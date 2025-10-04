टीम इंडिया को मिला नया वनडे कप्तान, रोहित की बतौर बल्लेबाज टीम में वापसी
TEAM INDIA ODI SQUAD: टेस्ट के बाद वनडे में भी शुभमन गिल को भारतीय टीम का कप्तान बना दिया गया है.
Published : October 4, 2025 at 2:43 PM IST|
Updated : October 4, 2025 at 2:54 PM IST
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट बोर्ड की चयन समिति ने 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाले तीन वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें शुभमन गिल को वनडे टीम का नया कप्तान बनाया गया है. बीसीसीआई ने यह फैसला शनिवार को अहमदाबाद में चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर द्वारा बुलाई गई चयन बैठक में लिया गया.
इस फैसले के बाद शुभमन गिल वनडे टीम के कप्तान के रूप में रोहित शर्मा की जगह लेंगे. रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान आखिरी मैच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल खेला था, जिसमें उन्होंने ने भारत को खिताब दिलाया था. शुभमन गिल, जिन्हें इस साल की शुरुआत में टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी सौंपी गई थी, को भारत के लिए सभी प्रारूपों के संभावित कप्तान के रूप में देखा जा रहा है. शुभमन के नेतृत्व में, भारत ने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में 2-2 से ड्रॉ हासिल किया और सीरीज में शानदार बल्लेबाजी करके आलोचकों को करारा जवाब दिया था.