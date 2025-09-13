ETV Bharat / sports

11 की उम्र में शुरुआत और 3 साल बाद नंबर-1, बिहार के स्क्वैश खिलाड़ी श्रेयांश झा की बचपन की कहानी दिलचस्प

श्रेयांश झा की झोली में कई पदक: एशिया अंडर-15 स्क्वैश रैंकिंग में नंबर वन बनने से पहले वह इंडिया जूनियर ओपन का भी खिताब जीत चुके हैं. इसी साल जुलाई में उन्होंने जर्मनी में आयोजित यूरोपियन जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर-15 खिताब अपने नाम किया था. ब्रिटिश जूनियर ओपन, सिंगापुर जूनियर ओपन, सेंट्रल इंडिया स्लैम, साउदर्न स्लैम और नॉर्दर्न स्लैम में भी पहला स्थान हासिल किया था. श्रेयांश ने 32वीं एशियर जूनियर चैंपियन में शानदार प्रदर्शन कर अपनी रैंकिंग को काफी मजबूत किया था.

अंडर-15 स्क्वैश रैंकिंग में नंबर वन प्लेयर: स्क्वैश खिलाड़ी श्रेयांश झा दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान क्षेत्र के हरिनगर के रहने वाले हैं. उन्होंने 11 साल की उम्र में नेवी कैंपस में स्क्वैश खेलना शुरू किया था. उसके बाद से वह लगातार कामयाबी का झंडा गाड़ रहे हैं. महज तीन-साढ़े तीन में ही वह एशिया अंडर-15 स्क्वैश रैंकिंग में नंबर वन बन गए हैं. अब उनका लक्ष्य ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतना है.

नीतीश कुमार ने दी बधाई: श्रेयांश की जीत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर उनको बधाई दी है. सीएम ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, 'दरभंगा के श्री श्रेयांश झा को एशिया अंडर-15 स्क्वैश रैंकिंग में नंबर-1 स्थान प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना है. विश्वास है कि वे अपनी प्रतिभा से पूरे विश्व में देश एवं राज्य का नाम रोशन करेंगे.'

दरभंगा: बिहार के दरभंगा के रहने वाले श्रेयांश झा ने अपने खेल कौशल से स्क्वैश की दुनिया में तहलका मचा दिया है. इंडिया जूनियर ओपन जीतने के बाद वे अब एशिया अंडर-15 स्क्वैश रैंकिंग में नंबर-1 बन गए हैं. 14 वर्षीय जूनियर एशियन चैंपियन ने अपनी कामयाबी से न केवल मिथिलांचल और बिहार, बल्कि पूरे भारत का नाम रौशन किया है. उनकी सफलता से हर खेल प्रेमी गदगद है.

क्या बोले श्रेयांश झा?: अपनी इस उपलब्धि का श्रेय श्रेयांश ने माता-पिता, परिवार, शिक्षक और अपने कोच को दिया. उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य है कि मैं एशियाई गेम्स कॉमलवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व करूं और वहां मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन करूं.

युवाओं को आगे आना चाहिए: श्रेयांश ने बताया कि स्क्वैश गेम खेलने में बहुत मजा आता है. इस खेल को दुनिया के लोग यह एक बेहतरीन हेल्दी गेम कहते हैं, जो पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है. उन्होंने कहा कि युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस खेल से जुड़ें.

"मेरे मम्मी पापा के साथ-साथ स्कूल के शिक्षक एवं स्टाफ और मेरे परिवार के बाकी लोगों ने हर कदम पर बहुत ही सहयोग किया है. मेरा लक्ष्य है कि मैं भारत की काफी सारी प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करूं और मेडल जीत सकूं."- श्रेयांश झा, स्क्वैश खिलाड़ी

बेटे की कामयाबी पर क्या बोलीं मां?: श्रेयांश झा के पिता मृगांक शेखर झा भारतीय नेवी में कमांडर हैं, जबकि मां रश्मि झा शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हैं. वे लोग मुंबई में रहते हैं. उनकी मां ने बताया कि श्रेयांश अभी नौवीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है. वह स्कूल में हमेशा टॉप फाइव में रहा है. उन्होंने बताया कि 11 साल की उम्र से वह स्क्वैश खेल रहा है.

"श्रेयांश पढ़ाई के साथ-साथ खेल में भी अच्छा कर रहा है. शुरुआती दिनों से ही मेहनती है. अभी तक जो लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, वो पाया है. आगे ओलंपिक खेलना का उसका सपना है. वो भी भगवान जल्द पूरा करेंगे, मेरा खूब आशीर्वाद है."- रश्मि झा, श्रेयांश झा की मां

दादा ने बताई बचपन की कहानी: वहीं श्रेयांश झा की कामयाबी पर दादा सदानंद झा ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि उनके पोते ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार और भारत का नाम रोशन किया है. पोते के बचपन को याद करते हुए वे बताते हैं कि शुरू से ही खेलों के प्रति उसका विशेष लगाव था. वैसे वह पढ़ाई में भी काफी तेज रहा है. श्रेयांश के दादा और पिता दोनों डिफेंस में रहे हैं.

"हमारा पूरा परिवार देश की सेवा में ही रहा है. मैं भी डिफेंस में था और मेरा बेटा भी नेवी है. अब श्रेयांश खेल के माध्यम से देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है. उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वह और अच्छा करेगा. पोते की कामयाबी से बहुत खुश हूं. उसको मेरा आशीर्वाद है."- सदानंद झा, श्रेयांश के दादा

स्क्वैश के अलावे क्या खेलते हैं?: दादा सदानंद झा ने बताया कि स्क्वैश के अलावे श्रेयांश फुटबॉल, बॉस्केटबॉल और शतरंज भी खेलते हैं. दून स्कूल में जब वह पढ़ाई करते थे, तब फुटबॉल टीम के कप्तान भी थे.

इन खिलाड़ियों को मानते हैं प्रेरणा: श्रेयांश झा को क्रिकेट और टेनिस भी पसंद है. वह भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, टेनिस स्टार राफेल नडाल और फुटबॉलर लियोनल मेसी से प्रेरित हैं.

