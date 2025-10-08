ETV Bharat / sports

शंघाई मास्टर्स: जोकोविच ने तोड़ा फेडरर का विश्व रिकॉर्ड, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

Djokovic Surpasses Federer: शंघाई मास्टर्स के प्री-क्वार्टर फाइनल में नोवाक जोकोविच ने 6-3, 7-6, 6-2 से जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया.

जोकोविच ने तोड़ा फेडरर का विश्व रिकॉर्ड
जोकोविच ने तोड़ा फेडरर का विश्व रिकॉर्ड (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 8, 2025 at 12:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: नोवाक जोकोविच ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को 2025 एटीपी मास्टर्स शंघाई के प्री-क्वार्टर फाइनल में स्पेन के जौमे मुनार को हराकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया. सर्बियाई टेनिस स्टार अब क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के गैर-वरीयता प्राप्त जिजाऊ बर्ग्स से भिड़ेंगे.

शंघाई में भीषण गर्मी के कारण संघर्ष करने के बावजूद सर्बियाई खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया. 38 वर्षीय जोकोविच को उल्टी करते हुए देखा गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और तीन सेटों 6-3, 7-6, 6-2 में मैच जीत लिया. उन्होंने पहला सेट जीता, दूसरा हारे, लेकिन तीसरे सेट में वापसी करते हुए मैच अपने नाम कर लिया.

जोकोविच ने फेडरर को पीछे छोड़ा
चार बार के शंघाई मास्टर्स विजेता ने इतिहास रच दिया और एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, जो पहले स्विस टेनिस स्टार रोजर फेडरर के नाम था. वह किसी भी एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट में सबसे उम्रदराज क्वार्टर फाइनलिस्ट बन गए, उन्होंने फेडरर के छह साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया. गौरतलब है कि फेडरर ने 2019 में शंघाई मास्टर्स में यह उपलब्धि हासिल की थी.

इसके अलावा, जोकोविच और फेडरर दोनों ही ऐसे दो खिलाड़ी हैं जो 38 साल की उम्र के बाद भी एटीपी 1000-स्तरीय टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं.
खिलाड़ीउम्रटूर्नामेंटवर्ष
नोवाक जोकोविच38 साल, 4 महीनाशंघाई मास्टर्स2025
रोजर फेडरर 38 साल, 2 महीनाशंघाई मास्टर्स2019
नोवाक जोकोविच37 साल, 10 महीनामियामी ओपेन2025
नोवाक जोकोविच37 साल, 9 महीनामियामी ओपेन2019

एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट में 97वीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचना
सर्बियाई स्टार के नाम किसी भी एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट में सबसे उम्रदराज सेमीफाइनलिस्ट और फाइनलिस्ट होने का रिकॉर्ड भी है. उन्होंने मियामी ओपेन 2025 में यह उपलब्धि हासिल की. इसके अलावा, जोकोविच 97वीं बार किसी एटीपी 1000 मास्टर्स इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं. अब उनसे आगे केवल स्पेन के राफेल नडाल हैं जो 99 बार ये कारनामा कर चुके हैं.

खिलाड़ीएटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट के क्वार्टर फाइनलिस्ट
राफेल नडाल99
नोवाक जोकोविच97
रोजर फेडरर 87

जोकोविच शंघाई मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में भी 11वीं बार पहुंचे हैं और हर बार अंतिम आठ में जगह बनाई है. 38 वर्षीय जोकोविच के नाम वर्तमान में एटीपी मास्टर्स 1000 में कई रिकॉर्ड हैं. वो इस में सबसे ज्यादा खिताब (40) जीत चुके हैं, इसके अलावा सबसे ज्यादा मैच (416) भी खेले हैं और सबसे ज्यादा बार फाइनल (60) में भी पहुंचे हैं.

ये भी पढ़ें

सर्बिया में विरोध प्रदर्शन के बीच नोवाक जोकोविच ने छोड़ा देश, जानें क्या है पूरा मामला ?

यूएस ओपन 2025: जोकोविच का टूटा सपना, 22 वर्षीय खिलाड़ी लगातार तीसरी बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचकर मचाई सनसनी

For All Latest Updates

TAGGED:

NOVAK DJOKOVIC IN SHANGHAI MASTERSDJOKOVIC SURPASSES FEDERERNOVAK DJOKOVIC RECORDSATP MASTERS 1000 EVENTSHANGHAI MASTERS 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रेलवे का दीवाली गिफ्ट: अब घर बैठे कंफर्म टिकट की तारीख बदल सकेंगे, नहीं देना होगा कोई शुल्क, मिनटों में होगा काम

बंगाल SIR: तैयारियों और BLO भर्ती की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम कोलकाता पहुंची

स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, निफ्टी 25100 के ऊपर खुला

WFI ने ओलंपिक पदक विजेता को किया निलंबित, जानें पहलवान को किस चीज की मिली इतनी बड़ी सजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.