक कप्तान के रूप में भी प्रभावित किया है. आज 8 सितंबर को वो अपना 26वां जन्मदिन मना रहे हैं.

जर्सी नंबर 77

गिल के जन्मदिन के अवसर पर स्टार स्पोर्ट्स ने एक्स पर कई वीडियो शेयर की है, जिसमें वो अपने जर्सी नंबर से लेकर पसंदीदा क्रिकेटर और सबसे अच्छे दोस्त के बारे में खुलकर बात की है. गिल अपने जर्सी नंबर 77 के बारे में बताते हैं कि मेरा जर्सी नंबर 77 है और इसे लेने का कारण यह था कि जब मैं अंडर-19 विश्व कप खेल रहा था और नंबर 7 चाहता था, लेकिन वह उपलब्ध नहीं था, इसलिए मैंने सात के दो नंबर 77 ले लिए.

गिल का दोस्त

गिल ने ये भी बताया कि बचपन में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर उनके आदर्श थे. लेकिन वर्तमान में 'चेस मास्टर' विराट कोहली उनके पसंदीदा क्रिकेटर बन गए हैं और टीम में मेरा सबसे अच्छा दोस्त ईशान किशन है. इसके अलावा गिल ने कहा कि नेट्स में बुमराह का सामना करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमेशा आपको डराना चाहते हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि वह सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं.'

गिल का उपनाम

शुभमन गिल ने अपने उपनाम और परिवार की अहमियत पर कहा, 'मेरा उपनाम काका है, जिसका पंजाबी में मतलब बच्चा होता है. मैच जीतने के बाद मैं सबसे पहले अपने पिता को फोन करता हूं. एक चीज जिसके बिना मैं नहीं रह सकता, वह है मेरा परिवार.'

गिल का करियर

अपने डेब्यू के बाद से गिल ने 37 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 41.35 की औसत से 2,647 रन बनाए हैं. जबकि 55 वनडे मैचों में, 26 वर्षीय गिल ने 59.04 की औसत से 2,775 रन बनाए हैं. वहीं 21 टी20 आई में, गिल ने 30.42 की औसत से 578 रन बनाए हैं. वह अब 10 सितंबर को मैदान पर वापसी करेंगे और एशिया कप 2025 में कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे.