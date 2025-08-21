ETV Bharat / sports

एशिया कप 2025 टीम में जगह न मिलने पर श्रेयस अय्यर के पिता संतोष अय्यर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बड़ी बात बोली है.

Published : August 21, 2025 at 1:23 PM IST

नई दिल्ली : एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का चयन हो चुका है. इस टीम में श्रेयस अय्यर को जगह नहीं दी गई. इसके बाद से क्रिकेट जगत में चारों ओर उन्हें टी20 टीम में जगह नहीं दिए जाने को लेकर बातें होने लगी. कुछ क्रिकेट दिग्गजों ने अय्यर का टीम में न होना उनके साथ अन्याय बताया. तो अब अय्यर के एशिया कप की टीम में नहीं होने पर उनके पिता संतोष अय्यर ने भी अपनी राय जाहिर की है.

श्रेयस अय्यर के पिता संतोष अय्यर ने बीसीसीआई और चयनकर्ताओं द्वारा टी20 फॉर्मेट में होने वाले एशिया कप की टीम से उनके बेटे को दरकिनार करने पर निराशा जाहिर की है. उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बात करते हुए अपना दर्द बयान किया है.

श्रेयस अय्यर के पिता का छलका दर्द

संतोष अय्यर ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि श्रेयस को भारतीय टी20 टीम में जगह बनाने के लिए और क्या करना होगा. वह साल दर साल आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स से लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स तक सभी की कप्तानी कर चुका है. वो भी एक कप्तान के रूप में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. उसने 2024 में केकेआर को आईपीएल खिताब तक पहुंचाया और इस साल पंजाब को फाइनल में पहुंचाया'.

पिता ने कहा- उसे टीम में तो चुन लो

श्रेयस के पिता ने आगे कहा, 'मैं यह नहीं कह रहा कि उसे भारतीय कप्तान बना दो लेकिन कम से कम उसे टीम में तो चुनो अगर उसे टीम से बाहर भी रखा जाता है, तो उसके चेहरे पर असंतोष नहीं दिखता. वह बस कहेगा मेरा नसीब है. यह मेरी किस्मत है. वह हमेशा शांत और स्थिर रहता है. वह किसी को दोष नहीं देता लेकिन अंदर ही अंदर वह स्वाभाविक रूप से निराश होगा'.

आपको बता दें कि अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने एशिया कप 2025 के लिए टीम का ऐलान किया है, जिसका आगाज 9 सितंबर से होने वाला है. इस टीम की कमान सूर्यकुमार यादव को सौंपी गई है, जबकि टीम में शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है. एशिया कप के लिए 5 रिजर्व खिलाड़ियों में भी श्रेयस अय्यर को मौका नहीं दिया गया है.

कैसा है अय्यर का टी20 करियर

अय्यर ने भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 51 मैचों की 47 पारियों में 1104 रन बनाए हैं. उनके नाम 8 अर्धशतक भी दर्ज है. वो आईपीएल में 133 मैच की 132 पारियों में 27 अर्धशतकों के साथ 3731 रन अपने नाम दर्ज कर चुके हैं.

