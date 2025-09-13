ETV Bharat / sports

बिहार से निकला स्क्वैश का उभरता सितारा, श्रेयांस झा ने इंडिया जूनियर ओपन का जीता खिताब

Etv Bharat ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 13, 2025 at 9:56 AM IST 3 Min Read