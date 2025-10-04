ETV Bharat / sports

टीम इंडिया को मिला नया वनडे कप्तान, रोहित की बतौर बल्लेबाज टीम में वापसी

TEAM INDIA ODI SQUAD: टेस्ट के बाद वनडे में भी शुभमन गिल को भारतीय टीम का कप्तान बना दिया गया है.

रोहित-गिल
रोहित-गिल (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 4, 2025 at 2:43 PM IST

Updated : October 4, 2025 at 2:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट बोर्ड की चयन समिति ने 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाले तीन वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें शुभमन गिल को वनडे टीम का नया कप्तान बनाया गया है. बीसीसीआई ने यह फैसला शनिवार को अहमदाबाद में चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर द्वारा बुलाई गई चयन बैठक में लिया गया.

इस फैसले के बाद शुभमन गिल वनडे टीम के कप्तान के रूप में रोहित शर्मा की जगह लेंगे. रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान आखिरी मैच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल खेला था, जिसमें उन्होंने ने भारत को खिताब दिलाया था. शुभमन गिल, जिन्हें इस साल की शुरुआत में टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी सौंपी गई थी, को भारत के लिए सभी प्रारूपों के संभावित कप्तान के रूप में देखा जा रहा है. शुभमन के नेतृत्व में, भारत ने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में 2-2 से ड्रॉ हासिल किया और सीरीज में शानदार बल्लेबाजी करके आलोचकों को करारा जवाब दिया था.

टीम इंडिया को मिला नया वनडे कप्तान
टीम इंडिया को मिला नया वनडे कप्तान (Screenshot from BCCI X)
Last Updated : October 4, 2025 at 2:54 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA SQUAD FOR AUSTRALIA TOURTEAM INDIA ODI SQUADROHIT VIRAT RETURNटीम इंडिया का नया वनडे कप्तानSHUBMAN GILL ODI CAPTAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक दलों के साथ हाई लेवल मीटिंग खत्म, ये पार्टियां नहीं हुई शामिल

अब आधार कार्ड अपडेट कराना महंगा हुआ, बायोमेट्रिक और दस्तावेज सुधार के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे

H1B वीजा को लेकर 8 प्वॉइंट्स में खत्म करें कन्फ्यूजन

IND vs WI 1st Test: भारत ने तीन दिन में जीता टेस्ट, वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से हराया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.