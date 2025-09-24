ETV Bharat / sports

श्रेयस अय्यर ने BCCI को दिया बड़ा झटका, रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा

shreyas iyer quits: भारतीय 'ए' टीम की कप्तानी छोड़ने के बाद श्रेयस अय्यर ने एक और बड़ा फैसला करके सबको हैरान कर दिया है.

श्रेयस अय्यर
श्रेयस अय्यर (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2025 at 1:35 PM IST

हैदराबाद: भारतीय टीम 2 अक्टूबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज खेलने वाली है. जिसके लिए आज भारतीय स्क्वाड का ऐलान भी होना है. लेकिन उससे पहले युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से टेस्ट क्रिकेट से ब्रेक लेने की मांग करके सबको हैरान कर दिया है.

बता दें कि एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी सीरीज के लिए चयनकर्ताओं ने श्रेयस अय्यर को नजरअंदाज कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी काफी आलोचना भी हुई. लेकिन अब जब उनको वेस्टइंडीज टूर से पहले भारत की ए टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया तो ये कहा जाने लगा कि अब अय्यर की टेस्ट में वापसी लगभग तय है.

श्रेयस अय्यर ने कप्तानी छोड़ी
हालांकि श्रेयस अय्यर ने उस वक्त सबको चौंका दिया जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहला चार दिवसीय टेस्ट मैच खेलने के बाद दूसरे टेस्ट में कप्तानी से इस्तीफा दे दिया और सीरीज के बीच में ही लखनऊ कैंप को छोड़ दिया. इसके बाद अब उन्होंने ने टेस्ट से ब्रेक लेने की मांग की है और खुद को वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी दो मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज से बाहर कर लिया है.

श्रेयस अय्यर ने भारत ए टीम की कप्तानी छोड़ी
श्रेयस अय्यर ने भारत ए टीम की कप्तानी छोड़ी (IANS PHOTO)

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अय्यर ने बीसीसीआई को सूचित किया है कि वह बार-बार होने वाली शारीरिक समस्याओं के कारण लगातार चार या उससे ज्यादा दिन नहीं खेल पाएंगे. हालांकि पिछले सीजन की रणजी ट्रॉफी में वह कम समय तक खेल पाए थे, लेकिन टेस्ट और भारत ए क्रिकेट की मांगों के कारण ऐसा लचीलापन संभव नहीं है. इन चुनौतियों का सामना करते हुए, उन्होंने लंबे प्रारूप से दूर रहने का फैसला किया है.

श्रेयस अय्यर भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं होंगे
इस रिपोर्ट से ये साफ जाहिर हो रहा है कि श्रेयस अय्यर वेस्टइंडीज के खिलाफ भी भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं होंगे. हालांकि अय्यर के वेस्टइंडीज टेस्ट मैचों में वापसी की उम्मीद थी, खासकर इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में करुण नायर के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद. भारत ए के कप्तान के रूप में उनकी हालिया नियुक्ति को भी टेस्ट की तैयारी की दिशा में एक कदम के रूप में देखा गया.

श्रेयस अय्यर का टेस्ट करियर
बता दें 70 वनडे और 51 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले अय्यर ने भारत के लिए अब तक केवल 14 टेस्ट मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने 37 की औसत से 811 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने एक शतक और 5 अर्धशतक भी लगाए, उनका उच्चतम स्कोर 105 रन है.

