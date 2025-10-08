शंघाई मास्टर्स: जोकोविच ने तोड़ा फेडरर का विश्व रिकॉर्ड, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि
Djokovic Surpasses Federer: शंघाई मास्टर्स के प्री-क्वार्टर फाइनल में नोवाक जोकोविच ने 6-3, 7-6, 6-2 से जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया.
Published : October 8, 2025 at 12:02 PM IST
हैदराबाद: नोवाक जोकोविच ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को 2025 एटीपी मास्टर्स शंघाई के प्री-क्वार्टर फाइनल में स्पेन के जौमे मुनार को हराकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया. सर्बियाई टेनिस स्टार अब क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के गैर-वरीयता प्राप्त जिजाऊ बर्ग्स से भिड़ेंगे.
शंघाई में भीषण गर्मी के कारण संघर्ष करने के बावजूद सर्बियाई खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया. 38 वर्षीय जोकोविच को उल्टी करते हुए देखा गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और तीन सेटों 6-3, 7-6, 6-2 में मैच जीत लिया. उन्होंने पहला सेट जीता, दूसरा हारे, लेकिन तीसरे सेट में वापसी करते हुए मैच अपने नाम कर लिया.
जोकोविच ने फेडरर को पीछे छोड़ा
चार बार के शंघाई मास्टर्स विजेता ने इतिहास रच दिया और एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, जो पहले स्विस टेनिस स्टार रोजर फेडरर के नाम था. वह किसी भी एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट में सबसे उम्रदराज क्वार्टर फाइनलिस्ट बन गए, उन्होंने फेडरर के छह साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया. गौरतलब है कि फेडरर ने 2019 में शंघाई मास्टर्स में यह उपलब्धि हासिल की थी.
Keeping the streak alive 🔥— Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 7, 2025
Nole overcomes injury scare and Munar 3-6 7-5 6-2 to stay unbeaten after winning 1st sets this season!@DjokerNole #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/uk3B8AYw4O
|खिलाड़ी
|उम्र
|टूर्नामेंट
|वर्ष
|नोवाक जोकोविच
|38 साल, 4 महीना
|शंघाई मास्टर्स
|2025
|रोजर फेडरर
|38 साल, 2 महीना
|शंघाई मास्टर्स
|2019
|नोवाक जोकोविच
|37 साल, 10 महीना
|मियामी ओपेन
|2025
|नोवाक जोकोविच
|37 साल, 9 महीना
|मियामी ओपेन
|2019
एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट में 97वीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचना
सर्बियाई स्टार के नाम किसी भी एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट में सबसे उम्रदराज सेमीफाइनलिस्ट और फाइनलिस्ट होने का रिकॉर्ड भी है. उन्होंने मियामी ओपेन 2025 में यह उपलब्धि हासिल की. इसके अलावा, जोकोविच 97वीं बार किसी एटीपी 1000 मास्टर्स इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं. अब उनसे आगे केवल स्पेन के राफेल नडाल हैं जो 99 बार ये कारनामा कर चुके हैं.
|खिलाड़ी
|एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट के क्वार्टर फाइनलिस्ट
|राफेल नडाल
|99
|नोवाक जोकोविच
|97
|रोजर फेडरर
|87
जोकोविच शंघाई मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में भी 11वीं बार पहुंचे हैं और हर बार अंतिम आठ में जगह बनाई है. 38 वर्षीय जोकोविच के नाम वर्तमान में एटीपी मास्टर्स 1000 में कई रिकॉर्ड हैं. वो इस में सबसे ज्यादा खिताब (40) जीत चुके हैं, इसके अलावा सबसे ज्यादा मैच (416) भी खेले हैं और सबसे ज्यादा बार फाइनल (60) में भी पहुंचे हैं.