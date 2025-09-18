ETV Bharat / sports

तापी की बेटी शुभांगी सिंह ने फुटबॉल की दुनिया में किया कमाल, जानिए उनकी सफलता की पूरी कहानी

गुजरात के तापी जिले के सोनगढ़ की बेटी शुभांगी सिंह ने फुटबॉल की दुनिया में नाम कमाया है. आइए उनके बारे में जानते हैं.

Shubhangi Singh
शुभांगी सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2025 at 5:24 PM IST

3 Min Read
तापी : भारत की अंडर-20 महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने बीस साल बाद इतिहास रचा है, जिसमें गुजरात के तापी जिले के सोनगढ़ तालुका की बेटी शुभांगी सिंह की अगुवाई वाली टीम ने 2026 में थाईलैंड में खेले जाने वाले एएसएफ अंडर-20 महिला एशियाई कप के लिए क्वालीफाई किया. जिससे तापी जिले का नाम वैश्विक स्तर पर रोशन हो गया है.

शुभांगी को फुटबॉलर बनाने में कोच की अहम भूमिका
शुभांगी की बचपन से ही फुटबॉल के खेल रुचि रही है. शुभांगी के खेल से उनके स्कूल कोच इतने प्रभावित हुए कि उनके पिता को शुभांगी को फुटबॉल के खेल में आगे बढ़ाने की सलाह दी और उनके माता-पिता ने भी अपनी बेटी शुभांगी को फुटबॉल के खेल में आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाया. लेकिन माता-पिता के सामने कई चुनौतियां थीं.

शुभांगी सिंह (ETV Bharat)

पिता के लिए शुभांगी को फुटबॉल में लना बड़ी चुनौती
शुभांगी के पिता एक मिल में एक साधारण मजदूर थे, जो न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी एक चुनौती थी. शुभांगी के पिता ने कहा, कुछ लोगों का कहना था कि, बेटी को ऐसी जगह पढ़ाना चाहिए जहां वह खेलों में अव्वल आ सके और उसकी शादी हो जाए. लेकिन माता-पिता ने ऐसा करने की बजाय, शुभांगी को फुटबॉल में आगे बढ़ाने का दृढ़ निश्चय किया और आज बेटी ने विश्व पटल पर अपने माता-पिता का सपना पूरा किया है. उन्होंने बीस साल बाद भारत अंडर-20 फुटबॉल टीम को फुटबॉल के खेल में क्वालीफाई कराके दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया है.

शुभांगी सिंह
शुभांगी सिंह (ETV Bharat)

शुभांगी की मां बचपन से अपनी बेटी को फुटबॉल खिलाना चाहती थीं. शुभांगी की मां ने कहा, शुभांगी की उम्र की लड़कियां फुटबॉल खेलने से कतराती थीं, लेकिन वह अपने भाई और अपनी उम्र के लड़कों के साथ फुटबॉल खेलती रहीं. उनका खेल देखकर उनके खेल शिक्षक ने उनके माता-पिता से उन्हें इस खेल में आगे बढ़ाने की बात कही और उनकी बातों पर विश्वास करते हुए शुभांगी को हिम्मतनगर स्थित एएसजी अकादमी में विशेषज्ञ कोच तरुण रॉय और सहायक कोच मोहसिन मलिक के मार्गदर्शन में गहन फुटबॉल प्रशिक्षण दिया गया. जहां चार साल की कड़ी मेहनत के बाद शुभांगी का चयन फीफा विश्व कप टीम में हो गया.

शुभांगी सिंह अपने माता-पिता के साथ
शुभांगी सिंह अपने माता-पिता के साथ (ETV Bharat)

शुभांगी ने इन बड़े टूर्नामेंट्स में लिया हिस्सा
उसके बाद शुभांगी ने सुब्रतो कप, एसजीएफआई नेशनल, रिलायंस यूथ नेशनल चैंपियनशिप, एआईएफ जूनियर गर्ल्स नेशनल जैसे राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेले, जबकि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2022, अंडर-17 फीफा महिला विश्व कप 2022 जैसे कई अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट शुभांगी ने चरणों में खेले. आज बीस साल बाद अंडर-20 महिला फुटबॉल टीम ने एशिया कप में जगह पक्की कर ली है. केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर टीम को बधाई दी.

शुभांगी सिंह
शुभांगी सिंह (ETV Bharat)

अंडर-20 महिला टीम के आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और सफल नेतृत्व की बदौलत आज भारतीय टीम ने बीस साल बाद ऐतिहासिक रूप से क्वालीफाई किया है. यह उपलब्धि न केवल भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है.

शुभांगी सिंह
शुभांगी सिंह (ETV Bharat)
ये खबर भी पढ़ें : "गोल्डन गर्ल" जैस्मिन लंबोरिया का भिवानी में ग्रैंड वेलकम, ईटीवी भारत से बोली - अब ओलंपिक मेडल लाने की ख्वाहिश

U20 WOMEN ASIAN CUPSHUBHANGI SINGHशुभांगी सिंहFOOTBALL2026 ASF U20 WOMEN ASIAN CUP

