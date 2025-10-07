ETV Bharat / sports

दूसरी शादी की उम्र में चहल को मिली तीसरी मां, पापा शिखर ने कहा 'तेरी भी शादी करा देंगे'

शिखर धवन और युजवेंद्र चहल ने सोफी शाइन के साथ इंस्टाग्राम पर दूसरी शादी को लेकर शेयर किया मजेदार वीडियो, आप भी जरूर देखें...

Shikhar Dhawan and Yuzvendra Chahal funny video
शिखर धवन और युजवेंद्र चहल (Shikhar Dhawan Instagram screen shot)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 7, 2025 at 8:22 PM IST

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उनके साथ इंडियन क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल भी नजर आ रहे हैं. इन दोनों ने सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम) पर एक बॉलीवुड डायलॉग पर रील बनाई है, जिसमें दोनों की मस्ती देखते ही बन रही है. इस रील को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और जमकर ठहाके मार रहे हैं.

दूसरी शादी करने को तैयार चहल
इस वीडियो में युजवेंद्र चहल बेटे का किरदार निभा रहे हैं, जबकि शिखर धवन उनके पापा का रोल निभा रहे हैं, जहां वो उनके उनकी शादी की उम्र में तीसरी मां से मिलाते हुए नजर आ रहे हैं. तीसरी मां के किरदार में धवन की रूमर्ड गर्लफ्रेंड सोफी शाइन नजर आ रही हैं. इन तीनों का हंसी-मजाक देखकर फैंस भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए धवन ने कैप्शन में लिखा, 'एक बार फिर दुल्हे बनने का मन है बेटा... तू रुक जा थोड़ा'.

दरअसल, युजवेंद्र चहल धनश्री वर्मा से तलाक हो चुका है. उनकी पहली शादी सफल नहीं हो पाई, ऐसे में फैंस का मानना है कि वो दूसरी शादी का प्लान बना रहे हैं. लेकिन दूसरी शादी की उम्र में शिखर धवन ने उन्हें तीसरी मां से मिला दिया. बता दें कि शिखर धवन का भी अपनी पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक हो चुका है.

शिखर ने बोला अमरीश पुरी का डायलॉग
इस वायरल वीडियो में धवन ने अमरीश पुरी का मशहूर डायलॉग, 'तेरी भी शादी करा देंगे' मजाकिया अंदाज में धवन को बोला है. इसके बाद चहल अपनी तीसरी मां को देखकर चौंक जाते हैं. अब लोग इंटरनेट पर इस वीडियो को देखकर हंस रहे हैं. ये वीडियो कुछ ही घंटों में तेजी से धूम मचा रहा है. वीडियो सोशल हजारों लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स बटोर रहा है. युजवेंद्र चहल और शिखर धवन ही अपने सोशल मीडिया पर डांस और फनी अंदाज में रील डालते हैं.

