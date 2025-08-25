ETV Bharat / sports

शाकिब अल हसन ने रचा इतिहास, टी20 क्रिकेट में ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले खिलाड़ी - SHAKIB AL HASAN

टी20 क्रिकेट में बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया.

Shakib Al Hasan
शाकिब अल हसन (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2025 at 1:18 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: बांग्लादेश के अनुभवी क्रिकेटर शाकिब अल हसन ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है. बांग्लादेशी ऑलराउंडर ने टी20 क्रिकेट में ये कमाल किया है. तो आइए इस रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं.

शाकिब अल हसन ने रचा इतिहास

दरअसल, शाकिब अल हसन ने टी20 फॉर्मेट में 3 विकेट लेने के साथ ही कमाल कर दिया है. उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL 2025) में ये कारनामा अपने नाम किया है. शाकिब ने एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स बनाम सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के बीच खेले गए मैच में तीन विकेट लेकर इतिहास रच दिया. ये लीग का 11वां मैच था.

टी20 फॉर्मेट में शाकिब ने किया बड़ा कारनामा

इस मैच में एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स की ओर से खेलते हुए शाकिब ने गेंद के साथ 2 ओवर में 11 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. इसके साथ ही शाकिब अल हसन ने टी20 क्रिकेट में अपने 502 विकेट हासिल कर लिए हैं. इस उपलब्धि के बाद वह टी20 में 500+ विकेट लेने वाले दुनिया के 5वें गेंदबाज बन गए हैं.

शाकिब ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले क्रिकेटर

इसके साथ ही शाकिब टी20 फॉर्मेट में 7500+ रन और 500+ विकेट लेने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर ड्वेन ब्रावो का नाम दर्ज है, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में 6970 रन बनाए हैं और साथ ही 631 विकेट भी अपने नाम की है.

शाकिब ने बल्ले से भी दिया योगदान

इस मैच में शाकिब अल हसन ने बल्ले के साथ भी 25 रनों का योगदान दिया और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. इस मैच में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 133 रन बनाए. एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स ने 19.4 ओवर में 3 विकेट खोकर 137 रन बनाकर लक्ष्य को हासिल कर लिया और मैच को 7 विकेट से जीत लिया.

शाकिब ने 457 टी20 मैचों में 502 विकेट हासिल किए हैं. इसके साथ ही शाकिब अब राशिद खान, ड्वेन ब्रावो, सुनील नरेन और इमरान ताहिर के साथ टी20 में 500+ विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं.

ये खबर भी पढ़ें : 'मैं सिर्फ फिनिशर नहीं हूं, किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी कर सकता हूं', एशिया कप से पहले भारतीय क्रिकेटर का बड़ा बयान

नई दिल्ली: बांग्लादेश के अनुभवी क्रिकेटर शाकिब अल हसन ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है. बांग्लादेशी ऑलराउंडर ने टी20 क्रिकेट में ये कमाल किया है. तो आइए इस रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं.

शाकिब अल हसन ने रचा इतिहास

दरअसल, शाकिब अल हसन ने टी20 फॉर्मेट में 3 विकेट लेने के साथ ही कमाल कर दिया है. उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL 2025) में ये कारनामा अपने नाम किया है. शाकिब ने एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स बनाम सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के बीच खेले गए मैच में तीन विकेट लेकर इतिहास रच दिया. ये लीग का 11वां मैच था.

टी20 फॉर्मेट में शाकिब ने किया बड़ा कारनामा

इस मैच में एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स की ओर से खेलते हुए शाकिब ने गेंद के साथ 2 ओवर में 11 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. इसके साथ ही शाकिब अल हसन ने टी20 क्रिकेट में अपने 502 विकेट हासिल कर लिए हैं. इस उपलब्धि के बाद वह टी20 में 500+ विकेट लेने वाले दुनिया के 5वें गेंदबाज बन गए हैं.

शाकिब ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले क्रिकेटर

इसके साथ ही शाकिब टी20 फॉर्मेट में 7500+ रन और 500+ विकेट लेने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर ड्वेन ब्रावो का नाम दर्ज है, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में 6970 रन बनाए हैं और साथ ही 631 विकेट भी अपने नाम की है.

शाकिब ने बल्ले से भी दिया योगदान

इस मैच में शाकिब अल हसन ने बल्ले के साथ भी 25 रनों का योगदान दिया और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. इस मैच में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 133 रन बनाए. एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स ने 19.4 ओवर में 3 विकेट खोकर 137 रन बनाकर लक्ष्य को हासिल कर लिया और मैच को 7 विकेट से जीत लिया.

शाकिब ने 457 टी20 मैचों में 502 विकेट हासिल किए हैं. इसके साथ ही शाकिब अब राशिद खान, ड्वेन ब्रावो, सुनील नरेन और इमरान ताहिर के साथ टी20 में 500+ विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं.

ये खबर भी पढ़ें : 'मैं सिर्फ फिनिशर नहीं हूं, किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी कर सकता हूं', एशिया कप से पहले भारतीय क्रिकेटर का बड़ा बयान

For All Latest Updates

TAGGED:

SHAKIB AL HASAN RECORDSHAKIB AL HASAN 500 PLUS WICKETSCPL 2025शाकिब अल हसनSHAKIB AL HASAN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां उसे सबसे अच्छा सौदा मिलेगा: रूस में भारतीय दूत

भारत कर सकेगा ट्रंप के कृषि शुल्कों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल, जानिए कैसे

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को दिखी मजबूती, निफ्टी 24,941 और सेंसेक्स 81,558 पर

सस्ती कीमत पर लॉन्च हुई शानदार लुक्स वाली Renault Kiger Facelift, जानें क्या हैं फीचर्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.