दूसरी शादी की उम्र में चहल को मिली तीसरी मां, पापा शिखर ने कहा 'तेरी भी शादी करा देंगे'

शिखर धवन और युजवेंद्र चहल ( Shikhar Dhawan Instagram screen shot )

By ETV Bharat Sports Team Published : October 7, 2025 at 8:22 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उनके साथ इंडियन क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल भी नजर आ रहे हैं. इन दोनों ने सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम) पर एक बॉलीवुड डायलॉग पर रील बनाई है, जिसमें दोनों की मस्ती देखते ही बन रही है. इस रील को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और जमकर ठहाके मार रहे हैं. दूसरी शादी करने को तैयार चहल

इस वीडियो में युजवेंद्र चहल बेटे का किरदार निभा रहे हैं, जबकि शिखर धवन उनके पापा का रोल निभा रहे हैं, जहां वो उनके उनकी शादी की उम्र में तीसरी मां से मिलाते हुए नजर आ रहे हैं. तीसरी मां के किरदार में धवन की रूमर्ड गर्लफ्रेंड सोफी शाइन नजर आ रही हैं. इन तीनों का हंसी-मजाक देखकर फैंस भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए धवन ने कैप्शन में लिखा, 'एक बार फिर दुल्हे बनने का मन है बेटा... तू रुक जा थोड़ा'.