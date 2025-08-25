नई दिल्ली: बांग्लादेश के अनुभवी क्रिकेटर शाकिब अल हसन ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है. बांग्लादेशी ऑलराउंडर ने टी20 क्रिकेट में ये कमाल किया है. तो आइए इस रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं.

शाकिब अल हसन ने रचा इतिहास

दरअसल, शाकिब अल हसन ने टी20 फॉर्मेट में 3 विकेट लेने के साथ ही कमाल कर दिया है. उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL 2025) में ये कारनामा अपने नाम किया है. शाकिब ने एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स बनाम सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के बीच खेले गए मैच में तीन विकेट लेकर इतिहास रच दिया. ये लीग का 11वां मैच था.

टी20 फॉर्मेट में शाकिब ने किया बड़ा कारनामा

इस मैच में एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स की ओर से खेलते हुए शाकिब ने गेंद के साथ 2 ओवर में 11 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. इसके साथ ही शाकिब अल हसन ने टी20 क्रिकेट में अपने 502 विकेट हासिल कर लिए हैं. इस उपलब्धि के बाद वह टी20 में 500+ विकेट लेने वाले दुनिया के 5वें गेंदबाज बन गए हैं.

शाकिब ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले क्रिकेटर

इसके साथ ही शाकिब टी20 फॉर्मेट में 7500+ रन और 500+ विकेट लेने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर ड्वेन ब्रावो का नाम दर्ज है, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में 6970 रन बनाए हैं और साथ ही 631 विकेट भी अपने नाम की है.

शाकिब ने बल्ले से भी दिया योगदान

इस मैच में शाकिब अल हसन ने बल्ले के साथ भी 25 रनों का योगदान दिया और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. इस मैच में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 133 रन बनाए. एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स ने 19.4 ओवर में 3 विकेट खोकर 137 रन बनाकर लक्ष्य को हासिल कर लिया और मैच को 7 विकेट से जीत लिया.

शाकिब ने 457 टी20 मैचों में 502 विकेट हासिल किए हैं. इसके साथ ही शाकिब अब राशिद खान, ड्वेन ब्रावो, सुनील नरेन और इमरान ताहिर के साथ टी20 में 500+ विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं.