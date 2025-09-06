BCCI ने श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाकर चौंकाया, क्या रोहित के बाद होंगे वनडे कप्तान?

India A squad: एशिया कप से पहले BCCI ने श्रेयस अय्यर को इंडिया ए टीम का कप्तान बनाकर सबको चौंका दिया है.
Published : September 6, 2025 at 3:31 PM IST
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एशिया कप 2025 के शुरू होने से पहले श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाकर टीम में वापस कराई है. अय्यर को इंडिया की ए टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. जो ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ लखनऊ में दो बहु-दिवसीय मैच खेलेगी. टीम में ध्रुव जुरेल को उपक्तान बनाया गया है.
ऑस्ट्रेलिया ए का भारत दौरा
बता दें कि पहला मैच 16 से 19 सितंबर तक, जबकि दूसरा मैच 23 से 26 सितंबर तक लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले जाएंगे. बहु-दिवसीय मैचों के बाद तीन एकदिवसीय मैच होंगे, जो क्रमशः 30 सितंबर, 3 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को कानपुर में खेले जाएंगे.
यह मुकाबले क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक शानदार अवसर होंगे, क्योंकि इसमें कई अनुभवी और युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. श्रेयस अय्यर, जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद से भारतीय राष्ट्रीय टीम से बाहर चल रहे हैं, एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्हें एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली थी, और वह वर्तमान में दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में वेस्ट जोन की ओर से खेल रहे हैं लेकिन इंडिया-ए की कप्तानी मिलने से उनके करियर को नया बल मिल सकता है.
अय्यर वनडे के होंगे कप्तान?
एशिया कप स्क्वाड की घोषणा करने के बाद सीनियर पुरुष चयन समिति ने इंडिया ए स्क्वाड का ऐलान किया है. एशिया कप में अय्यर को जगह न मिलने पर सिलेक्शन कमेटी की काफी आलोचना भी हूई थी. जबकि चीफ सिलेक्टर का कहना था की अय्यर को बाहर रखने की कोई वजह नहीं है उन्हें अपने समय का इंतजार करना होगा. अब जबकि उन्हें इंडिया ए टीम का कप्तान बनाकर लाया जा रहा है तो इस से ये मतलब भी साफ निकल रहा है कि बीसीसीआई उन्हें कप्तान के रूप में देख रही है. कुछ दिन पहले मीडिया में ये भी खबर सामने आई थी की अय्यर वनडे में बतौर कप्तान रोहित शर्मा की जगह ले सकते हैं.
इकाना स्टेडियम सीरीज के लिए तैयार
यह टीम अनुभव और युवा जोश का शानदार मिश्रण है. कई खिलाड़ी पहले भी भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जिससे इस सीरीज में उच्च स्तर का क्रिकेट देखने की उम्मीद है. उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) के मीडिया प्रभारी फहीम अहमद ने बताया कि इकाना स्टेडियम में इन मुकाबलों के आयोजन की पूरी तैयारी कर ली गई है. उन्होंने कहा, 'हम इन मैचों को लेकर बहुत उत्साहित हैं. अधिकांश खिलाड़ी भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं, और यह सीरीज क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक शानदार अनुभव होगी. इकाना स्टेडियम, जो अपनी शानदार सुविधाओं के लिए जाना जाता है, इस सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार है.'
प्रतिभा दिखाने का मौका
यह सीरीज न केवल खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका है, बल्कि राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के लिए भी एक अवसर है कि वे भविष्य की भारतीय टीम के लिए नए सितारों की खोज कर सकें. श्रेयस अय्यर के लिए यह कप्तानी राष्ट्रीय टीम में वापसी का एक मजबूत दावा पेश करने का मौका हो सकती है.
भारत की ए टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, एन जगदीशन (विकेट कीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (उपकप्तान और विकेट कीपर), देवदत्त पडिक्कल, हर्ष दुबे, आयुष बदोनी, नितीश कुमार रेड्डी, तनुश कोटियन, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, खलील अहमद, मानव सुथार, यश ठाकुर
राहुल-सिराज दूसरे मैच में
इस टीम के ऐलान के बाद ये भी रेखांकित किया गया है कि केएल राहुल और मोहम्मद सिराज को दूसरे बहु-दिवसीय मैच के लिए टीम में शामिल किया जाएगा और वे पहले बहु-दिवसीय मैच के बाद टीम में शामिल दो खिलाड़ियों की जगह लेंगे.